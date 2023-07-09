У США заявляють про прогрес у складних відносинах з Китаєм

МІНІСТЕРКА ФІНАНСІВ США ВІДВІДАЛА КИТАЙ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Китай і США досягли певного прогресу та можуть мати здорові відносини.

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Про це глава Мінфіну сказала, завершуючи свій чотириденний візит до Китаю, повідомляє Reuters.

Завершуючи візит, який включав 10 годин зустрічей із високопоставленими посадовцями Китаю, Єллен сказала, що США та Китай будуть мати більш часті контакти в майбутньому.

Міністр фінансів США Джанет Єллен відвідала Китай via REUTERS - POOL

Єллен зауважила, що між США та Китаєм залишаються розбіжності з низки питань, зокрема, стосовно несправедливих економічних практик та нещодавніх каральних дій проти американських компаній, але вона впевнена, що її візит посприяв зусиллям США «поставити американо-китайські відносини на надійнішу основу».

«Ми з президентом Байденом не бачимо відносини між США та Китаєм у рамках конфлікту великих держав. Ми віримо, що світ достатньо великий, аби обидві наші країни могли процвітати», — сказала Єллен.

Зокрема вона нагадала, що метою її візиту було встановити та поглибити зв’язки з новою економічною командою китайського уряду, зменшити ризики непорозумінь і прокласти шлях для співпраці в таких сферах, як зміна клімату та боргова проблема.

Вона також розповіла, що китайські офіційні особи висловили занепокоєння очікуваним указом президента США про обмеження зовнішніх інвестицій, але вона запевнила їх, що будь-який такий крок стосуватиметься дуже вузької сфери та вводитиметься в дію прозоро й публічно.

Міністр також запевнила китайських урядовців, що вони можуть звертатись до уряду США, якщо в них виникають занепокоєння діями американської сторони, й Вашингтон готовий буде надати пояснення чи навіть скорегувати свої кроки в разі, якщо вони, через недостатньо ретельне опрацювання, «ненавмисно призведуть до негативних для китайської сторони наслідків».

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