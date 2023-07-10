США та Німеччина проти підтримки вступу України до НАТО на саміті у Вільнюсі — FT

ШЛЯХ ДО НАТО

США та Німеччина виступають проти надання Україні обіцянки на вступ до НАТО за підсумками майбутнього саміту у Вільнюсі. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. Натомість на саміті можуть ухвалити декларацію із зобов'язаннями країн-членів щодо багаторічної допомоги Україні.

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За даними Financial Times, Вашингтон і Берлін виступають проти повної підтримки вступу України до НАТО, а тим паче — проти надання запрошення приєднатися до Альянсу одразу після закінчення війни. Натомість союзники, зокрема країни Східної Європи, тиснуть на США та Німеччину, вимагаючи конкретних рішень.

Як зазначається, інші члени Альянсу «були захоплені зненацька консервативною позицією США і Німеччини».

За інформацією джерел видання, основна проблема полягає в тому, що наразі складно спрогнозувати, коли саме та як закінчиться російсько-українська війна. Крім того, потрібна впевненість у тому, що Україна відповідає всім суворим військовим та управлінським стандартам.

Офіційні заяви та обіцянки наразі ще на стадії узгодження, ймовірно, їх доопрацьовуватимуть безпосередньо під час саміту. Проте у Вільнюсі, ймовірно, буде ухвалено багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.

Очікується, що члени Альянсу гарантують продовження військової допомоги, навчання українських військових, обмін розвідданими та допомогу в реформуванні оборонної політики.

Крім того, країни-члени можуть підвищити статус комісії Україна–НАТО до рівня Ради. Завдяки цьому кроку Києв отримає місце за столом переговорів із членами НАТО та зможе скликати зустрічі для кризових консультацій.