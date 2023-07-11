Австралія перекидає літак-розвідник E-7A Wedgetail в Європу для допомоги Україні

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Цей літак є авіаційним комплексом радіолокаційного виявлення і наведення. Сили оборони Австралії збираються розмістити його у Німеччині.

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Про це розповів прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніза. Він зазначив, що такий крок необхідний для убезпечення постачання військової та гуманітарної допомоги Україні.

Шестимісячну місію планують розпочати у жовтні 2023 року. Залучать до неї близько сотні людей — це члени екіпажу повітряного судна та допоміжний персонал, необхідний для його обслуговування.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе виступає перед зустріччю з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом під час саміту НАТО у Вільнюсі AP - Mindaugas Kulbis

«Літак забезпечить раннє попередження про будь-які загрози за межами України щодо шлюзу гуманітарної та військової допомоги», — сказано в повідомленні.

E-7A Wedgetail © Міноборони Австралії / Militarnyi

Для виконання своєї роботи літак-розвідник не буде заходити у повітряний простір України, Білорусі або РФ. E-7A Wedgetail створений на базі пасажирського літака Boeing 737 Next Generation. Він обладнаний «радаром дальнього спостереження, вторинним радаром і тактичними системами голосового зв’язку й передання даних для забезпечення раннього повітряного попередження і управління».