Країни НАТО узгодили план дій у разі можливого нападу Росії

У БОЙОВІЙ ГОТОВНОСТІ

Відповідних домовленостей країни-учасниці альянсу досягли 10 липня напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

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Зокрема, узгодили військові регіональні плани, у яких детально описується, як Організація реагуватиме на атаку з боку Росії. Так, вирішили, що у разі нападу війська НАТО можуть одразу ж дати бій. Про це пише Reuters покликаючись на власні джерела.

Американські військовослужбовці в Румунії AP - Andreea Alexandru

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Як зазначають у матеріалі, довгі десятиліття учасники альянсу не бачили необхідності розробляти масштабні оборонні плани адже вважали, РФ не зважиться на напад, а значить не становить реальної загрози.

Хибність цих думок показало повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Тож тепер, маючи найкривавішу війну в Європі з 1945 року просто під кордонами НАТО, союзники таки погодилися, що повинні мати план ще задовго до того, як може розгорітися конфлікт із РФ.

Солдати 41-ї механізованої піхотної бригади німецького Бундесверу беруть участь у військових навчаннях на полігоні Гайзюнай AP - Mindaugas Kulbis

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Передбачається, що НАТО дасть країнам учасницям певні рекомендації щодо оновлення матеріально-технічного забезпечення та загального підсилення обороноздатності. аби мати можливість профінансувати ці новації, лідери союзних держав мають намір підвищити цільовий показник військових витрат Альянсу. Для цього хочуть запровадити обов'язкові членські внески у розмірі 2% національного ВВП.

У НАТО розраховують, що втілення цих задумів триватиме кілька років, але «за потреби Альянс може вступити в бій негайно».