Норвегія збільшила фонд військової допомоги Україні майже до мільярда доларів

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Рішення про суттєве збільшення обсягів фонду військової допомоги Україні ухвалив норвезький уряд. Про це повідомили під час саміту НАТО у Вільнюсі.

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Суму, яка була закладена у цьому фонді збільшили у чотири рази, пише Reuters.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе серед інших учасників саміту НАТО у Вільнюсі AP - Pavel Golovkin

«Україна зараз має нагальну потребу у більшій військовій і матеріальній підтримці. Тому Норвегія розширює військову підтримку України на 2,5 мільярда до 10 мільярдів норвезьких крон на 2023 рік», — сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе.

Саміт НАТО у Вільнюсі AP - Adrian Wyld

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У доларовому еквіваленті це складає збільшення від 249 мільйонів до 950 мільйонів. Окрім того, Норвегія ухвалила рішення про збільшення відрахувань до фонду підтримки України НАТО до 29 мільйонів доларів щорічно.

Сторе також розповів про рішення збільшити інвестицій Норвегії у власну оборону до мінімум 2% від ВВП.