Президент України прибув до Вільнюса, де триває саміт НАТО

ДЕРЖАВНИЙ ВІЗИТ

Володимир Зеленський прибув до Литви для того, щоб взяти участь у саміті Північноатлантичного Альянсу.

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Фото українського президента одразу після приземлення опублікувало видання LRT. Польський державний борт, на якому прилетів Зеленський, приземлився в міжнародному аеропорту Вільнюса.

Володимир Зеленський прибув до Литви © Л. Баланді / фото BNS / LRT

«Зеленський 16 годин тому прилетів до Литви польським президентським літаком із Жешува. Через деякий час він покинув VIP-термінал Вільнюського аеропорту кортежем, по дорозі помахавши журналістам», — пишуть литовські журналісти.

Покликаючись на прессекретаря українського президента Сергія Никифорова, повідомляють, що Володимир Зеленський поїде на захід на Лукішську площу, де буде піднято український прапор.

«У вівторок увечері учасників марафону "Піднімемо прапор за Україну НАТО" зустрічатимуть на Лукішській площі, де відбудеться заключний концерт», — цитують його слова в матеріалі.

Повідомляють також, що разом із Володимиром Зеленським до Вільнюса прибув міністр оборони України Олексій Резніков.