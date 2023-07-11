У Вільнюсі стартував саміт НАТО на якому визначать перспективи членства України в Альянсі

ТРАНСАТЛАНТИЧНИЙ АЛЬЯНС

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що під час саміту, який триватиме 11-12 липня, Україні, зокрема повідомлять про розроблений план підвищення військової потужності.

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На офіційному сайті НАТО опублікований розклад, запланований на час саміту. Усі учасники мають прибути до 11:30 за місцевим часом. Саміт на рівні глав урядів та президентів почнеться о 14:00.

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі у Києві, 20 квітня 2023 р. © via REUTERS / Офіс Президента України

До саміту долучиться й українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським. Напередодні пресслужба президента анонсувала цілу низку двосторонніх зустрічей, які відбудуться на полях вільнюського саміту.

«У Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня – країни Європи, Америка, Канада, Японія… Пріоритети абсолютно очевидні – це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад на всій території країни, ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита. Це також зброя для фронту – будуть у Вільнюсі переговори й щодо цього», — йдеться у повідомленні на офіційному сайту президента України.

Одна з головних тем, які мають бути обговорені у ході саміту — перспективи вступу України до альянсу. Раніше повідомляли, що найімовірніше, Україні мажуть запропонувати гарантії безпеки за ізраїльським прикладом.