На саміті Японія і НАТО домовилися про програму партнерства і співпраці

ПРОГРАМА ПАРТНЕРСТВА ДО 2026 РОКУ

Японія й Альянс домовилися про нову розширену програму партнерства на наступні чотири роки із майже вдвічі більшою кількістю сфер для співпраці

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час саміту НАТО у Вільнюсі

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Про це повідомляє Kyodo.

Зазначається, що прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо під час зустрічі у Вільнюсі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом погодився об’єднати зусилля в рамках нової програми в 16 сферах, починаючи від безпеки на морі та космічного простору до кіберпростору та дезінформації.

Індивідуальну програму партнерства до 2026 року підписали 12 липня на полях саміту Альянсу. У новій версії ініціативи додалися такі сфери, як деструктивні новітні технології, сумісність і зміна клімату.

«Жоден інший партнер не є ближчим до НАТО, ніж Японія», — сказав Столтенберг Кішіді перед початком зустрічі.

Генсек також зазначив, що Альянс стурбований «нарощуванням великої військової сили» Китаю та ядерними та ракетними програмами Північної Кореї.

«Японія прагне поглибити співпрацю з НАТО, оскільки обидві сторони поділяють фундаментальні цінності та стратегічні інтереси, а також бачення, що односторонні спроби змінити статус-кво за допомогою сили чи примусу не будуть дозволятись ніде в світі», — наголосив Кішіда.

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