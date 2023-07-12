Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо релігійної ненависті після спалення Корану у Швеції

ПРОТИ ВИСТУПИЛИ США ТА ЄС

Проти резолюції виступили Сполучені Штати та Європейський Союз, які стверджували, що вона суперечить їхнім поглядам на права людини та свободу слова. Двадцять вісім країн проголосували «за», 12 — «проти», а сім країн утрималися.

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Зазначається, що резолюція, внесена Пакистаном від імені Організації ісламського співробітництва (OIC), що складається з 57 країн, закликає голову ООН з прав людини опублікувати звіт про релігійну ненависть, а країни переглянути свої закони та усунути прогалини, які можуть «перешкоджати запобіганню і переслідування дій і пропаганді релігійної ворожнечі», повідомляє Reuters.

Мішель Тейлор, постійна представниця США в Раді ООН з прав людини, заявила, що занепокоєння Сполучених Штатів щодо цієї ініціативи «не сприйняли серйозно». Засуджуючи спалення Корану, вони стверджували, що ініціатива OIC була спрямована на захист релігійних символів, а не прав людини.

«Я вважаю, що, маючи трохи більше часу та більш відкрите обговорення, ми також могли б знайти шлях вперед у цій резолюції», — сказала вона.

Після голосування постійний представник Пакистану при ООН у Женеві Халіл Хасмі звинуватив Захід щодо їхнього зобов’язання запобігати релігійній ненависті.

«Опозиція кількох присутніх у залі випливає з їхнього небажання засуджувати публічне осквернення Священного Корану чи будь-якої іншої релігійної книги. Їм не вистачає політичної, юридичної та моральної мужності, щоб засудити цей акт, і це був мінімум, чого Рада могла від них очікувати», — сказав Халіл Хасмі.