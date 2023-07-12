Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо релігійної ненависті після спалення Корану у Швеції
Проти резолюції виступили Сполучені Штати та Європейський Союз, які стверджували, що вона суперечить їхнім поглядам на права людини та свободу слова. Двадцять вісім країн проголосували «за», 12 — «проти», а сім країн утрималися.
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Зазначається, що резолюція, внесена Пакистаном від імені Організації ісламського співробітництва (OIC), що складається з 57 країн, закликає голову ООН з прав людини опублікувати звіт про релігійну ненависть, а країни переглянути свої закони та усунути прогалини, які можуть «перешкоджати запобіганню і переслідування дій і пропаганді релігійної ворожнечі», повідомляє Reuters.
Мішель Тейлор, постійна представниця США в Раді ООН з прав людини, заявила, що занепокоєння Сполучених Штатів щодо цієї ініціативи «не сприйняли серйозно». Засуджуючи спалення Корану, вони стверджували, що ініціатива OIC була спрямована на захист релігійних символів, а не прав людини.
«Я вважаю, що, маючи трохи більше часу та більш відкрите обговорення, ми також могли б знайти шлях вперед у цій резолюції», — сказала вона.
Після голосування постійний представник Пакистану при ООН у Женеві Халіл Хасмі звинуватив Захід щодо їхнього зобов’язання запобігати релігійній ненависті.
«Опозиція кількох присутніх у залі випливає з їхнього небажання засуджувати публічне осквернення Священного Корану чи будь-якої іншої релігійної книги. Їм не вистачає політичної, юридичної та моральної мужності, щоб засудити цей акт, і це був мінімум, чого Рада могла від них очікувати», — сказав Халіл Хасмі.