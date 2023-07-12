У США непублічно обговорюють передачу Україні ракет ATACMS
Білий дім веде непублічні обговорення можливого постачання Україні ракет великої дальності ATACMS.
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Про це повідомляє New York Times із покликанням на двох американських та одного європейського чиновника.
Йдеться про постачання кількох керованих ракет класу «земля-земля», які зарезервували для використання у відповідь на інші загрози.
Київ давно просить надати ракети ATACMS, дальність дії яких становить близько 300 км. З їхньою допомогою українські сили змогли б вражати російські цілі далеко за лінією фронту — зокрема, в окупованому Криму.
Представники Пентагону стверджують, що американський арсенал ATACMS — порівняно невеликий і ракети фігурували в інших військових планах відомства, зокрема на Корейському півострові. Надання їх Україні поставить під загрозу безпеку інших гарячих точок у світі, пише NYT.
«Наступальні дії України просуваються повільно. ЗСУ намагаються вибити з позицій ворога, який добре окопався. На цьому тлі Сполучені Штати долають своє небажання надавати Україні провідне озброєння через побоювання ескалації», — пише видання.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив журналістам у вівторок, що він «абсолютно впевнений, що все неможливе зараз» стане можливим. Він сказав, що підтримує зв'язок з представниками США щодо ATACMS, а також з німецькими чиновниками, у яких Київ активно просить ракети Taurus з радіусом дії понад 500 кілометрів.
США поки що не передають Україні далекобійні ракети ATACMS з «об'єктивних причин», заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода.
«Я знаю деякі причини, чому США ще не ухвалили це рішення. Вони є доволі об'єктивними. Ми з ними працюємо. Але США ухвалюють рішення щодо надання нам деяких інших типів зброї. Це дуже складні рішення. А вони їх ухвалюють», — розповів він, не уточнивши причини.
За словами міністра, у нього не складається враження, ніби США навмисно не ухвалюють рішення щодо надання Україні ракет великої дальності.
«Там є певні проблеми, є певні аспекти, для яких потрібно знайти рішення для того, щоб це було надано. Але США роблять реально дуже багато для нас. Ми їм за це дуже вдячні. Тому і язик не повертається їх за це критикувати», — наголосив Кулеба.
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