Гутерріш запропонував Путіну продовжити зернову угоду в обмін на доступ до SWIFT
Про це пише агенція Reuters. Журналісти повідомляють, що генсек ООН запропонував Путіну продовжити зернову угоду в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до системи SWIFT.
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Таку інформацію Reuters публікує, покликаючись на власні джерела.
«Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Росії Володимиру Путіну продовжити угоду, яка дозволить безпечний Чорноморський експорт зерна з України в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до SWIFT міжнародної платіжної системи», — йдеться у матеріалі.
Росія погрожувала вийти із зернової угоди, термін дії якої закінчується в понеділок, оскільки кілька вимог щодо відправлення власного зерна та добрив за кордон не були виконані.
Подробиці пропозиції ООН росіянам не відомі, але зазначають, що Гутерріш співпрацює з усіма зацікавленими сторонами з цього питання.
«Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові транзакції через Російський сільськогосподарський банк, що викликає серйозне занепокоєння з боку Російської Федерації, і водночас забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море», — цитують журналісти слова речника ООН Стефана Дюжарріка.