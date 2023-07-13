Гутерріш запропонував Путіну продовжити зернову угоду в обмін на доступ до SWIFT

Про це пише агенція Reuters. Журналісти повідомляють, що генсек ООН запропонував Путіну продовжити зернову угоду в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до системи SWIFT.

Робітники вантажать зерно в порту в Ізмаїлі, Україна, 26 квітня 2023 р.

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Таку інформацію Reuters публікує, покликаючись на власні джерела.

«Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Росії Володимиру Путіну продовжити угоду, яка дозволить безпечний Чорноморський експорт зерна з України в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до SWIFT міжнародної платіжної системи», — йдеться у матеріалі.

Росія погрожувала вийти із зернової угоди, термін дії якої закінчується в понеділок, оскільки кілька вимог щодо відправлення власного зерна та добрив за кордон не були виконані.

Подробиці пропозиції ООН росіянам не відомі, але зазначають, що Гутерріш співпрацює з усіма зацікавленими сторонами з цього питання.

Самоскид розвантажує зерно в зерносховищі в селі Згурівка, Україна, 9 серпня 2022 року © AP - Efrem Lukatsky / AP

«Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові транзакції через Російський сільськогосподарський банк, що викликає серйозне занепокоєння з боку Російської Федерації, і водночас забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море», — цитують журналісти слова речника ООН Стефана Дюжарріка.