До Міхеїла Саакашвілі після 6 місяців затримки допустили польських лікарів

СПРАВА СААКАШВІЛІ

Групі лікарів із Польщі, яких відрядив Євросоюз, дозволили оглянути колишнього президента Грузії, який уже довгий час перебуває у медзакладі. Чекати на цей дозвіл довелося пів року.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі на екрані по відеозв'язку з клініки під час судового засідання

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Про це повідомив адвокат Міхеїла Саакашвілі а також підтвердив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Не залишаємо друзів у біді. На моє прохання команда польських лікарів із Групи гуманітарної та медичної допомоги та канцелярії прем'єра розпочала комплексне медичне обстеження президента Міхеїла Саакашвілі», — написав він у своєму твіттері.

Nie zostawiamy przyjaciół w potrzebie. Na moje polecenie zespół polskich lekarzy z @ZPHM_PL @PremierRP rozpoczął w Gruzji kompleksowe badania lekarskie prezydenta Micheila Saakaszwilego. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 12, 2023

Занепокоєння щодо стану здоров'я Саакашвілі висловлюють уже давно. Але воно посилилося після останнього судового засідання, до якого екс-президент Грузії долучився по відеозв'язку. Публіка побачила його уперше за кілька місяців, він мав ще більш кволий та виснажений вигляд ніж на попередньому засіданні..

Міхеїл Саакашвілі бере участь у судовому засіданні 1 лютого 2023 року REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

«Стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі викликає занепокоєння правозахисних організацій, його родина та друзі описують його як дуже важкий. Грузинська влада протягом довго часу не давала дозволу іноземним лікарям оцінити стан його здоров'я», — пише «Польське радіо».

Зазначають, що Польща не тільки направила своїх лікарів для обстеження Саакашвілі, а й готова прийняти його на лікування.

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Саакашвілі відбуває шестирічний термін ув'язнення за звинуваченням у зловживанні владою.

Міхеіл Саакашвілі, експрезидент Грузії, ексголова Одеської ОДА в Україні © Efrem Lukatsky / AP

У зв’язку зі станом колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, Україна висловила протест. Окрім того, українське міністерство закордонних справ вимагало від посла Грузії залишити країну для проведення консультацій. Разом з тим, представники правлячої партії Грузії, відповіли, що будь-які консультації щодо цього питання виключені.