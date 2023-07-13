Польща та Південна Корея підписали меморандум щодо відновлення України

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Очільник Південної Кореї Юн Сок Йоль відвідав Польщу з офіційним візитом та зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою. У президентському палаці у Варшаві вони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у відбудові України.

Президент Юн Сок Йоль, який перебуває з офіційним візитом у Польщі, тисне руку президенту Польщі Анджею Дуді на корейсько-польському саміті, який відбувся в президентському палаці у Варшаві 13 липня

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Про це пише видання The Chosun Ilbo. Після підписання президенти провели спільну пресконференцію.

«Ми також погодилися, що Корея та Польща можуть бути оптимальними партнерами у відбудові України. Я впевнений, що це стане хорошою основою для розширення співпраці між компаніями», — сказав Юн Сок Йоль.

Та наголосив, що цей меморандум є свідченням того, що лідери Польщі та Південної Кореї солідарні один з одним щодо захисту міжнародного порядку, заснованого на нормах.

Міністр землі, інфраструктури та транспорту Вон Хі Рьон підписує Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у відбудові України з Ядвігою Еміллевіч, Повноважним представником з питань розвитку співробітництва в Польщі та Україні, на церемонії підписання угоди, яка відбулася за присутності лідерів Кореї та Польщі © Newsis / The Chosun Ilbo

Окрім того, було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо Рамкової угоди про сприяння торгівлі та інвестиціям між Кореєю та Польщею.

«Рамкова угода про сприяння торгівлі та інвестиціям (TIPF), прийнята сьогодні між двома країнами, спрямована на сприяння не тільки розширення торгівлі та інвестицій, але й всебічного співробітництва в галузях промисловості та ланцюгах поставок, і, як очікується, забезпечить нові можливості. імпульс для розширення економічного співробітництва між двома країнами», — сказав лідер Південної Кореї.

Раніше Південна Корея передала Україні нелетальну допомогу. Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Південної Кореї,але про що саме йдеться, не уточнили.

Польща ж своєю чергою направила для українських Повітряних сил десяток бойових гелікоптерів Мі-24.