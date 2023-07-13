Росія наклала вето на подовження дії останнього пункту пропуску гумдопомоги до Сирії

Провал Радбезу ООН

Саме через цей коридор проходить 85% допомоги, яку розподіляють серед 2,7 млн сирійців у районі міста Ідліб. Йдеться про пункт пропуску Баб-ель-Хава, що знаходиться на сирійському кордоні з Туреччиною. За його допомогою ООН мала змогу доставляти гуманітарну допомогу населенню повстанських районів без дозволу сирійського уряду.

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Гуманітарні служби ООН вимагали подовжити роботу цього пункту пропуску на рік. Документ, наданий Швейцарією та Бразилією передбачав подовження терміну його дії на дев'ять місяців. Але Росія наклала вето на резолюцію. Документ отримав 13 голосів «за», Китай від голосування утримався.

Натомість Москва запропонувала власний шестимісячний план оновлення, який відкинули, бо у ньому йшлося про зняття санкцій з Дамаска. Про це повідомила кореспондент RFI у Нью-Йорку Керрі Нутен.

За лаштунками дипломати зізналися, що навіть режим Башара Асада не був проти резолюції і, перш за все, це дозволило б не перегравати ці переговори посеред зими, коли становище сирійських біженців ще більш нестабільне. Але це не завадило Росії використати своє право вето, змусивши перервати проходження допомоги та відновити дипломатичні переговори. Глава ООН Антоніу Гутерріш заявив, що розчарований провалом Ради безпеки і закликав її членів «подвоїти свої зусилля», щоб забезпечити продовження транскордонної допомоги.

— Гуманітарна допомога має ґрунтуватися на потребах, а не на політиці, — завила у вівторок представник організації Human Rights Watch Флоріан Борель, яка засудила «цинічне вето» Росії. — ООН має негайно вивчити альтернативні способи, щоб сирійці отримували достатньо продовольства, ліків та іншої допомоги, якої вони гостро потребують, без необхідності просити Росію чи сирійського президента про доступ.

Першочергово механізм ООН, створений у 2014 році, передбачав чотири контрольно-пропускні пункти, втім, після багаторічного тиску, зокрема й з боку Москви, у робочому стані залишився лише пост Баб-ель-Хава, термін дії якого було скорочено до шести місяців з можливістю продовження.

Наразі продовжують діяти два інших пункти пропуску у повстанські райони, що були відкриті після лютневого землетрусу з дозволу президента Сирії Башара Асада. Втім, як підкреслив прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжаррик, вони не в змозі компенсувати роботу Баб-ель-Хава.

— 85% наших потреб проходило через двері, які сьогодні були зачинені, — наголосив він.

За даними ООН, чотири мільйони людей на північному заході Сирії, більшість з яких жінки і діти, потребують гуманітарної допомоги аби вижити після багатьох років конфліктів, економічних потрясінь, епідемій і зростаючої бідності, посиленої руйнівними землетрусами.