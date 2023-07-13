«Шершень», «Альбатрос» та «Грифон»: чи можуть вони замінити Україні F-16

ПІДТРИМКА З ПОВІТРЯ

За результатами другого дня саміту НАТО Україні пообіцяли близько сотні бронемашин, системи ППО та боєприпаси. Авіаційна допомога поки включає лише підготовку пілотів. Деякі країни не проти віддати свої літаки, але це може бути не найкращий варіант.

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ЗСУ поступово просуваються на півдні і сході попри брак підтримки з повітря. Для більш ефективного наступу потрібно щонайменше 120 винищувачів.

У Міноборони роблять ставку на американські F-16, але згодні і на інші літаки від партнерів по «авіаційній коаліції».

В утиль або на війну

Винищувач F/A-18 Hornet («Шершень») – один з можливих варіантів для посилення української авіації. Це питання США обговорювали з Австралією, яка має на своїх складах близько 40 таких винищувачів.

Винищувач F/A-18 Hornet cідає на авіаносець. U.S. Navy - PHCS Mahlon K. Miller

За даними австралійського ЗМІ, літаки підлягають списанню, але ще придатні до модернізації.

Разом з цим, винищувачі, які зараз використовує Україна, теж далеко не нові.

«Більшість українських військових літаків застаріліші за російські. Тому літаки F16, F/A-18 можуть надати додаткову допомогу українським військами, щоб вони мали ракети принаймні такого ж рівня, як у Росії. Також можна дати і системи радарів. Таким чином Україна зможе вичавити з території російські літаки, щоб вони не змогли атакувати. Це дуже важливо для боротьбі на землі, коли йдеться про бої на півдні та сході країни», – вважає Мік Раян, генерал-майор армії Австралії у відставці.

В липні Канберра оголосила про новий пакет допомоги для України на понад 70 мільйонів доларів. Він включає бронетехніку, машини спецпризначення та системи протиповітряної оборони.

Разом з цим Мік Раян вважає, що Австралія надалі могла б передати літаки, які зараз не використовує. Експерт ввідає перевагу «соколу» – F16, ніж «шершню», але каже, в будь-якому випадку потрібне погодження Вашингтона.

«Є певні обмеження, тому що Австралія має отримати згоду країни походження літаків – США. Наступний крок – потрібно обрати найкращі з цих літаків, тому що деяким з них 25-30 років. Ми не хочемо наражати на небезпеку українських пілотів, пропонуючи застарілі літаки. Десь половину літаків, що у нас є, можна використовувати в Україні. Нагадую, про F16. Я сподіваюсь, що уряд Австралії зможе надати ці літаки. Дуже важко боротися на землі, коли немає належної підтримки з повітря», – пояснює Раян.

Чекати і ремонтувати

Ще одна країна, яка могла б постачати Україні «Шершнів» – Фінляндія. Нова держава НАТО проводить переозброєння згідно зі стандартами та відмовляється від літаків F/A-18 на користь більш сучасних.

Проте, процес передачі винущувачів може бути нераціонально довгим. Фінський військовий експерт Хенрі Ванханен не впевнений, що Україна взагалі їх зможе отримати.

Капітан ВПС Фінляндії виходить зі свого F/A-18C Hornet на польотній палубі авіаносця ВМС США USS Abraham Lincoln. AP - MC1 Brian Wilbur

«Є ще певні проблеми. Коли Фінляндія розпочне надсилати літаки F-18 Україні, це може бути у 2024-2025 роках, це означатиме, що вони будуть застарілими. Щоб їх модернізувати потрібні значні інвестиції. Україна зараз потребує допомоги. А не чекати декілька років, щоб отримати щось, що потрібно модернізувати», – каже Ванханен.

На його думку, до повітряних сил ЗСУ краще вже почати інтеграцію винущувачів F-16. Тим паче, що Україна поступово переходить на стандарт НАТО, у якому саме «сокіл» – основний бойовий літак.

Фінляндія теоретично зможе їх передати. Проте, як і більшість союзників, Гельсінки не розголошують всю інформацію щодо допомоги озброєнням.

«Якщо ми публікуємо, що ми постачаємо, росіяни можуть побачити, чого у нас тепер не вистачає. Це може загрожувати національній безпеці. Ми знаємо, що більшість військ біля нашого кордону вже не такі активні, бази пустують. Це пов’язано з тим, що вони просто направили особовий склад до України, і він там загинув. Ми бачимо певне погіршення ситуації і можемо сказати, що загроза зараз не така сама як раніше. Але знаємо, що Росія буде перегруповуватись та реагуватиме на вступ Фінляндії до НАТО», – пояснює експерт.

Спершу – тренування

На думку міністра оборони України Резнікова, рівнозначним варіантом посилення авіації, окрім американського F-16, можуть бути британський винищувач «Eurofighter» та шведський «Gripen» (Грифон).

Останній зараз знімається з озброєння у Чехії на користь F-16, і країна могла б надати тренувальні модулі для українських пілотів.

Нова версія «E» шведського багатоцільового винищувача JAS 39 Gripen. Лінчепінг, Швеція, 18 травня 2016 року. AP - Anders Wiklund

«Чехія відправляє симулятор для навчання пілотів на F-16. Зараз країна переходить з «Гріпенів» на американські літаки, тож запропонували українським пілотам навчатися на «Гріпенах». Бо вони є і у Швеції, і в інших країнах НАТО. Ніхто не каже, що українські пілоти мають літати тільки на F-16», – каже аналітик Давід Стулік.

За його словами, Чехія активно співпрацює з Україною у сфері ремонту та налагодження військового виробництва. В перспективі це може позначитися і на авіасфері.

Зокрема, у травні президент Чехії Петр Павел назвав доцільною можливість передати Україні чеські штурмові літаки L-159 сімейства «Альбатрос». Вони поступаються винищувачам у бойовій потужності та розраховані переважно для конфліктів малої інтенсивності.

Чеські штурмовики L-159A. © Aero Vodochody

До того ж – вони є лише у розпорядженні Чеської республіки та Іраку.

«Звісно їх небагато, але в рамках меморандуму між Україною та Чехією передбачається співробітництво у виробництві авіапромисловості. Тобто, можливо, спільне підприємство чи участь у створені літаків як L-159. Конкретних планів не розголошують, але, я думаю, наша авіапромисловість буде залучена чи вже залучена», – припускає Давід Стулік.

Поки що українська інфраструктура та пілоти не готові до повноцінної заміни авіації. Тож союзники зосередилися на тренуванні.

До «авіаційної коаліції» наразі входить вже 11 країн, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр оборони України Олексій Резніков з представникам країн-підписантів меморандуму. © twitter/@oleksiireznikov

Займатися підготовкою українських пілотів на F-16 домовилися Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Тренування має розпочатися вже цього літа у Данії.

«У довгостроковій перспективі це матиме велике і важливе значення для боротьби України за свободу», – підкреслив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.