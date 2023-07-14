У Франції проходить парад на честь Дня взяття Бастилії

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Почесним гостем традиційного військового параду на Єлисейських полях став прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Літаки Patrouille de France летять під час щорічного військового параду до Дня взяття Бастилії в Парижі, 14 липня 2023 року.

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День взяття Бастилії, 14 липня, є одним з найстаріших національних свят Франції, яке щорічно супроводжується численною кількістю урочистостей, а також найбільшим у Європі офіційним парадом.

Цьогорічним почесним гостем святкових заходів став індійський прем'єр Нарендра Моді. Візит присвячений 25-річчю підписання угоди про стратегічне партнерство Парижа та Нью-Делі.

Як повідомляє France 24, через побоювання влади Франції щодо можливих заворушень під час дводенного святкування національного свята було прийнято низку рішень щодо посилення заходів безпеки в країні. Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив про залучення близько 45 тисяч поліцейських та 34 тисячі вогнеборців.

Президент Франції Еммануель Макрон гуляє в день щорічного військового параду до Дня взяття Бастилії на Єлисейських полях у Парижі, 14 липня 2023 року © REUTERS / GONZALO FUENTES

Президент Франції Еммануель Макрон бере участь у параді до Дня взяття Бастилії на Єлисейських полях у Парижі разом із начальником штабу оборони Франції генералом Тьєррі Бурхардом, 14 липня 2023 року. © AP / Christophe Ena

Президент Франції Еммануель Макрон, перша леді Бріжит Макрон і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді на щорічному військовому параді до Дня взяття Бастилії на Єлисейських полях у Парижі, 14 липня 2023 року. © REUTERS / GONZALO FUENTES

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Індії Моді дивляться на щорічний військовий парад до Дня взяття Бастилії в Парижі, 14 липня 2023 року. © REUTERS / GONZALO FUENTES

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон на щорічному військовому параді до Дня взяття Бастилії в Парижі, 14 липня 2023 року. © REUTERS / GONZALO FUENTES

Літаки Patrouille de France летять під час щорічного військового параду до Дня взяття Бастилії в Парижі, 14 липня 2023 року. © REUTERS / GONZALO FUENTES

Літаки Patrouille de France летять під час щорічного військового параду до Дня взяття Бастилії в Парижі, 14 липня 2023 року. © REUTERS / GONZALO FUENTES

Війська марширують під час параду до Дня взяття Бастилії на Єлисейських полях у Парижі, 14 липня 2023 року. © AP / Christophe Ena

Марш під час щорічного військового параду до Дня взяття Бастилії в Парижі, 14 липня 2023 року. © REUTERS / GONZALO FUENTES

Війська ВМС і ВПС Індії марширують під час щорічного військового параду до Дня взяття Бастилії в Парижі, 14 липня 2023 року. © REUTERS / GONZALO FUENTES

Пенджабський полк армії Індії марширує під час щорічного військового параду до Дня взяття Бастилії в Парижі, 14 липня 2023 року. © REUTERS / GONZALO FUENTES

Французька військова техніка проїжджає Єлисейськими полями під час щорічного військового параду до Дня взяття Бастилії в Парижі, 14 липня 2023 року. © REUTERS / GONZALO FUENTES

Члени французького підрозділу CNFSR їдуть Єлисейськими полями під час щорічного військового параду до Дня взяття Бастилії в Парижі, 14 липня 2023 року. © REUTERS / GONZALO FUENTES