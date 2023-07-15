Напередодні виборів президент Зімбабве підписав закон, який забороняє критику влади

ЗАКОНОДАВЧІ ІГРИ

Новий закон президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва назвав «Патріотичним актом». Згідно нього, будь-який громадянин, який критикує уряд, може бути підданий кримінальному переслідуванню.

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Сталося це трохи більше ніж за місяць до майбутніх президентських виборів, які заплановані на 23 серпня, пише Bloomberg. Відповідно до нового закону, проведення громадянами мітинги всередині та за межами країни, заклики до військового втручання, повалення конституційного уряду, економічних санкцій та торгових бойкотів відтепер визначаються як «навмисне заподіяння шкоди суверенітету та національним інтересам Зімбабве».

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва AP - Tsvangirayi Mukwazhi

«непатріотичну поведінку» порушників можуть позбавити громадянства, засудити на 20 років ув 'язнення чи навіть до страти, хоча до цього смертну кару в Зімбабве не застосовували протягом останніх двох десятиліть. Як заявляють г

За такурупи громадянського суспільства, цей законопроект ставить під сумнів свободу вираження поглядів.

А от за словами самого 80-річного Мнангави, який балотуватиметься на другий термін, новий закон «розвиватиме у зімбабвійців почуття патріотизму».

«Цей закон не спрямований на те, щоб обмежити існування політичних партій, він покликаний спонукати народ Зімбабве любити свою країну і перестати її засуджувати», — сказав представник правлячої партії ZANU-PF Джозеф Чинотімба.

Еммерсон Мнангагва змінив правителя Роберта Мугабе у 2017 році після перевороту. Відтоді він очолив низку економічних помилок, через які стала інфляція понад 800%, обвал національної валюти Зімбабве та появу найвищих у світі процентних ставок.