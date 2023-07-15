США викуплять у Тайваню ЗРК третього покоління, щоб передати їх Україні

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Як повідомлять тайванські ЗМІ, йдеться про комплекси MIM-23 Hawk. пишуть також, що США планують придбати, раніше продані Тайваню, які списали цьогоріч наприкінці червня, щоб після переобладнання або ремонту передати їх Україні в рамках пакета військової допомоги.

100 ракет Eagle III, які я зняв з експлуатації, будуть викуплені США та відправлені в Україну для захисту українського повітряного простору

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Зокрема, про це повідомляє видання Chins Times. У Міноборони Тайваню подробиць по даній темі не надавали, але заявили, що «озброєння буде утилізовано відповідно до правил». Але, за даними які публікують ЗМІ, відповідні консультації велися між двома країнами велися ще минулого року і закінчилися укладенням відповідної угоди.

«Джерела зазначили, що після зняття з експлуатації сотні ракет Eagle, які були на озброєнні чотирьох батальйонів і 18 ракетних рот Eagle, спочатку викликали у нас занепокоєння, але після тайваньсько-американських переговорів США підтвердили, що вони повернуть більшість придбаних ракетних комплексів і направив їх Україні для військової допомоги для посилення системи протиповітряної оборони України», — йдеться у матеріалі видання.

Тайванський зенітно-ракетний комплекс Hawk © Root nation

Дані комплекси призначені для боротьби із безпілотниками та літаками на малих висотах. Скільки саме їх передадуть Україні поки невідомо, але загалом на озброєнні Тайваню було не менше 13 батарей і 39 радарів цієї системи.

США анонсували новий пакет військової допомоги для протиповітряної оборони на суму 1,2 мільярда доларів. До нього увійдуть безпілотники, артилерійські снаряди і ракети для систем ППО, а також додаткові системи ППО HAWK.

Чотири такі комплекси раніше передала Україні Іспанія, вони стоять на озброєнні з осені 2022 року. Також ці системи ППО досі використовують такі країні як Єгипет, Греція, Саудівська Аравія, Іспанія та Швеція.