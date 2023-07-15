300 мільйонів доларів для України: у США погодили оборонний бюджет на 2024 рік

ОБОРОННІ ПИТАННЯ

Палата Представників Конгресу США уже проголосувала за проект оборонного бюджету США на 2024-й рік. А його розгляд у Сенаті запланований на 18 липня.

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Про це, зокрема, пише Голос Америки. Повідомляють, що для того щоб розглянути понад 200 поправок, Палаті Представників довелося засідати майже до опівночі. Низка з цих поправок викликала серйозні суперечності між республіканцями та демократами.

«Водночас, п’ять поправок, які вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, не набрали голосів. Зокрема, відхилили поправку республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка вимагала прибрати $300 мільйонів для України із оборонного бюджету: 89 "за"-358-"проти". Провалилася і поправка республіканця Метта Гейтса, який вимагав відмінити всю безпекову допомогу Україні: 70 "за" -358- "проти"», — йдеться у матеріалі.

155-мм снаряди, які прямують до України в рамках військової допомоги США напередодні контрнаступу, Делавер, США, 19 квітня 2023 р. © AP / Alex Brandon

Сума у 300 мільйонів доларів для України відповідає запиту від адміністрації президента Байдена. Але разом з тим, вона менша на 500 мільйонів за ту, яку заклали у попередній оборонний бюджет.

«демократ Джаред Голден, зі штату Мейн намагався внести поправку, щодо збільшення запропонованої допомоги Україні в Оборонному бюджеті США-2024, на 500$ мільйонів, так щоб фінальна сума відповідала минулорічній. Але ця пропозиція не пройшла комітет Палати Представників з питань збройних сил, - 28-м - за, 31-н проти», — пише Голос Америки.