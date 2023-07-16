Франція та Індія працюють над розробкою мирного плану щодо війни РФ в Україні

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Зазначають, що французько-індійський мирний план буде кардинально відрізнятися від того, що раніше пропонували інші країни.

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Про це пише, зокрема, Le Monde. Зазначають, що своє бачення ситуації та пропозиції відносно вмісту мирного плану прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виклав президенту Франції Еммануелю Макрону під час свого особистого візиту до Пирижу.

Еммануель Макрон та Нарендра Моді в Єлисейському палаці REUTERS/Jacques Demarthon

За інформацією, на яку спирається видання, Моді та Макрон домовилися про роботу над мирною ініціативою, яка кардинально буде відрізнятися від усіх запропонованих раніше. Так, після зустрічі Еммануель Макроном доручив уряду підготувати пропозиції, які допоможуть вийти з «дипломатичного глухого кута».

«Під час сьогоднішніх дискусій між двома лідерами фіксують дуже чітке розуміння та усвідомлення позиції один одного щодо російсько-українського конфлікту. Прем'єр-міністр Моді був, мабуть, найрішучішим прихильником урегулювання конфлікту завдяки дипломатичному діалогу», — йдеться у матеріалі.

Але при цьому Нарендра Моді зауважив, що хоч і є прихильником дипломатичного вирішення конфлікту, але про свою готовність стати посередником не готовий говорити.

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Цьогоріч Франція та Індія відзначають 25 річницю стратегічного партнерства. На честь цього була озвучена контрактів у сфері оборони, після принципової угоди про постачання 26 Rafale Marine і трьох підводних човнів типу Scorpene.

«Напередодні глава держави вручив своєму гостю Великий хрест ордена Почесного легіону, який сказав, що сприймає це як «знак поваги до 1,4 мільярда індійців». Обидва узгодили дорожню карту, спрямовану на зміцнення зв’язків між їхніми країнами до 2047 року, на сто років незалежності колишньої британської колонії», — пише Le Monde.