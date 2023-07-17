Вагнерівці прибувають до Білорусі: для кого загроза?

Дислокація ПВК «Вагнера»

За останні кілька днів колони із найманцями ПВК «Вагнера» перетнули російсько-білоруський кордон. Бойовики, які ще нещодавно воювали на території України, розміщуються у наметовому таборі у селі Ціль, що за 80 кілометрів від Мінська. Чи несуть вони загрозу і, власне, для кого — про це у матеріалі RFI Україна.

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Колони із вагнерівцями

Велика колона із найманцями ПВК «Вагнера» була помічена у Білорусі 15 липня. Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн». У колоні було 60 автомобілів, у тому числі, пікапи, фури, УАЗи («буханки») та щонайменше 3 автобуси для перевезення людей. Супроводжували бойовиків «Вагнера» білоруські ДАЇшники.

Міноборони Великої Британії підтвердило інформацію про те, що невеликий контингент бійців прибув до табору в Білорусі. Так само у Держприкордонслужбі підтвердил переміщення найманців 15 липня.

Уже у понеділок, 17 липня, «Беларускі Гаюн» фіксує нову колону із вагнерівцями.

Цього разу кордон із Білорусі перетнуло більше 100 одиниць техніки: 19 «буханок», 21 фура, 9 автобусів, 11 тралів і вантажівок із будівельною технікою, а також чимало пікапів. Як повідомляє моніторингова група, колона їхала із прапорами РФ та ПВК. Ціль, як і у випадку з іншими найманцями, — наметовий табір у селі Ціль під Осиповичами у Могильовській області.

Знімки Maxar Technologies

Вагнерівці — на місці. Те, що бойовики доїхали до точки призначення, жодних сумнівів. У наметовий табір під Осиповичами прибули десятки одиниць техніки. Там і великі цивільні вантажівки, мікроавтобуси та легковики. Видання New York Times опублікувало супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies, де все це зафіксовано.

У польовому таборі зафіксували десятки одиниць техніки © Maxar Technologies/NYT

Першу вантажівку супутник помітив у четвер, 13 липня. У суботу прибули нові вантажівки, додатковий транспорт приїхав й у неділю, 16 липня.

16 липня до наметового містечка прибула нова техніка © Maxar Technologies/NYT

Навчання білорусів

Деякі бійці «Вагнера» перебувають у Білорусі щонайменше з вівторка, 11 липня. Про це з покликанням на власні джерела, близькі до найманців, повідомляє Reuters.

Вагнерівці навчають білоруських військових © ВоенТВ

Білоруське Міноборони 14 липня оприлюднило відео телеканалу ВоенТВ про те, як проходить навчання військовослужбовців територіальної оборони Білорусі. У ролі інструкторів, якщо вірити білоруському оборонному відомству, інструктори ПВК «Вагнера». Заняття відбувались неподалік від міста Осиповичі. До кордону з Україною — трохи більше 200 кілометрів.

Вагнерівці навчають білоруських військових © ВоенТВ

У рамках цих навчань, твердять у міноборони Білорусі, військові освоювали навички тактичної стрільби і переміщення на полі бою. Крім того, вивчали інженерну підготовку і тактичну медицину.

— Військовим відомством та керівництвом ПВК вироблена дорожня карта на найближчу перспективу з підготовки та передачі досвіду між підрозділами різних родів військ, — наголосили білоруські військові чиновники.

Тим часом агенція Reuters повідомляє, що за тиждень до ймовірних навчань, які показало білоруське військове телебачення, журналісти були під Осиповичами — в рамках поїздки, організованої Білорусією. І тоді не було жодних слідів найманців «Вагнера».

Журналіст перебуває на території наметового табору у селі Ціль під Осиповичами. 7 липня 2023 року © Reuters

Реакція Києва та Варшави

— Група Вагнера — це не якийсь мандрівний театр, вони поїдуть до Білорусі виконувати місію для Росії. Це група, яка виконує російські військові місії по всьому світу і діє там, де хоче діяти Кремль, у «сірій зоні», без відкритого козирка, — заявив 17 липня в ефірі Польського радіо Станіслав Жарин, уповноважений уряду в справах безпеки інформаційного простору Республіки Польща.

Він наголосив, що польські служби стежать за ситуацією. Водночас Жарин підкреслив, що вагнерівці можуть бути причетні до дестабілізації кордону Польщі:

— Ми знаємо, що вони залучені до стимулювання міграційних маршрутів з Африки до Європи, до гібридних операцій в Африці. Це буде величезний виклик, якщо ці люди (вагнерівці — ред.) потраплять до Білорусі та почнуть як іноземці відправлятися до нашого кордону – ми можемо очікувати вагнерівських спроб проникнути в польську державу. Це було б надзвичайно небезпечно.

Стіна на польсько-білоруському кордоні © Straż graniczna

Не становлять загрози для України. Так офіційний Київ відреагував на переміщення ПВК «Вагнера» до Білорусі. Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби, в ефірі єдиного марафону заявив, що прикордонники та військові відстежують їхнє переміщення:

— Наразі наша розвідка відстежує, що на території Білорусі заведені окремі групи найманців, однак про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК не йдеться. Йдеться про кілька сотень, які надалі розміщуються в тих місцях, які були підготовлені.

Однак Демченко не виключив, що Мінськ може використати найманців для реалізації певних цілей:

— Білорусь може їх залучити для більш серйозних речей. Наприклад, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь.

Польський кордон © Straż graniczna

Тим часом міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що поява бойовиків ПВК «Вагнера» у Білорусі принципово не змінює ситуацію з безпекою в регіоні:

— Я б не назвав їх підрозділами, я б назвав їх групами, які без озброєнь, боєприпасів і тилового забезпечення перекидаються в Білорусь, їхня кількість невелика. Це принципово не змінює ситуацію в регіоні, яка ускладнилася з початку агресії Росії проти України.

Анушаускас припустив, що найманці скоріш за все спробують створити свою логістичну базу у Білорусі для операцій в Африці:

— Вони були роззброєні у Росії, у них забрали боєприпаси і важке озброєння. Все залишилось у Росії. Видно, що жодних домовленостей про прибуття до Білорусі зі зброєю, не було.

Для кого небезпека?

Для Європи, як і для України, нема жодної небезпеки від найманців «Вагнера», яких зараз розмістили у Білорусі. У цьому певен Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-конструктор:

— Співвідношення сил і засобів, які перекинули до Білорусі, ніяк не впливає на ситуацію на кордоні. Вони не зможуть такими силами нікуди висунутись. Це якийсь кістяк, який вирішив відсидітись у Білорусі, може, когось чомусь підівчать, але не більше, бо це не військове формування. А з боку Білорусі Україні може загрожувати військове формування від 100 тисяч і більше. А там такої кількості нема. Нікуди на Захід вони не будуть рухатись, бо їх просто розпилять на молекули. І вони це прекрасно знають. І цю червону лінію вони не перетинатимуть.

Найманці приватної військової компанії «Вагнер»охороняють територію штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, Росія, 24 червня 2023 р. AP

Утім для однієї країни-таки є небезпека. Роман Світан не виключає, що у потрібний момент бойовики можуть піти на Москву — з Лукашенком:

— Одна з найкращих версій розвитку подій для Лукашенка — Путін вийшов з дому, йшов, забув, як дихати, і помер. Після того невизнаний демократичним світом очільник Білорусі буде єдиним легітимним президентом союзної держави — Росія-Білорусь. І тому йому треба буде «Вагнер» — для встановлення його системи управління. Тому, якщо вагнерівці кудись і підуть, то з Лукашенком на Москву. Питання лише у Путіні: коли він помре чи скаже «я змучився, я йду», бо таке теж може бути.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко під час зустрічі, Росія, 9 червня 2023 року © AP / Pavel Bednyakov

Тим часом кординатор білоруської експертної мережі «Наша думка» Вадим Можейко заявляє, що присутність вагнерівців у Білорусі — це додатковий привід для України і не тільки укріпити свої кордони:

— Присутність вагнерівців у Білорусі буде аргументом для України підвищувати безпеку на північному кордоні. Так само це привід і для балтійських країн, а також Польщі очікувати якоїсь більшої підтримки від Північноатлантичного альянсу, бо найманці «Вагнера» ось тут, поруч.

Надпис: «Державний кордон. Перетин заборонений» © Straż graniczna

На те, чи можуть вагнерівці перетнути кордон із Польщею і становити загрозу, як про це заявляв Станіслав Жарин, Вадим Можейко має сумніви:

— Я не думаю, що білорусько-польський кордон — це найкраще місце, щоб пробратись до Європи. Після міграційної кризи у 2021 році, спровокованої режимом Лукашенка, кордони Білорусі з Польщею, Литвою, Латвією дуже добре укріплені, збудовані стіни, які оснащені відео- та теплонаглядом. Навряд чи вагнерівці спробують якось таємно пройти кордон. Водночас, якщо навіть найманці всі разом, оснащені технікою, спробують піти на Варшаву, як вони йшли на Москву, то навіть у цьому випадку, не думаю, що вони становитимуть загрозу країнам НАТО.

Олександр Лукашенко © AP / Markus Schreiber

А от, хто може використати вагнерівців для власної користі, це, звісно, Лукашенко, — певен білоруський політолог:

— Звісно, ризиків від їхньої присутності більше, ніж користі, але це не значить, що користі нема. По-перше, Лукашенко може брати у вагнерівців гроші. По-друге, він може скористатись найманцями для різних провокацій під час міграційної кризи, яка триває на західному кордоні, — щоб ці провокації здійснювали не білоруські силовики, а ПВК «Вагнера». Можливі і провокації проти України, і, знову ж таки, аби не своїми руками, щоб у разі чого легко відхреститись. Так само присутність вагнерівців — це психологічна та фізична зброя проти білоруського народу. Уявімо, якщо під час протестів у 2020 році проти тебе стояли не білоруські силовики, які теж не цукор, а найманці ПВК «Вагнера» з кувалдою, то це дуже лякає. Їх можуть використовувати для придушення протестів. І, звичайно, Лукашенко міг би використати бойовиків проти Путіна. Вагнерівці — це єдина військова сила, яка здійснила марш на Москву, і при цьому російська армія їх не перемогла. Наполеон хоч і захопив Москву, але його перемогли. Більше того, Путін зустрічався з Пригожиним після заколоту, останній не поніс жодного покарання. Тож якби Лукашенко опинився у ситуації, коли йому фізично довелось би протистояти Кремлю, непогано мати поруч вагнерівців.

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Білорусь як потенційне місце дислокації вагнерівців з'явилось після заколоту ПВК 24 червня 2023 року — після перемовин Лукашенка та Пригожина, а також заяви Путіна про варіанти дій бойовикам, які брали участь у бунті. Одна із пропозицій від очільника Кремля — заслання до Білорусі.

Уже згодом у Білорусі почали зводити табори для розміщення вагнерівців. Українські прикордонники заявляли, що на білоруській території можуть розміститись близько 8 тисяч найманців ПВК «Вагнера».