Росія офіційно відмовилася продовжувати зернову угоду

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Росія наразі не планує продовжувати зернову угоду, дія якої спливає сьогодні, 17 липня. Про це заявив прессекретар президента РФ.

Водночас Пєсков стверджує, що Москва може повернутися до угоди

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«Домовленості по зерновій угоді фактично припинені, вона зупинена», — цитують росЗМІ Пєскова.

Водночас прессекретар Путіна заявив, що Москва може повернутися до угоди, щойно будуть виконані вимоги РФ.

Дмитро Пєсков також зазначив, що позиція РФ щодо зернової угоди була відома ще до атаки на Кримський міст, тож ситуація жодним чином не впливає на рішення Москви.

Росія вже неодноразово блокувала «зерновий коридор», стверджуючи, що українська сторона не виконує домовленості.

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Пізніше стало відомо, повідомляють росЗМІ, що РФ офіційно повідомила Україну та Туреччину, а також ООН про припинення дії зернової угоди.

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Серед вимог, які озвучує Росія, під’єднання Россільгоспбанку до SWIFT. І в ООН розглядають можливість такої поступки. Також РФ прагне відновлення роботи аміакогону «Тольятті — Одеса».

Також повідомлялося, що Туреччина веде роботу щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки.

Лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на заяви РФ. Він вважає, що «Путін хоче продовження зернової угоди». Тож Ердоган планує провести переговори з президентом РФ одразу після повернення із турне Перською затокою. Планується, зокрема, поговорити про експорт російських добрив.

Також Ердоган висловив сподівання на продовження дії зернової угоди та зазначив, що міністр закордонних справ Туреччини вже сьогодні поговорить із своїм російським колегою.

У серпні планується зустріч Реджепа Ердогана із Володимиром Путіним, проте турецький лідер готовий поговорити і раніше.

Turkish President Erdogan:



- We're optimistic grain deal will be extended

- Our foreign minister will talk with his Russian counterpart today

- To take necessary steps, we might speak to President Putin over phone without waiting until August pic.twitter.com/arX7NOlgPs — TRT World (@trtworld) July 17, 2023

Прокоментували рішення РФ вийти із зернової угоди і в Єврокомісії. Так, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала це «цинічним кроком»:

«Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, незважаючи на зусилля ООН і Туреччини. ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу».

I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts.



EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2023

Тим часом у МЗС РФ повідомили, що Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та згортає морський гуманітарний коридор. Відновлюється режим тимчасової небезпеки в цій частини акваторії.

Із закликом повернутися до зернової угоди виступила Німеччина. Представниця федерального уряду Німеччини Крістіне Гоффманн під час брифінгу зазначила, що «ми продовжуємо закликати Росію зробити можливим чергове продовження зернової угоди та не перекладати це протистояння на плечі найбідніших на цій планеті».