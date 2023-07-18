Посол Олег Герасименко: попри стереотипи, Чорногорія — друг України

ЕКСКЛЮЗИВ

Попри певні проросійські настрої в Чорногорії, більшість тамтешнього суспільства — на боці України. І Київ має всі підстави розраховувати на подальшу підтримку з боку Подгориці. Так каже Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чорногорії Олег Герасименко. В ексклюзивному інтерв'ю українській редакції RFI він розповів також, як живуть українські біженці в Чорногорії і як ця країна стала регіональним лідером євроінтеграції.

Реклама Читати продовження

Чорногорія може бути прикладом в підтримці України

— Які головні сфери співпраці між Україною та Чорногорією зараз, в умовах повномасштабної російської агресії?

— Українсько-чорногорські відносини традиційно є дружніми. Чорногорія підтримує Україну на всіх рівнях, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Особливо це стало помітно після початку російської агресії в 2014 році.

Олег Герасименко: Чорногорія може бути прикладом в підтримці України © RFI

Звісно, фокус нашої співпраці після 24 лютого 2024 року дещо змінився. Зараз ключовий наголос у наших відносинах ставиться на політичну підтримку, підтримку українських громадян, які знайшли прихисток в Чорногорії. І, звичайно, на військово-технічну допомогу з боку Чорногорії. Ми маємо доволі непоганий трекрекорд нашої співпраці і з оптимізмом дивимося на перспективи нашого майбутнього співробітництва.

Попри зміни, які відбуваються зараз в керівництві країни, принципова підтримка Чорногорії не змінилася. І ми сподіваємося, що після формування нового уряду в Чорногорії за результатами нещодавніх виборів, така підтримка збережеться.

Звичайно, ми повинні розвивати нашу співпрацю на всіх напрямках. І переконаний, що після перемоги ця співпраця буде посилена.

Фотовиставка, присвячена обороні Києва. Цетіньє, Чорногорія, липень 2023 © RFI

Зараз ми значний наголос робимо на співпраці в культурно-гуманітарній сфері. За участі посольства було організовано низку заходів упродовж останніх півтора року після початку повномасштабного російського вторгнення. Серед них і дні України в Чорногорії в червні минулого року, і виставка світлин з нагоди Дня Незалежності України, куди ми запросили вище керівництво держави. Це й інші заходи, концерти українських митців.

— На яку подальшу допомогу від Чорногорії розраховує Україна?

— Чорногорія надала нам суттєву допомогу у військово-технічній сфері, у гуманітарній сфері, на політичному рівні. І багато в чому Чорногорія може слугувати прикладом для інших країн світу, у тому числі для інших країн регіону.

Дуже важливо, що попри зміни уряду Чорногорія продовжувала дотримуватися чіткого євроатлантичного курсу і лінії на підтримку України. Це важливо.

Безумовно, ми очікуємо продовження цього курсу. Для нас зараз є пріоритетом євроатлантична інтеграція. І ми сподіваємося, що Чорногорія і надалі підтримуватиме нас на шляху до набуття членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністри Албанії та Чорногорії Еді Рама та Дрітан Абазович. 15 червня 2022 © ОПУ / president.gov.ua

У грудні минулого року було підписано спільну декларацію між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Дрітаном Абазовичем з цього питання. І ми розраховуємо, що і надалі будемо отримувати цю підтримку від наших чорногорських партнерів.

Звісно, важливою для нас є позиція щодо «Формули миру» президента Зеленського. Ми також розраховуємо на підтримку Чорногорії в цьому питанні. І ми маємо всі підстави казати, що ми таку підтримку і далі матимемо.

Як відомо, Чорногорія проголосувала за відповідну резолюцію в Генеральній Асамблеї ООН, де були відображені основні положення «Формули миру».

Крім цього, ми очікуємо, що Чорногорія і далі дотримуватиметься лінії європейських партнерів у плані міжнародної ізоляції Росії та застосування санкцій проти РФ та її громадян, які є причетними до скоєння жахливих злочинів, до злочину агресії проти нашої держави і на території нашої держави.

Будівля Посольства України в Чорногорії © RFI

І, безумовно, після завершення війни, ми сподіваємося, що Чорногорія разом з іншими країнами Південно-Східної Європи, Західних Балкан, зможе долучитись до проєктів відбудови. Ми вже надали попередню інформацію чорногорський стороні з цього приводу. І бачимо, що Чорногорія може стати однією з тих країн, які можуть надати посильну допомогу і в цьому напрямку.

Українці мають багато спільного з чорногорцями і легше інтегруються в суспільство

— Скільки Українців знайшли прихисток в Чорногорії і як живе українська громада тут? Яку має допомогу від уряду?

За нашими даними, зараз у Чорногорії перебувають близько 10 тисяч українців. Близько 7,5-8 тисяч — це громадяни України, які виїхали до Чорногорії після 24 лютого 2022 року. Решта — ті, які проживали в Чорногорії ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Будівля Українського центру в Подгориці. Липень 2023 року © RFI

Якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, то ми маємо істотне зменшення кількості громадян України в Чорногорії. Багато з них із літа минулого року повернулися до України. А деякі могли переїхати до інших країн.

Уряд Чорногорії надав нашим громадянам статус тимчасового захисту, який є аналогічним статусу, який надали в країнах Європейського Союзу. І в березні цього року цей статус було поновлено для тих, хто подав відповідну заяву.

Наші громадяни доволі легко увійшли в нове життя в Чорногорії. З повагою, звісно, до місцевих традицій. Причиною цьому є культурна і мовна близькість наших народів, подібність менталітетів.

І ми завдячуємо як уряду Чорногорії, так і простим чорногорцям, які відкрили свої серця та домівки для наших громадян, які надали прихисток українцям. І продовжують надавати усіляку допомогу українцям.

У Чорногорії пильно стежать за діяльністю російського посольства

— Росія та Чорногорія історично мають тісні зв’язки, і чорногорці багато в чому симпатизують росіянам. Як це поєднується із проукраїнської позицією Чорногорії?

— Не секрет, що в Чорногорському суспільстві є проросійські настрої. Але лише серед деякої частини суспільства. Це відбувається насамперед з огляду на історичні зв'язки між Чорногорією та Російською імперією.

Пам'ятник О. Пушкіну та Н. Гончаровій у середмісті Подгориці. Липень 2023 року © RFI

Чорногорія не унікальна в цьому відношенні. Переважна більшість європейських країн так чи інакше мали подібні зв'язки.

Тут треба ще врахувати, що Росія роками будувала мережу своїх прихильників, мережу агентів впливу. В усіх країнах, але насамперед у країнах Східної і Південно-Східної Європи.

Тим не менше ми бачимо, що в чорногорському суспільстві переважна більшість громадян розуміють причини цієї війни, розуміють агресивний характер дії Російської Федерації, знають про ті жахливі злочини, які вчинялися на території України. Про воєнні злочини, злочини проти людяності, про геноцидальний характер цієї війни. І я переконаний, що переважна більшість чорногорців підтримують Україну.

Але так, ми не можемо заперечувати той факт, що є і засоби масової інформації, і деякі діячі, які підтримують Російську Федерацію. Вони перебувають на маргінесі суспільного життя країни.

Щодо діяльності російського дипломатичного представництва, то минулого року 12 російських дипломатів були вислані за межі Чорногорії за діяльність, несумісну з вимогами Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Ми чітко бачимо, що діяльність російської дипломатичної установи тут відстежується. І уряд намагається діяти в руслі європейської політики щодо дипломатичної присутності РФ.

Будівля парламенту Чорногорії © RFI

Хочу також відзначити, що всі мейнстрімні засоби масової інформації — як друковані, так і електронні — не ретранслюють російські наративи і намагаються подавати доволі об'єктивну інформацію про те, що відбувається в Україні.

Усі чудово розуміють, що жодні історичні зв'язки минулого не можуть слугувати виправданням тих злочинів, які скоюються Російською Федерацією і росіянами на території України.

Так, проросійські настрої продовжують існувати серед деякої частини суспільства. Однак це меншість. Це істотна меншість населення Чорногорії.

— Як працювало Посольство України в Чорногорії в перші тижні повномасштабної російської агресії? Які були першочергові завдання?

—Я розпочав виконання своїх обов'язків Посла в липні 2022 року. Але чудово знаю, як працювало Посольство в перші дні і тижні після 24 лютого. Не було жодної паніки, жодної розгубленості. Усі знали, що треба робити, які завдання виконувати. Підтримувався сталий зв'язок із центром.

Звичайно, робота була доволі напруженою. Це була практично цілодобова робота. Основну увагу приділяли роботі з урядом, із керівництвом Чорногорії, із лідерами суспільної думки країни. Ми отримали повну політичну підтримку з боку чорногорського уряду. Багато уваги зверталось на отримання гуманітарної допомоги, допомоги військово-технічного характеру, а також на сприяння тим громадянам, які приїхали до Чорногорії після цієї трагічної дати.

Чорногорія стоїть на порозі Євросоюзу

— Що вирізняє Чорногорію з-поміж інших країн Західних Балкан, які претендують на вступ до ЄС?

— Чорногорія справді стоїть на порозі Європейського Союзу. І Чорногорія є лідером серед країн Західних Балкан у просуванні до членства в ЄС

Процес євроінтеграції не є легким. Чорногорія має відповідати стандартам, необхідним для вступу до ЄС. І пріоритети тут доволі традиційні, знайомі багатьом країнам, які вступили до ЄС або проходять цей шлях. Це боротьба з корупцією, судова реформа, верховенство права, боротьба з організованою злочинністю.

Міністри закордонних справ 6 балканських країн та голова дипломатії ЄС на зустрічі в Брюсселі. Травень, 2023 © AP / Virginia Mayo

Зараз ми бачимо деяку затримку в цьому процесі, яка пов'язана з останніми змінами в керівництві Чорногорії, в уряді. Нещодавно відбулися вибори до парламенту.

І цей рух до членства в ЄС, переконаний, продовжиться і після формування сталих органів влади, і після формування відповідної команди уряду Чорногорії для переговорів із Європейською комісією.

Чорногорія має всі шанси для того, щоб успішно подолати цей шлях. І ми щиро бажаємо успіху в цій роботі. І європейська інтеграція — це якраз те, що нас об'єднує, Чорногорію та Україну.

— Чорногорія, крім того, є членом НАТО. Чого ми можемо повчитися в чорногорців у плані актуальної і для нас євроатлантичної інтеграції?

— Україна і Чорногорія є доволі різними країнами. І за розміром, і за економічним потенціалом. Ми бачимо, що Чорногорія перебуває в дещо іншій ситуації, ніж Україна. Україна веде зараз боротьбу з російським агресором. Чорногорія — є країною, яка підтримує Україну в цій боротьбі.

Як приклад я би хотів навести політичну волю керівництва Чорногорії на шляху до євроатлантичної інтеграції. Чорногорія приєдналася до НАТО в 2017 році. І ми бачимо, що це було правильне і дуже вчасне рішення.

Церемонія підняття прапора Чорногорії біля штаб-квартири НАТО. Брюссель, 7 червня 2017 © AP / Virginia Mayo

Чорногорія є нині членом Північноатлантичного альянсу і вона може розраховувати на підтримку союзників у захисті свого суверенітету, територіальної цілісності від будь-яких зазіхань. І це, безумовно, зіграло свою позитивну роль в зміцненні європейських цінностей в усьому регіоні.

Чорногорія є важливою складовою стабільності і безпеки в усьому євроатлантичному регіоні, а особливо в регіоні Південно-Східної Європи. Це дуже важливо враховувати.

— Що головне українцям треба знати про Чорногорію?

— Чорногорія — це насамперед друг. Ми маємо про це пам'ятати. Це дружній народ, це дружня країна.

Олег Герасименко: Чорногорія — це насамперед друг © RFI

Для чорногорців, як і для українців, властиве прагнення до свободи. Свобода — це важлива цінність для чорногорців.

Якщо подивитися на історію цієї країни, на її видатних діячів, на ті важливі події, які відбулися в минулому, то можна чітко зробити висновок, що прагнення до свободи — це те, що керувало діями державних лідерів Чорногорії. Це те, що стало метою для простих чорногорців упродовж всього існування цієї країни і цього народу. Це те, що багато в чому об'єднує українців і чорногорців.