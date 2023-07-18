Франція дала політичний притулок колишньому російському десантнику Павлу Філатьєву

Колишній російський військовослужбовець Павло Філатьєв, який брав участь у наступі російської армії на Херсон і пізніше написав книгу про війну, отримав політичний притулок у Франції.

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Філатьєв залишив російську армію навесні 2022 року та написав антивоєнну книгу «ZOV 56», доходи від якої пообіцяв направити на допомогу Україні, передає ВВС.

Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін (внесений у Росії до реєстру «іноагентів»), який допоміг Філатьєву виїхати до Франції, після цього публічно звинуватив колишнього десантника у причетності до воєнних злочинів, а також судився з ним за права на книгу. Філатьєв стверджував, що його змусили передати права фондам Gulagu.net та «Нові дисиденти», французький суд у результаті став на бік колишнього військового.

Філатьєв сказав журналістам, що отримання ним притулку є свідченням того, що французька влада перевірила звинувачення Осечкіна і вважає, що він не причетний до воєнних злочинів.