Ордер на арешт Лукашенка: чого боятись білоруському диктатору?

Гаага поруч

Депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути ордер на арешт Олександра Лукашенка. Про це йдеться у доповіді про відносини ЄС з Білоруссю. Комітет із закордонних справ Європарламенту схвалив цей документ 18 липня. Коли чекати на ордер та, власне, арешт Лукашенка? Та як зміниться доля білоруського диктатора? Про це — у статті RFI Україна.

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«Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, і злочини, які були вчинені в Україні, у тому числі, через роль режиму в незаконній депортації дітей». Позиція євродепутатів — чітка й фактично однозначна. «За» проголосували 49 членів Європарламенту, троє були проти, ще двоє утримались. У новій доповіді підняли чимало важливих питань, одне з яких — видача Гаагою ордеру на арешт Лукашенка.

Олександр Лукашенко © AP / Markus Schreiber

— Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, євродепутати закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт Олександра Лукашенка, – повідомляє пресслужба Європарламенту.

Євродепутати закликають інституції та країни Євросоюзу вжити всіх необхідних кроків на міжнародному рівні для забезпечення кримінального переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.

Ідентичний ордер на арешт чи ні?

У березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Саме вони, за версією суддів, відповідальні за депортацію та незаконне переміщення дітей з окупованих районів України до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Депутати Європарламенту у своїй доповіді наголосили на ідентичному ордері для Лукашенка.

Кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики Євген Магда наголошує, що у даному випадку можуть бути застосовані принципи прецедентного права до Лукашенка та його поплічників:

— Ситуація з Лукашенком трохи інакша: нема такої розмови, яка була між Путіним та Львовою-Бєловою. Ми ж розуміємо, що там був очевидний доказ — у прямому ефірі показали, як президент обговорює з так званим дитячим омбудсменом викрадення українських дітей, вивезення українських дітей (зокрема, Путін доручив Львовій-Бєловій організувати на території РФ усиновлення дітей, вивезених з України, — ред.). У Білорусі дещо інша ситуація. По-перше, там є такий собі паралімпієць Талай (голова Паралімпійського комітету Білорусі — ред.), який, власне, займається питанням депортації. І, думаю, може бути ордер на Лукашенка і Талая. Тому що, наскільки я розумію цю логіку, працюють принципи прецедентного права. Умовно, ордер для глави держави і іншої особи, яка здійснює операційні функції.

Зустріч Путіна та Львової-Бєлової © kremlin.ru

Павло Свердлов, шеф-редактор незалежного білоруського ЗМІ «Euroradio» наголошує: зараз ключове питання у доказовій базі злочинів Лукашенка та його оточення. Зокрема, чи ототожнять судді випадки незаконного переміщення українських дітей до Росії та до Білорусі:

— Якщо в Росії йдеться про вивіз на довгий період, там відбуваються процеси всиновлення, без певної перспективи повернення на українські території, то у білоруському випадку трохи інакше — дітей ніби вивозять на оздоровлення. Тобто це виглядає так, ніби взяли групу дітей у Донецькій області і привезли до санаторію у Білорусі, вони побули там зміну і повернулись назад. У цьому плані все виглядає інакше. Але на чому наполягають наші демократичні активісти, що цей процес є геноцидом через перевиховання дітей через деукраїнізацію. Бо цим дітям за два тижні у санаторії промивають мізки. Є відео, де цим дітям зі сцени говорять, мовляв, хай Байден помре, Зеленський разом з ним, а Путін отримає контроль над всією територією України. І коли ці діти повертаються до України, вони вже не такі, якими були. У цьому проблема. Таких дітей тисячі.

Водночас сам факт потенційної видачі ордеру для Лукашенка — це велика проблема для самого диктатора. І так ніким невизнаний у демократичному світі він стає буквально заручником ситуації.

— Ми ж розуміємо, що ордер видається не для того, щоб обмежити його свободу пересування. Ордер видається по факту здійснення чи підозри у здійсненні правопорушення, яке, відповідно, порушує Римський статут. Можна сказати, що Лукашенко буде ще більш обмеженим. Ті, хто раніше могли його приймати з якихось своїх резонів, наприклад, Вірменія, яка сказала, що заарештує Путіна, якщо той буде на її території, то Єреван заявить, що виконає ордер і по Лукашенку. Тобто його легітимність, яка спирається на формальні ознаки, буде ще меншою. І там, де його визнають як лідера держави, після цього ордеру багато країн перестануть визнавати. Але в Росії і в Китаї, які з Міжнародним кримінальним судом мають свою історію відносин, а це основні партнери Лукашенко, йому там нічого не загрожує. Те, що він буде їздити до Путіна, це ясно. Але те, що він буде відвідувати кожні два місяці Сі Цзіньпіна, маю сумніви, — наголосив Євген Магда.

Лукашенко із візитом до Цзіньпіна. Березень, 2023 року AP - Liu Bin

Павло Свердлов наголошує: якщо МКС видасть ордер на арешт Лукашенка, це буде максимально некомфортна ситуація для білоруського диктатора, попри і так міжнародну ізоляцію:

— Ми бачимо, що кілька місяців уже діє ордер на арешт Путіна і Бєлової, але вони не заарештовані. Тобто не було ще приводу. І, можливо, цього приводу у найближчий час і не буде. Звісно, Путін враховує наявність такого ордеру при плануванні своїх поїздок. На першому етапі це дискомфорт. Можна більше 20 років називатись диктатором, як Лукашенко сам себе називає, але інша справа, коли конкретна структура виписує на тебе ордер за конкретні дії. Це дуже дискомфортно, це, звісно, давить, і це те, чого Лукашенку не хочеться. І це попри те, що він давно не їздить у країни, які підписали Римським статут і де його можуть заарештувати. Одна справа, коли ти не їздиш, й інша, коли тебе можуть заарештувати. Це неприємно.

Скільки українських дітей було вивезено до Білорусі?

2150 український дітей вивезли до Білорусі, починаючи з вересня 2022 року. Очікується, що до осені 2023 року ця цифра сягне трьох тисяч. І особисту відповідальність за депортацію дітей з України несе Олександр Лукашенко. Бо саме він давав прямі вказівки щодо організації й фінансування незаконного переміщення. Про це йдеться у статті The Telegraph. Передусім з України вивозили сиріт, дітей з інвалідністю, а також тих, чиї батьки позбавлені батьківських прав. Географія дуже широка — це і Донецьк, і Маріуполь, і Єнакієво, Горлівка, Іловайськ, Антрацит.

Українські діти щодня страждають від війни РФ © AP / Rodrigo Abd

Українських дітей везуть з Ростова-на-Дону на територію Білорусі і розміщують у чотирьох місцях: санаторії «Острошицький Городок», дитячому освітньо-оздоровчому центрі «Зубреня», дитячому таборі «Дубрава», а також у санаторії «Золоті піски».

Діти з тимчасово окупованої Росією української території прибувають до Білорусі. Квітень 2023 року © sb.by

Усі докази депортації українських дітей уже передані до Міжнародного кримінального суду. Це зробив 27 червня цього року Павло Латушко, білоруський опозиціонер і керівник Народного антикризового управління. Власне, представники НАУ й збирали доказову базу злочинів білоруської влади на чолі з Лукашенком.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко на зустрічі із міжнародними кореспондентами. Мінськ, 6 липня 2023 року AP - Alexander Zemlianichenko

Тоді ж, 27 червня, невизнаний демократичним світом очільник Білорусі відреагував на дії опозиціонерів. Лукашенко виправдовувся і розповідав, що до всього причетний Олексій Талай, голова Паралімпійського комітету Білорусі, який, до слова, дуже близький до білоруського диктатора. І саме він, як твердить Павло Латушко, безпосередньо незаконно возить українських дітей.

— Він туди-сюди їздить, цих дітей привозить. До мене разів 10 звертався. Я вийшов на Путіна, кажу: давай ми частину союзного бюджету витратимо на цих діточок. Ось так і почали їх привозити. Оздоровили — вони поїхали. А мене вже до кримінального суду за це. Мерзотники далі нікуди, — заявив Лукашенко.

Попри свої виправдання на свою ж аудиторію білоруський самопроголошений очільник розуміє те чи ні, але всі його функціонери прикриваються ім'ям диктатора — розповідає Павло Свердлов:

— У Білорусі є така важлива деталь: усі ці функціонери, які де-факто возять туди-сюди дітей, вони дуже люблять сказати, що роблять це не за своєї ініціативи. Вони говорять, що за цим стоїть Олександр Григорович. І в Білорусі це так працює. Ти не свою ініціативу проявляєш, а робиш те, на що тебе благословив керівник країни. Це звучить солідніше. У Білорусі на всіх рівнях це працює як індульгенція, як можливість робити все, що треба, як право вимагати сприяння у будь-яких органів та структур. Тому вони всі, той самий Талай, підкреслюють, що все робиться за дорученням Лукашенка. І в цьому плані зі збором доказової бази не буде жодних проблем.

Роль Червоного хреста у депортації українських дітей

Ті, хто мають рятувати, допомагають красти. Очільник білоруського Червоного хреста зізнався, що його організація бере участь у вивозі дітей з України до Білорусі. Дмитро Шевцов поїхав на тимчасово окуповану територію і там знявся у репортажі пропагандистського телеканалу «Беларусь 1».

Глава білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов у репортажі телеканалу «Беларусь 1» розповів про вивіз дітей з України © Зеркало

— Білоруський Червоний Хрест брав, бере і буде брати у цьому (депортації дітей — ред.) участь. Ми турбуємось про дітей, даруємо подарунки, разом з фондом Талая (наближений до Лукашенка голова Паралімпійського комітету Білорусі, — ред.) робимо все, щоб вони забули про жахи війни, передохнули, відчули, що є острівець щастя, — сказав на камеру білоруському пролукашенківському телеканалу Шевцов.

До слова, під час своєї минулої поїздки на окупований Росією український Донбас потрапив на камеру у футболці з російською військовою символікою. Попри те, що статут Червоного Хреста забороняє надавати перевагу будь-якій стороні у воєнному конфлікті.

— Для мене це абсолютно не сюрприз. Білоруський Червоний Хрест очолює абсолютно провладна людина. І це дуже вибіркова організація. Вони допомагають там, де це вигідно державі. А там, де справа стосується політв'язнів, вони розводять руками — «ми нічого не можемо зробити». Тобто у жахливі умови для політв'язнів у тюрмах Червоний хрест у Білорусі не втручається. Якщо мова йде про інших в'язнів, то будь-ласка. Для тих, хто у білоруській темі давно, для них це не сюрприз. Але я уявляю, якими очима у Міжнародному Червоному Хресті будуть дивитись на усі ці заяви. Але довгий час їхню увагу привертали до ситуації у білоруському Червоному Хресті. Але жодної реакції з їхнього боку не було.

Тим часом Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, закликав МКС видати ордер на арешт очільника Червоного Хреста Білорусі:

— Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитра Шавцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих територій України. Усі винні у крадіжках українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності.

Прецедент ПАР: про що він?

Попри ордер на арешт Путіна та ратифікацію Римського статуту, Південоафриканська республіка засумнівалась, що арештує Путіна. У серпні у ПАР відбудеться засідання БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка — ред.). І стояло питання, хто представлятиме РФ на цьому саміті. Йшла мова, що Путін, попри ордер, прибуде на засідання.

18 липня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що арешт очільника Кремля був би рівнозначний оголошенню війни Росії Південноафриканській республіці. Арешт також підірве очолювану Південною Африкою місію з припинення війни в Україні і «унеможливить будь-яке мирне рішення»:

— Було б безрозсудним, неконституційним та незаконним здійсненням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна. У мене є конституційні зобов'язання захищати національний суверенітет, мир та безпеку республіки, а також поважати, захищати, заохочувати та здійснювати права народу республіки на життя, охорону та безпеку.

Сиріл Рамафоса та Володимир Путін. Санкт-Петербург, червень 2023 року AP - Evgeny Biyatov

Зрештою в офісі президента ПАР 19 липня офіційно заявили: Путіна не буде на саміт БРІКС. Натомість приїде очільник МЗС Сергій Лавров.

— Путіну з виписаним ордером на арешт некомфортно. Вони викручували, викручували руки ПАРівцям, але поїздка зірвалась. Отже, зірвуться й інші поїздки. Для країн такий вихід: не пускати Путіна під жодним приводом. Хай їздить Медвєдєв, Лавров, а президент РФ хай сидить собі у бункері чи де він там сидить. І для Путіна, президента, ніби, великої країни, це фактор тиску. Йому некомфортно. Росіяни не дурні, не будуть лізти у ситуацію, де цей арешт можливий, — наголошує Павло Свердлов, шеф-редактор незалежного білоруського ЗМІ «Euroradio».

Кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики Євген Магда сумнівається, що серед європейських країн знайдеться бодай одна країна, яка поведеться як ПАР відносно Лукашенка:

— Я не знаю європейську країну, яка зробить таку заяву, що ситуація щодо відносин з Лукашенком важливіша за дотримання універсального принципу міжнародного правосуддя. Росія цього не зробить, тому що вони сприймають Білорусь як свою колонію, а всі інше вони чітко розуміють, що принцип непохитності міжнародного права важливіший за те, щоб робити реверанси перед людиною, яка вже двадцять дев'ять років перебуває при владі. Я просто наведу аналогію, якщо вже в Чорногорії завершилась ера Міло Джукановича, який переобирався на посаду прем'єра, на посаду президента, але весь час залишався при владі, то з Лукашенком в нинішній ситуації, тим більше, коли він говорить, що «ми з Путіним співагресори», буде просто дивно, якщо він буде таким символом європейського заперечення норм права.