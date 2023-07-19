Російська агресія проти України показала Чорногорії, як добре бути в НАТО
Міліца Пеянович-Дурішич була міністром оборони Чорногорії з 2012 до 2016 року. Вона вважається однією з архітекторок вступу країни в НАТО: це сталося наступного року після завершення її каденції. Хоча цю ідею тоді підтримувала лише половина громадян. Нині пані Пеянович-Дурішич очолює Атлантичну раду в Чорногорії. Вона бачить, як російська агресія змінила ставлення земляків до НАТО, і переконана, що її країна ніколи не стане «троянським конем» в цій організації.
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Малі країни почуваються безпечніше, коли мають партнерів
— Вважається, що в Чорногорії сильний російський та сербський вплив. Як попри це країні вдалося стати членом НАТО?
— Передусім вдячна вам за можливість поговорити про це, адже членство Чорногорії в НАТО — це справді історичне досягнення. І цей крок ми розглядаємо як свідчення, що Чорногорія належить до родини країн, що поділяють спільні цінності. Цінності свободи, демократії, верховенства права.
Хочу зазначити, що трапляються певні упередження, коли говорять про історичний вплив Росії на цю частину світу. Так, цей вплив існував, але з часом він змінюється. Наприклад, для мого покоління він не був таким уже й очевидним.
А от із подальшими змінами в геополітиці цей вплив справді став більш відчутним. І ми відчували його, коли готувалися до вступу в НАТО. Але як неодноразово казали і ми, і НАТО — це наша справа і жодні треті сили не можуть впливати на наші рішення. І чітко усвідомлюючи це, ми зробили те, що було потрібно: ми підготувалися і довели нашим союзникам, що можемо бути надійним партнером. І саме це мало значення. Нічого іншого.
— Підтримка вступу до НАТО чорногорським суспільством завжди коливалася біля позначки в 50 відсотків. Навіть 2017-го, коли Чорногорія приєдналася до Альянсу, лише близько половини громадян підтримували цей крок. В Україні, наприклад, вступ в НАТО зараз підтримують майже 90% громадян. Виходить, уряд Чорногорії не має широкої підтримки в цьому питанні?
— Те, що ви кажете про Україну, природно. Україна бореться з загрозами не лише для існування своєї країни — українці борються за своє життя. Тому природно, що в Україні така висока підтримка.
Тут, у Чорногорії, на щастя, ми не мали таких викликів. Тож коли ви говорите з нашими громадянами про військові альянси… Так, зрештою, у ХХ столітті ми пережили Першу світову, Другу світову, війну навколо Чорногорії у 80-х. Але ті події не особливо резонують громадянам у військовому плані.
Тому ми намагалися пояснити, що НАТО — це не лише військовий альянс. Це ще й політичний альянс, об'єднання країн, які поділяють спільні цінності. Цінності, які важливі для життя людей, де б вони не були.
Так, ми мали лише частковий успіх, коли пояснювали людям природу НАТО. Але варто пам'ятати, що в нас тут є також не дуже вдалий досвід із НАТО в 1999 році. Йдеться про військову інтервенцію НАТО проти Союзної республіки Югославії (існувала у 1992-2003 роках. — Ред.) Це і зараз є в спогадах наших людей. І це одна з ключових причин, чому вони мають сумніви.
Водночас після початку російської агресії проти України думка суспільства в Чорногорії змінилася. Думаю, вони усвідомили, як добре бути частиною системи колективного захисту, такої як НАТО. Усе змінюється. Малі країни з обмеженими ресурсами, звісно, почуваються більше впевнено і безпечно, якщо мають партнерів.
Спершу треба відповідати вимогам. А далі вже можна говорити про політику
— Коли говорять про вступ України до НАТО, то, крім війни, згадують, що Київ ще й не до кінця готовий до цього в політичному та військовому плані. Коли Чорногорія вступила в НАТО 2017-го, вона повністю відповідала всім стандартам Альянсу?
— Однозначно. Навіть 2015-го, коли ми отримали запрошення приєднатися до Альянсу, то вже завершували останні приготування.
А до цього ми роками реформували критично важливі для НАТО частини нашої системи. Ми підписали нашу першу дорожню карту — План дій щодо членства — в 2009 році. І відтоді мали конкретний список того, що треба зробити. І йшли за тим списком.
Звісно, були деякі ями на нашому шляху, але врешті-решт все було виконано. І наші партнери та союзники були задоволені. І так ми досягли потрібних для членства в НАТО критеріїв.
Звісно, і тоді, і зараз був значний політичний аспект, коли йдеться про розширення. Це стосується і НАТО, і Євросоюзу. Але це вже наступне. Перший крок — відповідати вимогам. А далі вже можна говорити про політику.
— Які головні безпекові виклики для Чорногорії були до повномасштабної російської агресії проти України? І які з'явилися зараз — після початку війни?
— Ці виклики не відрізняються від тих, що актуальні для решти Європи. Є низка загроз, які мають глобальну природу.
Передусім це все те, що пов'язане зі стабільністю інституцій. Зараз ми маємо провести низку реформи на шляху до Європейського союзу. А впровадження цих реформ можливе за дієвих інституцій. Крім того, посилення інституцій і є однією з цих реформ. І це запорука стабільності та внутрішньої безпеки в країні.
Зокрема, усі ці глобальні виклики пов'язані з кібербезпекою, тероризмом, екстремізмом. На щастя, усе це не так сильно проявляється тут. Але ця частина світу доволі вразлива до подібних проявів і не може бути впевненою, що це неможливо. А отже, ми повинні мати готову систему, щоб вона була здатна адекватно відповідати на ці загрози. Система — надзвичайно важливий елемент у наші часи.
Чорногорія не стане «троянським конем» у НАТО
— Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом. Отже, одна країна може заблокувати будь-які ініціативи. Наскільки великий, на ваш погляд, ризик того, що Росія якимось чином використовує свій вплив у Чорногорії, щоб підірвати єдність НАТО?
— Ви маєте на увазі, що стане «троянським конем»? Ні, я в це не вірю.
Три роки тому в Чорногорії сталася велика зміна влади. І за ці три роки ми зараз на порозі формування вже третього уряду. Але надихає той факт, що кожен новий уряд, члени якого не були в складі попередніх урядів і які не мали стосунку до вступу до НАТО, — усі ці уряди повністю приймають зовнішньополітичні досягнення своїх попередників. Вони повністю розділяють потребу членства в НАТО. І я переконана, що так буде і надалі.
Тут є механізми, які можуть захистити вибір Чорногорії. Тут організоване громадянське суспільство. Є, наприклад, Атлантична рада, є інші організації. Є, звісно, громадяни Чорногорії, які цінують членство в НАТО і відчують, якщо відбуватиметься щось таке, про що ви кажете.
— Чи відчуваєте ви певні антизахідні настрої тут, у Чорногорії, та й у всьому балканському регіоні. Наприклад, через ті самі згадувані вами події 1999 року?
— Країни балканського регіону мають свої особливості. Тому не думаю, що можна узагальнювати процеси, які тут відбувається. Зокрема, й щодо вашого питання.
Говорячи про Чорногорію, треба усвідомлювати: так, є певні публічні (антизахідні. — Ред.) наративи чи коментарі. Але таких меншість. Підтримка членства Чорногорії в Євросоюзі — майже 80%. Це означає, що наше населення орієнтовано на Захід. Наші громадяни бачать Чорногорію частиною Західного світу.
Не варто забувати і той факт, що за часів Югославії ми відчували себе частиною саме Західного світу. Це не було так, як, наприклад, в Україні чи Угорщині та інших країнах (Варшавського договору. — Ред.). Ці наслідки ми відчуваємо і зараз.
Тому, крім якихось малих партій, які не потрапили в парламент, решта політичних сил усвідомлює, що шлях Чорногорії лежить саме до Євросоюзу.
— Чого Україна може навчитися в Чорногорії на своєму шляху до ЄС та НАТО? І чи маємо ми друга в особі Чорногорії, коли йдеться про НАТО та ЄС?
— Однозначно. Тут не має жодного сумніву. І ми, Атлантична рада, багато разів демонстрували, що громадяни Чорногорії підтримують Україну. І ця підтримка стабільна та сильна.
Звісно, наш уряд, наша влада, яка б це не була влада, готові надати всю потрібну допомогу, зокрема щодо підготовки держави та інституцій до євроатлантичної інтеграції. Усі ми відкриті для того, щоб поділитися досвідом. Досвідом, який може бути корисним.
Ситуація в Україні інша. Україна воює — і це, безумовно, надзвичайний виклик. Ми бажаємо українцям всього найліпшого. І передусім пройти через це безпечно, щоб мати змогу нормально працювати над євроінтеграцією.