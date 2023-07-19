Російська агресія проти України показала Чорногорії, як добре бути в НАТО

ЕКСКЛЮЗИВ

Міліца Пеянович-Дурішич була міністром оборони Чорногорії з 2012 до 2016 року. Вона вважається однією з архітекторок вступу країни в НАТО: це сталося наступного року після завершення її каденції. Хоча цю ідею тоді підтримувала лише половина громадян. Нині пані Пеянович-Дурішич очолює Атлантичну раду в Чорногорії. Вона бачить, як російська агресія змінила ставлення земляків до НАТО, і переконана, що її країна ніколи не стане «троянським конем» в цій організації.

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Малі країни почуваються безпечніше, коли мають партнерів

— Вважається, що в Чорногорії сильний російський та сербський вплив. Як попри це країні вдалося стати членом НАТО?

— Передусім вдячна вам за можливість поговорити про це, адже членство Чорногорії в НАТО — це справді історичне досягнення. І цей крок ми розглядаємо як свідчення, що Чорногорія належить до родини країн, що поділяють спільні цінності. Цінності свободи, демократії, верховенства права.

Міліца Пеянович-Дурішич - Голова правління Атлантичної ради в Чорногорії © RFI

Хочу зазначити, що трапляються певні упередження, коли говорять про історичний вплив Росії на цю частину світу. Так, цей вплив існував, але з часом він змінюється. Наприклад, для мого покоління він не був таким уже й очевидним.

А от із подальшими змінами в геополітиці цей вплив справді став більш відчутним. І ми відчували його, коли готувалися до вступу в НАТО. Але як неодноразово казали і ми, і НАТО — це наша справа і жодні треті сили не можуть впливати на наші рішення. І чітко усвідомлюючи це, ми зробили те, що було потрібно: ми підготувалися і довели нашим союзникам, що можемо бути надійним партнером. І саме це мало значення. Нічого іншого.

— Підтримка вступу до НАТО чорногорським суспільством завжди коливалася біля позначки в 50 відсотків. Навіть 2017-го, коли Чорногорія приєдналася до Альянсу, лише близько половини громадян підтримували цей крок. В Україні, наприклад, вступ в НАТО зараз підтримують майже 90% громадян. Виходить, уряд Чорногорії не має широкої підтримки в цьому питанні?

— Те, що ви кажете про Україну, природно. Україна бореться з загрозами не лише для існування своєї країни — українці борються за своє життя. Тому природно, що в Україні така висока підтримка.

Міліца Пеянович-Дурішич, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та віце-прем’єр-міністр Чорногорії Ігор Лукшич в штаб-квартирі НАТО. Брюссель, листопад 2015 © NATO

Тут, у Чорногорії, на щастя, ми не мали таких викликів. Тож коли ви говорите з нашими громадянами про військові альянси… Так, зрештою, у ХХ столітті ми пережили Першу світову, Другу світову, війну навколо Чорногорії у 80-х. Але ті події не особливо резонують громадянам у військовому плані.

Тому ми намагалися пояснити, що НАТО — це не лише військовий альянс. Це ще й політичний альянс, об'єднання країн, які поділяють спільні цінності. Цінності, які важливі для життя людей, де б вони не були.

Так, ми мали лише частковий успіх, коли пояснювали людям природу НАТО. Але варто пам'ятати, що в нас тут є також не дуже вдалий досвід із НАТО в 1999 році. Йдеться про військову інтервенцію НАТО проти Союзної республіки Югославії (існувала у 1992-2003 роках. — Ред.) Це і зараз є в спогадах наших людей. І це одна з ключових причин, чому вони мають сумніви.

Будівлі в центрі Белграда, які постраждали внаслідок бомбардувань силами НАТО в 1999-му. © RFI

Водночас після початку російської агресії проти України думка суспільства в Чорногорії змінилася. Думаю, вони усвідомили, як добре бути частиною системи колективного захисту, такої як НАТО. Усе змінюється. Малі країни з обмеженими ресурсами, звісно, почуваються більше впевнено і безпечно, якщо мають партнерів.

Спершу треба відповідати вимогам. А далі вже можна говорити про політику

— Коли говорять про вступ України до НАТО, то, крім війни, згадують, що Київ ще й не до кінця готовий до цього в політичному та військовому плані. Коли Чорногорія вступила в НАТО 2017-го, вона повністю відповідала всім стандартам Альянсу?

В 2015-му Чорногорія отримала офіційне запрошення від НАТО © AP / Jonathan Ernst

— Однозначно. Навіть 2015-го, коли ми отримали запрошення приєднатися до Альянсу, то вже завершували останні приготування.

А до цього ми роками реформували критично важливі для НАТО частини нашої системи. Ми підписали нашу першу дорожню карту — План дій щодо членства — в 2009 році. І відтоді мали конкретний список того, що треба зробити. І йшли за тим списком.

Звісно, були деякі ями на нашому шляху, але врешті-решт все було виконано. І наші партнери та союзники були задоволені. І так ми досягли потрібних для членства в НАТО критеріїв.

Церемонія підняття прапора Чорногорії біля штаб-квартири НАТО. Брюссель, 7 червня 2017 © AP / Virginia Mayo

Звісно, і тоді, і зараз був значний політичний аспект, коли йдеться про розширення. Це стосується і НАТО, і Євросоюзу. Але це вже наступне. Перший крок — відповідати вимогам. А далі вже можна говорити про політику.

— Які головні безпекові виклики для Чорногорії були до повномасштабної російської агресії проти України? І які з'явилися зараз — після початку війни?

— Ці виклики не відрізняються від тих, що актуальні для решти Європи. Є низка загроз, які мають глобальну природу.

Передусім це все те, що пов'язане зі стабільністю інституцій. Зараз ми маємо провести низку реформи на шляху до Європейського союзу. А впровадження цих реформ можливе за дієвих інституцій. Крім того, посилення інституцій і є однією з цих реформ. І це запорука стабільності та внутрішньої безпеки в країні.

Зокрема, усі ці глобальні виклики пов'язані з кібербезпекою, тероризмом, екстремізмом. На щастя, усе це не так сильно проявляється тут. Але ця частина світу доволі вразлива до подібних проявів і не може бути впевненою, що це неможливо. А отже, ми повинні мати готову систему, щоб вона була здатна адекватно відповідати на ці загрози. Система — надзвичайно важливий елемент у наші часи.

Чорногорія не стане «троянським конем» у НАТО

— Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом. Отже, одна країна може заблокувати будь-які ініціативи. Наскільки великий, на ваш погляд, ризик того, що Росія якимось чином використовує свій вплив у Чорногорії, щоб підірвати єдність НАТО?

— Ви маєте на увазі, що стане «троянським конем»? Ні, я в це не вірю.

Три роки тому в Чорногорії сталася велика зміна влади. І за ці три роки ми зараз на порозі формування вже третього уряду. Але надихає той факт, що кожен новий уряд, члени якого не були в складі попередніх урядів і які не мали стосунку до вступу до НАТО, — усі ці уряди повністю приймають зовнішньополітичні досягнення своїх попередників. Вони повністю розділяють потребу членства в НАТО. І я переконана, що так буде і надалі.

В Чорногорії формується вже третій уряд за останні 3 роки © AP / Risto Bozovic

Тут є механізми, які можуть захистити вибір Чорногорії. Тут організоване громадянське суспільство. Є, наприклад, Атлантична рада, є інші організації. Є, звісно, громадяни Чорногорії, які цінують членство в НАТО і відчують, якщо відбуватиметься щось таке, про що ви кажете.

— Чи відчуваєте ви певні антизахідні настрої тут, у Чорногорії, та й у всьому балканському регіоні. Наприклад, через ті самі згадувані вами події 1999 року?

— Країни балканського регіону мають свої особливості. Тому не думаю, що можна узагальнювати процеси, які тут відбувається. Зокрема, й щодо вашого питання.

Говорячи про Чорногорію, треба усвідомлювати: так, є певні публічні (антизахідні. — Ред.) наративи чи коментарі. Але таких меншість. Підтримка членства Чорногорії в Євросоюзі — майже 80%. Це означає, що наше населення орієнтовано на Захід. Наші громадяни бачать Чорногорію частиною Західного світу.

Міліца Пеянович-Дурішич та міністр оборони США Леон Панетта на зустрічі в Пентагоні. Вашингтон, вересень 2012. © defense.gov

Не варто забувати і той факт, що за часів Югославії ми відчували себе частиною саме Західного світу. Це не було так, як, наприклад, в Україні чи Угорщині та інших країнах (Варшавського договору. — Ред.). Ці наслідки ми відчуваємо і зараз.

Тому, крім якихось малих партій, які не потрапили в парламент, решта політичних сил усвідомлює, що шлях Чорногорії лежить саме до Євросоюзу.

— Чого Україна може навчитися в Чорногорії на своєму шляху до ЄС та НАТО? І чи маємо ми друга в особі Чорногорії, коли йдеться про НАТО та ЄС?

— Однозначно. Тут не має жодного сумніву. І ми, Атлантична рада, багато разів демонстрували, що громадяни Чорногорії підтримують Україну. І ця підтримка стабільна та сильна.

Звісно, наш уряд, наша влада, яка б це не була влада, готові надати всю потрібну допомогу, зокрема щодо підготовки держави та інституцій до євроатлантичної інтеграції. Усі ми відкриті для того, щоб поділитися досвідом. Досвідом, який може бути корисним.

Ситуація в Україні інша. Україна воює — і це, безумовно, надзвичайний виклик. Ми бажаємо українцям всього найліпшого. І передусім пройти через це безпечно, щоб мати змогу нормально працювати над євроінтеграцією.