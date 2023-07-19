Російський президент не поїде до Південної Африки на саміт БРІКС

БЕЗ ПУТІНА

Росію на саміті представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Це офіційно повідомили в офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси.

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«За згодою сторін президент Російської Федерації Володимир Путін не братиме участі в саміті», — йдеться в повідомленні офісу Рамафоси.

Саміт БРІКС (від англ. Brazil, Russia, India, China, South Africa — Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР — група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. — Ред.) відбудеться в ПАР у серпні.

Участь у заході візьмуть лідери Китаю, Бразилії, Індії та ПАР.

Лідери країн учасниць БРІКС під час саміту в Бразилії, 14 листопада 2019 © REUTERS / UESLEI MARCELINO

7 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіната уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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Таким чином усі країни, які ратифікували Римський статут, у випадку приїзду Путіна повинні його заарештувати.

Південна Африка ратифікувала цей статут і влада країни заявила, що дотримуватиметься юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

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Керівництво країни шукало шляхи виходу з ситуації, розглядали варіант участі Путіна через відеозв'язок та навіть перенесення саміту в Китай, який не ратифікував Римський статут.