Люди не відчувають переваг: чому вповільнюється євроінтеграція Сербії

ЕКСКЛЮЗИВ

Крім регресу в реформах та суперечок навколо Косово, півтора року тому додалася ще одна причина: небажання приєднуватися до антиросійських санкцій — а отже, до спільної зовнішньої політики ЄС. Програмна директорка Центру європейської політики Сербії Мілена Михайлович пояснює, як на євроінтеграцію країни впливає Китай та Росія і чого Белград чекає від Брюсселя.

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Безвіз — поки головне євроінтеграційне досягнення Сербії

— Які головні досягнення Сербії на її шляху до Євросоюзу. Наприклад, за час, який минув з початку офіційних переговорів про вступ?

— Євроінтеграція Сербії триває вже понад два десятиліття. Цього року виповнюється 20 років після саміту в Салоніках. Тоді, 2003-го, Євросоюз уперше надав реальну перспективу членства країнам Західних Балкан.

Глава місії ЄС у Вінсент Дегерт вручає офіційну відповідь Єврокомісію на запит про вступ до Євросоюзу прем'єр-міністрові Сербії Мірко Цветковичу. Жовтень, 2011 © ASSOCIATED PRESS - Marko Drobnjakovic

За цей час Сербії вдалося не лише стати країною-кандидатом, але й почати офіційні переговори про вступ у 2014-му.

Напевно, одне з найбільших досягнень Сербії — безвізовий режим з ЄС, який був встановлений 2009 року. Чому я вважаю це одним із важливих досягнень? Тому що це та перевага, яку серби змогли реально відчути.

Після початку офіційних переговорів про вступ у 2014-му євроінтеграційні процеси в Сербії дещо уповільнилися. Динаміка цих переговорів не надто позитивна. Сербія відкрила деякі розділи (у переговорному процесі. — Ред.) і навіть окремі кластери. Наприклад, Кластер-1 і Кластер-4. Але в інших кластерах робота все ще попереду

Проблема Сербії не в сумісності з законами Євросоюзу, а в розвитку базових демократичних інституцій.

Будівля Народної скупщини — парламенту Сербії © RFI

Я б сказала, що результати змішані. У перше десятиліття двохтисячних Сербія зробила значний прогрес. Це і отримання офіційного статусу кандидата, і підписання угоди про асоціацію і, власне, початок переговорів про вступ. Але після цього ми не бачили значної мобілізації країни в здійсненні реформ і відчутного руху на шляху до ЄС.

— Перший і четвертий кластери, про що там йдеться?

— У Кластері-1 йдеться про базові реформи, які стосуються фундаментальних інститутів та процесів. Це, наприклад, розділи 23 та 24, у яких йдеться про фундаментальні права, судову реформу, боротьбу з організованою злочинністю, корупцією. У цьому кластері йдеться також про економічні реформи і будівництво економічної системи, яка б відповідала принципам спільного ринку ЄС. Це також реформи, які стосуються роботи органів управління і демократичних інституцій, виборів, свободи. Зокрема, свобода ЗМІ і свобода слова.

— Україна отримала 7 пунктів завдань, які має виконати для початку офіційних переговорів про вступ. Це ті головні виклики та проблеми, які стоять зараз перед Україною? А які виклики стоять перед Сербією? Чи є у вас свої 7 пунктів?

— У нас немає таких чітко прописаних пунктів, які зараз є в Україні. Але є чіткі перепони на шляху Сербії до ЄС. Невиконання цих реформ блокує вступ, блокує будь-який рух вперед.

Це питання верховенства права, демократії, економічних критеріїв. Усе те, без чого неможливий подальший прогрес у переговорах. І останнім часом, особливо до початку російської агресії проти України, ці реформи були головними перепонами. Ці реформи проводилися нестабільно. І навіть якщо був прогрес у якихось одних реформах, то в інших ми повертались назад.

Суперечки навколо Косова - одна з перешкод в євроінтеграції Сербії AP - Darko Vojinovic

І все це на додачу до специфічних відносин, які Сербія має з Косово. Нормалізація відносин між Сербією та Косово — ще один елемент, який блокує вступ Сербії до ЄС. І Сербія тут має чинити конструктивно і знайти шлях нормалізувати відносини з Косово.

Але з початком російської війни в Україні і війни взагалі проти свободи та демократії у світі Сербія де-факто зіткнулася з ще одним чинником, що блокує її вступ. Це розділ 31, де йдеться про спільну зовнішню політику.

Чому я кажу де-факто? Тому що формально, у переговорах про вступ Сербія, як і будь-яка інша країна-кандидат, повинна поступово увідповіднювати свою зовнішню політику зовнішній політиці ЄС. Формально від країни-кандидата не вимагається одразу впроваджувати всі зовнішньополітичні підходи, резолюції та рішення Євросоюзу. Але ця війна зумовила потребу продемонструвати, хто з ким. Тобто, Сербії варто показати, що вона на боці ЄС в питанні цієї війни. І саме тому Євросоюз закликає Сербію запровадити повний пакет санкцій проти Росії вже зараз, навіть на цьому етапі євроінтеграції.

Александр Вучич — президент Сербії AP - Darko Vojinovic

Тож тепер це третє, що блокує рух Сербії до ЄС, після врегулювання з Косово та цими базовими реформами. Адже Сербія не приєднується до західних санкцій проти Росії.

Найнижча підтримка євроінтеграції

— Восени Єврокомісія планує опублікувати новий звіт про готовність потенційних кандидатів на вступ. Які ваші очікування від цього звіту для Сербії?

— Моє головне очікування від звіту Єврокомісії — це те, що вони визнають відкочування або як мінімум стагнацію Сербії в питанні спільної зовнішньої політики. Це, до речі, уже було зафіксовано в торішньому звіті щодо Сербії. І це було вперше, коли Єврокомісія зафіксувала регрес у певній галузі переговорів про вступ.

Очікую, що цього разу Комісія зафіксує і регрес в питанні фундаментальних реформ. Особливо в галузі роботи демократичних інституцій. І насправді в цій галузі Єврокомісія поки не сигналізувала про зрушення. І це одна з головних проблем, тому що функціонування демократичних інституцій — надзвичайно важливе не лише для загальної ситуації в країні зараз, а й для її роботи в майбутньому, коли вона приєднається до ЄС.

— У Сербії найнижча підтримка вступу в Євросоюз серед усіх шести 6 країн Західних Балкан, які на це претендують. Торік, наприклад, 44% були проти вступу в ЄС і тільки 35% — за. Чому громадська думка в Сербії саме така?

— Результати соціологічних опитувань можуть бути підступними. Передусім тому, що суспільна думка залежить від конкретного моменту, коли вони проводяться. Я вже згадувала 2009-й, коли Сербія отримала безвізовий режим і тоді публічна підтримка євроінтеграції підстрибнула до 74%. Після цього були періоди, коли ЄС висунув низку вимог, наприклад, щодо екстрадиції людей, пов'язаних з війною в цьому регіоні. І тоді був дуже негативний політичний дискурс, чи потрібно співпрацювати з Гаазьким трибуналом. І суспільна підтримка впала.

В Сербії дуже популярні друковані ЗМІ © RFI

Проурядові медіа часто маніпулюють суспільною думкою в Сербії. Я би не сказала, що громадяни Сербії проти вступу до ЄС. Я би сказала, що публічною думкою, з одного боку, маніпулюють за допомогою негативної інформації, а часто й дезінформації. І людям часом складно отримати об'єктивні й неупереджені дані про переваги вступу до ЄС, про те, що серби отримають від цього.

З іншого боку, процес євроінтеграції не приніс громадянам якихось конкретних переваг, які б вони могли відчути на собі. І загалом, з 2009-го, відтоді, коли був встановлений безвізовий режим, люди в цій країні більше не побачили якихось дуже відчутних і прямих переваг євроінтеграції. Вони не відчувають цього в буденному житті.

Отже, щоб люди справді почали розуміти, що означає для них членство в ЄС, їм потрібна якісна інформація. І це має бути щось таке, що вони справді відчують.

— Ураховуючи цю позицію щодо антиросійських санкцій, ураховуючи всі ці суперечки навколо Косово, наскільки щиро сербський уряд хоче приєднатися до ЄС?

— Я б сказала, що це не просто формальне бажання. Це не лише офіційне зобов'язання, яке взяло на себе керівництво Сербії на початку двохтисячних. Хоча, так, якісь уряди йшли до цього більш рішуче, інші — менш рішуче.

Я вважаю, що нинішній уряд хотів би побачити конкурентні переваги від членства в ЄС. Вони очікують, наприклад, переваг від участі в єдиному ринку, від економічної інтеграції, очікують доступу до європейських інвестицій. Але вони не готові проводити важкі політичні реформи, тому що ці реформи можуть зменшити їхній простір для маневру.

Сербські ЗМІ писали, що Україна атакувала Росію

— Чи відчуває Сербія зовнішній вплив на своєму шляху євроінтеграції. Я, звісно, маю на увазі передусім саме російський вплив?

— Ми бачимо цей деструктивний вплив майже щодня. Є аналітика та звіти про прямий вплив Кремля на сербські медіа. І цей вплив на проурядові таблоїди насправді очевидний.

Коли Росія напала на Україну 24 лютого 2022, головна новина в урядових таблоїдах звучала так: «Україна атакувала Росію». Тож ви можете уявити, як далеко заходить ця пропаганда та дезінформація.

Звісно, це провина не лише Кремля. В уряді є елементи, які самі дозволяють Росії так сильно впливати на Сербію та на її медіапростір. Але справа не лише в тому, що в уряді Сербії напряму підтримують цю інформацію.

Президенти РФ В. Путін та Сербії А. Вучич на зустрічі в Сочі. Листопад 2021 року AP - Mikhail Klimentyev

До того ж, коли повідомляють про якогось ворога, люди з більшою ймовірністю приймуть авторитарний режим управління. І це в ДНК стилю правління в Сербії. Але це можна змінити. Так, для цього потрібна мобілізація сербського суспільства та підтримка світового співтовариства, особливо з боку ЄС. І тоді це можна змінити.

У мене таке відчуття, що як ми боролися за демократію в 90-х, перемогли тоді, так само і зараз ми боремося за те, щоб зберегти фундаментальні демократичні стандарти та інституції, які були створені за останні 20 років. А ще за те, щоб зупинити подальший регрес свободи ЗМІ, свободи зібрань, свободи слова, яку останнім часом атакують.

Наведу один приклад. Прибічники антиурядових протестів в Сербії, які стали дуже помітними останнім часом, перебувають під тиском. Зокрема, із боку політичних лідерів, депутатів і інших проурядових діячів. Ці активісти навіть отримують погрози на свою адресу та на адресу своїх родин. Просто через те, що вони висловлюються проти уряду. І в цьому сенсі зовнішній вплив підтримується внутрішніми антидемократичними процесами.

Президент Сербії Александр Вучич та керівник Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі у Пекіні. Квітень, 2019 AP - Kenzaburo Fukuhara

Звісно, за останні роки Сербія стала ближчою не лише до Росії, але й до Китаю. Китайський вплив більше економічний: тут йдеться здебільшого про інвестиційні проєкти й торгівлю. І цей вплив треба розглядати в різних площинах. З одного боку, ми бачимо, як Китай інвестує в Сербію, що, звісно, добре для сербської економіки та суспільства. Але ці інвестиції — здебільшого позики, які надаються на надзвичайно непрозорих, прихованих умовах. У суспільства дуже мало інформації про умови цих позик. А платити за них доведеться саме громадянам. Ми також не знаємо, наскільки корумпованими були ці угоди.

Скажу більше, багато з цих китайських інвестицій ще більше віддаляють Сербію від вступу до ЄС. Наприклад, у галузі охорони довкілля. Китай інвестує здебільшого в брудне виробництво, Наприклад, у вугільну галузь.

— А чи усвідомлює уряд Сербії ризики, пов'язані з цією співпрацею? Чи може Китай, наприклад, трансформувати свій економічний вплив у політичний? Зараз цей вплив може здаватися м’яким, але потім може бути запізно.

— Ми вже відчуваємо ці ризики, цей вплив. Хоча б на прикладі забруднення повітря. Але все це впливає і на нашу євроінтеграцію. Уже зрозуміло, що Сербія не відкриє нові кластери і не наблизиться до Європейського Союзу, поки чітко не позиціонує себе на боці ЄС в цьому кривавому конфлікті.

І я би не назвала цей вплив м’яким. Він уже відчувається, а надалі може посилитися. У майбутньому протидіяти цьому впливу буде ще складніше.

Я не можу уявити роботу сербської економіки без європейських інвестицій, без Угоди про Асоціацію з ЄС.

Мілена Михайлович: головне питання зараз — якою буде відповідь Євросоюзу © European Concil

Головне питання зараз — якою буде відповідь Євросоюзу. ЄС веде певну гру з Сербією та з Вучичем. Удають, що нічого не відбувається. Але все це затягує увідповіднення зовнішньої політики Сербії європейській.

Словом, багато чого залежатиме від ЄС. Якщо ЄС і надалі толеруватиме цю позицію Сербії, яка намагається всидіти на двох стільцях, то все це триватиме. І це матиме значний вплив на громадян Сербії. Але якщо ЄС матиме чіткішу позицію, якщо використає свою політику — більше за більше і менше за менше — тоді зможе надіслати чіткий сигнал, що ЄС не буде толерувати таку політику з боку країни-кандидата.

Тож попри цей зовнішній вплив, я думаю, що все залежатиме від того, наскільки активно й певно поводитиметься ЄС, наприклад у питанні економічних переваг для Сербії.