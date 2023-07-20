Масштабна підтримка, але після війни. Чому Південна Корея не надаватиме Україні озброєння

Думка експерта

Сеул цьогоріч збільшить обсяги допомоги Україні. Насамперед йдеться про гуманітарні потреби і бойову амуніцію. Постачання ж летальної зброї, навіть через треті країни, викликає в Південній Кореї політичні та суспільні розбіжності. Проте, у країни є і певні зобов’язані перед партнерами.

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Сонячної суботи, 15 липня, голова Південної Кореї Юн Сок Йоль зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Це був його перший візит до України і він збігся з жахливою трагедією.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у Києві. 15.липня 2023 © AP

У Південній Кореї лютувала повінь, яка забрала життя десятків людей. Критики президента бурхливо відреагували на те, що він після саміту НАТО поїхав до України, а не повернувся до власної країни, що переживає стихійне лихо.

Рятувальники шукають тих, хто вижив, уздовж затопленої дороги, що веде до підземного тунелю в Чонджу, Південна Корея,16 липня 2023 © AP / Kim Ju-hyung

Це лише підкреслює поляризацію настроїв у Південній Кореї, пояснює Лім Еунджунг, доцентка кафедри міжнародних досліджень Національного університету Конджу.

І такі внутрішні протиріччя можуть напряму впливати на підтримку України з боку Південної Кореї.

Відлуння війни

«У нашому суспільстві досі немає єдиної думки щодо Північної Кореї. Північна Корея є постійною загрозою для нашого миру і нашого життя. Сьогодні вранці Північна Корея запустила ще дві ракети з моря», — розповідає Лім Еунджунг.

Пхеньян з початку року вже не вперше рапортує про випробування нових ракет. Один з пусків стався за два тижні до чутливої для країни дати — 27 липня. Цього дня 70 років тому після підписання угод закінчилися бойові дії між двоми Кореями.

Попри те, що лідери КНДР і Південної Кореї підписали декларацію про початок ери миру і денуклеаризації в 2018 році, військова напруга досі існує.

Південнокорейські та американські ракети виставлені в Корейському військовому меморіальному музеї в Сеулі, Південна Корея,18 липня 2023 © AP / Ahn Young-joon

«Може бути нарощування конфронтації Північною Кореєю, Китаєм і Росією з одного боку і США, Японією і Південною Кореєю з іншого. Усі ці конфронтації знаходять своє відображення у сприйнятті війни в Україні», — вважає політологиня.

Побоювання нової війни, на думку Лім — один з головних стримуючих факторів у постачанні зброї для України.

Навіть, якщо йдеться про боєприпаси.

Восени 2022 року Wall Street Journal з покликанням на власні джерела повідомив, що США закуплять у Південної Кореї снаряди для української армії. Таким чином Сеул не порушив би власний принцип щодо непостачання Києву озброєння.

Але це теж викликало занепокоєння у суспільстві, каже експертка.

«Наш уряд чітко артикулює свої позицію щодо війни між Росією і Україною. Але, що стосується надання летального озброєння Україні напряму або перевезення через треті країни, тут ми бачимо значний вплив на внутрішній політичний ландшафт нашої країни. Ми не можемо казати, що озброєння Південної Кореї, яке експортується в інші країни, наприклад до США чи Польщі, не опиниться в Україні. Тому в суспільстві зростає занепокоєння щодо артилерійських снарядів, що виробляються у Південній Кореї і можуть використовуватися у цій війні», — пояснює Лім Еунджунг.

Протестувальник, який виступає проти візиту президента Південної Кореї Юн Сук Йоля в Україну, Сеул, 15 липня, 2023 © AP / Ahn Young-joon

Також у Сеулі переймаються можливою реакцією Росії, яка може ввести санкції у відповідь. Наприклад, обмежити експорт енергії. Чи надати озброєння Північній Кореї.

«Ми бачимо переміщення потягів на кордоні Північної Кореї і Росії. Це може свідчити про торгівлю зброєю. Виглядає так, що режим Північної Кореї продовжує підтримувати Росію, незважаючи на міжнародну ізоляцію та економічні проблеми. Тому що Північна Корея бачить можливість виживання у такому альянсі. Ми також бачимо зростання впливу Росії на Північну Корею», — каже Лім.

Разом з цим у Південній Кореї перебувають близько 30 тисяч американських солдат з сучасної технікою. Військове виробництво в країні працює наповну. 2022 року експорт озброєння з Південної Кореї зріс на 140%.Це може дозволити закрити прогалини, зокрема з боєприпасами, які утворилися на європейських складах.

Солдати Південної Кореї та США беруть участь у комбінованих навчаннях у Пхохані, Південна Корея. 13 червня 2023 © AP / Woohae Cho

«73 роки тому, коли на нас напали так само, як Росія минулого року, наша військова система не знала як вести подібні бої. В подальшому ми її розвивали. Ми залучили багато коштів та зусиль на розвиток армії. І люди вважали, що у цьому немає необхідності, бо краще збудовувати суспільство і концентруватися більше на процвітання. Був певний запит у суспільстві, і було дійсно складно з політичної точки зору розвинути таку велику армію. Але зараз ми розуміємо, що, напевно, це не було неправильним рішенням», — вважає експертка.

Беззбройна допомога

Зараз у питанні військової підтримки Сеул перебуває на роздоріжжі. З одного боку — зобов’язання перед населенням, з іншого — перед союзниками.

«Зростає занепокоєння, що ми можемо бути занадто тісно залучені до війни в іншій країні. Ми є мирною нацією. Ніколи не нападали на іншу країну у минулому. І також пережили декілька вторгнень і змогли збудувати вільне суспільство. Але ми є союзником НАТО. І ми також отримували міжнародну підтримку під час війни в Кореї», — пояснює Лім Еунджунг .

В рамках спільних операції з партнерами Південна Корея воювала у В’єтнамі, в 1993 році направила миротворців в Сомалі, в двотисячних надавала медичну підтримку в Афганістані, направляла інженерів до Іраку. А також свої військові підрозділи в Ліван та на боротьбу з піратством в Африці.

Моряки ВМС Південної Кореї перед есмінцем «Великий король Мунму», який відправлять в Сомалі для боротьби з піратами. Березень, 2009 © AP / Oh Soo-hee

Це підкреслює, що Корея виконує міжнародні зобов'язання, каже політологиня. Але у всього є межі.

«На мою думку, уряду Південної Кореї буде складно надавати ще більш активну допомогу Україні, аніж зараз. Особливо, коли йдеться про прямі поставки озброєння», — вважає Лім.

У Міністерстві національної безпеки Південної Кореї не планують змінювати позицію щодо надання летального озброєння. Проте, Сеул може допомогти ЗСУ з мінами, які суттєво стримують військових у наступі.

Як заявив Кім Те Хьо, заступник радника з національної безпеки, наразі в уряді розглядають можливість надавати Україні протимінні засоби. В майбутньому це також допоможе очищати від бомб деокуповані території.

«Що стосується Південної Кореї, країна може відігравати певну роль у відновленні України. Також це стосується переналаштування системи озброєння у майбутньому. Для того, щоб підвищувати оборонний потенціал України», — пояснює експертка.

Загальна сума допомоги Україні від Південної Кореї цього року складе 150 мільйонів доларів. Це на 50 більше, ніж у 2022му.

Також Сеул планує виділити додаткові гроші на післявоєнну відбудову інфраструктури і допомогу підприємництву. Разом з цим Корея підтримуватиме Україну у відновленні системи освіти.

«Ми намагаємось підтримувати Україну. Але в якісь момент доведеться ухвалити рішення. Південна Корея зможе надати значну підтримку, але після того як війна завершиться. У Південній Кореї ми знаємо, як відновлювати країну, як захищати і вживати превентивних заходів. У нас є власні технології, знання навички. І цей досвід безперечно буде важливим для України», — впевнена Лім Еунджунг.