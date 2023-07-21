У Росії затримали колишнього полковника ФСБ Ігоря Гіркіна

Звинувачення в екстремізмі

Російські правоохоронці забрали Ігоря Стрєлкова–Гіркіна з дому близько полудня. За попередньою інформацією, затримання здійснили за заявою колишнього колишнього співробітника ПВК «Вагнер».

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Відповідне повідомлення щодо затримання з'явилося в телеграм-каналі Гіркіна від імені його дружини Мирослави Регінської. Вона зазначила:

— Сьогодні, приблизно об 11:30, до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Цю інформацію також підтверджують російські ЗМІ Baza та РБК, покликаючись на джерела в правоохоронних органах та адвоката Гіркіна.

Наразі в його квартирі проводять обшуки.

Ігор Стрєлкова–Гіркіна — колишній експолковник ФСБ та колишній, так званий, міністр оборони самопроголошеної ДНР, який оголошений у міжнародний розшук. 17 листопада 2022 року суд у Гаазі визнав його винним у катастрофі малайзійського боїнга рейсу MH17, внаслідок якої загинули 298 людей. Гіркін брав активну участь в захопленні влади в Донецьку та окупації Криму Росією.

Ігор Гіркін критикував Путіна за те, що він не зміг відкинути українські війська далі на захід від Донецька.

У 2022 році СБУ та Генеральна прокуратура України порушили проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури та навмисні вбивства, порушення законів і звичаїв війни а також порушення державного суверенітету. Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 тисяч доларів за передачу Стрєлкова–Гіркіна в український полон.