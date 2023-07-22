Розміщення російської ядерної зброї у Білорусі підтверджено — розвідка США

ЯДЕРНИЙ ТЕРОР

Розвідувальні структури США підтверджують, що Росія вже розмістила першу партію тактичної ядерної зброї в Білорусі.

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Водночас у американській розвідці не вважають, що переміщення зброї до Білорусі змінить глобальний ядерний ландшафт або збільшить ризик ядерного конфлікту. Про це пише видання CNN з посиланням на представників розвідки.

«Розвідувальне управління Міноборони США «не має підстав сумніватися» в заяві президента РФ Володимира Путіна про те, що країна-агресорка перемістила першу партію тактичної ядерної зброї в Білорусь» — йдеться у повідомленні.

Раніше цього місяця аналітики Розвідувального управління Міністерства оборони США повідомили CNN, що Білорусь не завершила модернізацію необхідних сховищ для розміщення тактичної ядерної зброї, і що доступні супутникові зображення не показали жодних ознак підготовки та безпеки, які були б стандартними для російського ядерного об’єкта. Однак варто зазначити, що в Білорусі є об’єкти радянської епохи, де можливо розмістити частину зброї.

Нагадаємо, у березні президент РФ Володимир Путін заявив про передачу Білорусі комплексу «Іскандер», який є потенційним носієм ядерної зброї. Також було оголошено про будівництво в РБ сховища для ядерної зброї. Вже у травні Олександр Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї РФ на територію Білорусі.