В Ірані презентували нову модифікацію Shahed, який здатен долати 7 тисяч кілометрів

МІЖНАРОДНА ЗАГРОЗА

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану представив публіці оновлену версію безпілотника Shahed, який отримав назву Shahed-149 Gaza.

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Про це пише видання IRNA. Зокрема, що можна помітити дивлячись на фото модифікованого дрона, до нього додали підвісне шасі та опору. Повідомляють, що цей безпілотний літальний апарат виготовила компанія ran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, перші зразки продемонстрували ще у травні 2021 року.

В Ірані представили модернізовану версію іранського безпілотника Shahid-149 Gaza © IRNA

Усі технічні характеристики на загал не повідомляють, але зазначають, що оновлений дрон здатен літати понад 35 годин і за цей час може подолати 7 тисяч кілометрів.

За офіційною версією іранська армія має використовувати цей апарат покращення свого потенціалу розвідки, спостереження та розвідки.

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За повідомленнями з різних джерел, зокрема, західних розвідок, Тегеран продовжує активно співпрацювти з Москвою і постачає країні-агресору боєприпаси, дрони-камікадзе та військове спорядження.

Окрім того, заявляють, що уже почалося будівництво заводу з виготовлення ударних дронів іранського зразка на території РВ. Його зводять у особливій економічній зоні Алабуга у республіці Татарстан.