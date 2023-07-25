Закляклий Путін: знав про заколот вагнерівців, але нічого не зробив

бездіяльний диктатор

За два-три дні до перевороту бойовиків ПВК «Вагнера» очільника Кремля попередили про це. Путін достеменно знав, що готує Пригожин. Однак російського президента немов паралізовало — і він не міг віддати жодного наказу.

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Про це пише The Washington Post з посланням на дані розвідки. Усе, що зробило російське керівництво, — це збільшило чисельність президентської охорони. І більше нічого.

— У Путіна був час, щоб ухвалити рішення про ліквідацію заколоту та арешт його організаторів. Коли все почалось, був буквально параліч на всіх рівнях, абсолютний жах і розгубленість. Вони (російські військові та чиновники — ред.) тривалий час не знали, як реагувати, — про це американському виданню заявив один з європейських чиновників, який займається питаннями безпеки.

Путін позує на камери у Санкт-Петербурзі. 23 липня 2023 року via REUTERS - SPUTNIK

І поки очільник Кремля не ухвалював жодних рішень і не віддавав жодних наказів, військові на місцях та силові структури вирішили не зупиняти вагнерівців.

«Вагнерівці» у Ростові-на-Дону, Росія, 24 червня 2023 р. © REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO

The Washington Post зауважує, що позиції Путіна суттєво ослабли після того, як він просто мовчав після початку повстання вагнерівців, — він показав себе людиною, яка не здатна ухвалювати серйозні, важливі і швидкі рішення в критичних ситуаціях і просто сховався.

— Місцева влада не отримувала жодних команд від керівництва. З нашої точки зору, це найбільша ознака нездорової ситуації всередині Росії. Авторитарна система сформована таким чином, що без дуже чіткої команди керівництва люди нічого не роблять. Коли керівництво перебуває в сум’ятті та безладді, така ж ситуація на місцевому рівні, навіть гірша, — сказав високопоставлений український силовик.

Вагнерівці у Ростові-на-Дону. 24 червня 2023 року © REUTERS / STRINGER

Американські журналісти наголошують, що у російській верхівці були люди, які підтримали Пригожина і те, що треба почистити керівництво, бо «риба гниє з голови».

— У владних структурах були люди, які навіть чекали на це. Якби спроба була більш успішною, вони також приєдналися б до змови, — сказав WP один високопоставлений чиновник НАТО.

Путін молиться в монастирі у Карелії via REUTERS - SPUTNIK

Голова ЦРУ: Путін не знає, що робити з Пригожиним

США знали заздалегідь про заколот ПВК «Вагнера». Про це на безпековому форумі в Інституті Аспена розповів директор ЦРУ Вільям Бернс. Він наголосив: рішення Пригожина розпочати бунт було очікуване — головно, на тлі критики міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Білл Бернс директор ЦРУ AP - Saul Loeb

«Здавалось, пливуть за течією» — саме так Бернс описав дії російських спецслужб, військових та російської верхівки протягом більшої частини із 36 годин повстання вагнерівців:

— Багато росіян, які за цим спостерігали і які звикли до образу Путіна як арбітра порядку, ставили питання «Король голий?» чи, принаймні, «Чому він так довго вдягається?».

Директор ЦРУ певен, що Путін спочатку спробує «відокремити» Пригожина від ПВК, а потім уже планує з ним поквитається. Бо самі вагнерівці мають важливе значення для Кремля, передусім, через їхню присутність в Африці та на Близькому Сході.

— Що ми бачимо, так це заплутаний танець Пригожина з Путіним. Я думаю, що очільник Кремля із тих, хто вважає, що помста — це страва, яку подають холодною. Він спробує заспокоїти ситуацію, наскільки це можливо. Я здивуюсь, якщо Пригожин уникне розплати, — наголосив Бернс.

Центр ПВК «Вагнер» у Росії. © AP

Заколот ПВК «Вагнера» розпочався 23 червня — і вже наступного дня припинився. Зараз вагнерівці переміщаються до Білорусі — такими були домовленості з російською владою та Олександром Лукашенком.

Вагнерівці тренують білоруських військових © Міноборони Білорусі

25 липня з Росії прибула 11-а колонна з найманцями ПВК «Вагнера». І, як повідомляє Беларускі Гаюн, вперше із броньованими автомобілями «Щука» («Чекан»).

Крім підготовки військових із сил спецоперацій і механізованих підрозділів, вагнерівці почали тренувати також представників інженерних військ, військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також зв'язку.

Також стало відомо, що 24 липня із найманцями ЧВК «Вагнера» зустрівся білоруський міністр внутрішніх справ, аби обговорити тренування й міліціонерів.

До 8 тисяч вагнерівців можуть розміститись на території Білорусі © Міноборони Білорусі

Про те, що вагнерівці у Білорусі не становлять загрози для України чи Польщі, заявили в Інституті вивчення війни:

— Немає жодних ознак того, що бойовики ПВК «Вагнера» мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу. Умовою угоди Путіна-Лукашенка-Пригожина, яка поклала край збройному повстанню, була передача вагнерівцями такої зброї Міністерству оборони РФ.

База у селі Ціль біля Осиповичів, де розташований табір вагнерівців © Maxar Technologies

Військові аналітики проаналізували супутникові знімки табору, де розташовані найманці, і заявили, що транспортні засоби, припарковані на території бази та навколо неї, — це переважно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок та приблизно 35 напівпричепів.