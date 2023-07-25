Закляклий Путін: знав про заколот вагнерівців, але нічого не зробив
За два-три дні до перевороту бойовиків ПВК «Вагнера» очільника Кремля попередили про це. Путін достеменно знав, що готує Пригожин. Однак російського президента немов паралізовало — і він не міг віддати жодного наказу.
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Про це пише The Washington Post з посланням на дані розвідки. Усе, що зробило російське керівництво, — це збільшило чисельність президентської охорони. І більше нічого.
— У Путіна був час, щоб ухвалити рішення про ліквідацію заколоту та арешт його організаторів. Коли все почалось, був буквально параліч на всіх рівнях, абсолютний жах і розгубленість. Вони (російські військові та чиновники — ред.) тривалий час не знали, як реагувати, — про це американському виданню заявив один з європейських чиновників, який займається питаннями безпеки.
І поки очільник Кремля не ухвалював жодних рішень і не віддавав жодних наказів, військові на місцях та силові структури вирішили не зупиняти вагнерівців.
The Washington Post зауважує, що позиції Путіна суттєво ослабли після того, як він просто мовчав після початку повстання вагнерівців, — він показав себе людиною, яка не здатна ухвалювати серйозні, важливі і швидкі рішення в критичних ситуаціях і просто сховався.
— Місцева влада не отримувала жодних команд від керівництва. З нашої точки зору, це найбільша ознака нездорової ситуації всередині Росії. Авторитарна система сформована таким чином, що без дуже чіткої команди керівництва люди нічого не роблять. Коли керівництво перебуває в сум’ятті та безладді, така ж ситуація на місцевому рівні, навіть гірша, — сказав високопоставлений український силовик.
Американські журналісти наголошують, що у російській верхівці були люди, які підтримали Пригожина і те, що треба почистити керівництво, бо «риба гниє з голови».
— У владних структурах були люди, які навіть чекали на це. Якби спроба була більш успішною, вони також приєдналися б до змови, — сказав WP один високопоставлений чиновник НАТО.
Голова ЦРУ: Путін не знає, що робити з Пригожиним
США знали заздалегідь про заколот ПВК «Вагнера». Про це на безпековому форумі в Інституті Аспена розповів директор ЦРУ Вільям Бернс. Він наголосив: рішення Пригожина розпочати бунт було очікуване — головно, на тлі критики міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.
«Здавалось, пливуть за течією» — саме так Бернс описав дії російських спецслужб, військових та російської верхівки протягом більшої частини із 36 годин повстання вагнерівців:
— Багато росіян, які за цим спостерігали і які звикли до образу Путіна як арбітра порядку, ставили питання «Король голий?» чи, принаймні, «Чому він так довго вдягається?».
Директор ЦРУ певен, що Путін спочатку спробує «відокремити» Пригожина від ПВК, а потім уже планує з ним поквитається. Бо самі вагнерівці мають важливе значення для Кремля, передусім, через їхню присутність в Африці та на Близькому Сході.
— Що ми бачимо, так це заплутаний танець Пригожина з Путіним. Я думаю, що очільник Кремля із тих, хто вважає, що помста — це страва, яку подають холодною. Він спробує заспокоїти ситуацію, наскільки це можливо. Я здивуюсь, якщо Пригожин уникне розплати, — наголосив Бернс.
Заколот ПВК «Вагнера» розпочався 23 червня — і вже наступного дня припинився. Зараз вагнерівці переміщаються до Білорусі — такими були домовленості з російською владою та Олександром Лукашенком.
25 липня з Росії прибула 11-а колонна з найманцями ПВК «Вагнера». І, як повідомляє Беларускі Гаюн, вперше із броньованими автомобілями «Щука» («Чекан»).
Крім підготовки військових із сил спецоперацій і механізованих підрозділів, вагнерівці почали тренувати також представників інженерних військ, військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також зв'язку.
Також стало відомо, що 24 липня із найманцями ЧВК «Вагнера» зустрівся білоруський міністр внутрішніх справ, аби обговорити тренування й міліціонерів.
Про те, що вагнерівці у Білорусі не становлять загрози для України чи Польщі, заявили в Інституті вивчення війни:
— Немає жодних ознак того, що бойовики ПВК «Вагнера» мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу. Умовою угоди Путіна-Лукашенка-Пригожина, яка поклала край збройному повстанню, була передача вагнерівцями такої зброї Міністерству оборони РФ.
Військові аналітики проаналізували супутникові знімки табору, де розташовані найманці, і заявили, що транспортні засоби, припарковані на території бази та навколо неї, — це переважно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок та приблизно 35 напівпричепів.