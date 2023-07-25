Люблять на відстані. Як насправді Сербія ставиться до РФ та України і чому?

ЕКСКЛЮЗИВ: Зрозуміти сербію (частина перша)

У медіапросторі побутує уявлення, що Сербія одностайно підтримує РФ, зокрема в її агресії проти України. Така оцінка зумовлена десятиліттями московського впливу в регіоні. А втім, є люди, які усвідомлюють ризики цієї ситуації. Радник українського Посольства в Белграді Марк Мартинюк пояснює, чому вважається, що серби люблять росіян, зневажають українців і чи так це насправді.

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Серби вважають українців своїми. Просто «зіпсованими»

Посольство України в Белграді розташовано на віддалі від середмістя. Навколо — диппредставництва ще кількох держав, а через дорогу — Генеральний штаб Збройних сил Сербії. На його ганку стоїть танк, дуло якого раніше, кажуть, було направлено просто на українську амбасаду. Зараз — ні.

Будівля Посольства України в Сербії © RFI

У кімнаті для нарад посольства зібрані пам'ятні знаки та подяки. Наприклад, українським військовим, які ще до минулого року служили в Косово в складі миротворчого контингенту НАТО. А ще є малюнок, схожий на дитячий. На ньому зображено, як мати і дитина ховаються у будинку, у який летять ракети та бомби. Знизу напис українською «Ви повинні перемогти». Цей малюнок хтось залишив під воротами посольства 24 лютого 2023. Але це, радше, виняток із правил.

Малюнок, який хтось залишив під воротами українського Посольства в Белграді 24 лютого 2023. . © RFI

Як каже радник Посольства Марк Мартинюк, нині в Сербії мешкає близько 30 тисяч українців. З них 25 тисяч — представники україно-русинської громади, яка обжилася тут ще на початку минулого століття. Решта п'ять тисяч приїхали вже після початку повномасштабної російської агресії.

Дуже багато українців були відверто шоковані, коли вмикали телебачення і чули новини, які нічим не відрізнялися від російських, — пригадує пан Мартинюк. — Про те, хто винен у війні, хто агресор. Деякі були шоковані і графіті з Путіним, і символами російської агресії

На будівлях та парканах Белграда справді багато написів на підтримку РФ. На вулиці Краля Мілутіна, наприклад, ще торік у березні з’явився мурал із російським президентом Путіним. Упродовж наступних тижнів, щоправда, зображення постійно псували: хтось домалював кров, хтось вуса, як у Сталіна, інші дописували слова «вбивця» або нецензурну лайку. Зрештою Путіна замалювали повністю і зараз мурал має такий вигляд.

Мурал із зображенням Володимира Путіна в Белграді. Травень 2022 © AP / Darko Vojinovic

Той самий мурал. Липень, 2023 © RFI

За сотню метрів від цього мурала розташована школа імені Владислава Рибникара. На початку травня один із учнів цього навчального закладу застрелив вісьмох дітей та одного дорослого.

Як пояснює Марк Мартинюк, через засилля російської пропаганди люди сприймають російську агресію як війну РФ проти НАТО:

— Якщо постійно дивитися сербське телебачення і читати сербські газети, то пересічна людина не буде проукраїнською. Канал «Хеппі» та деякі інші ресурси наприклад, працюють так, що і «Раша тудей» не потрібна. А цей російський ресурс, до речі, вільно працює в Сербії (хоча заборонений в більшості країн ЄС. — Ред).

Водночас, Сербія — дуже гостинна країна. Серби ставляться до українців добре, вважають їх «своїми». Але тут вірять в наративи, що українці — це ті самі росіяни, просто зіпсовані західною пропагандою

Дипломат пояснює, що в експертному середовищі частіше розуміють, що українці — це окремий народ:

Марк Мартинюк - радник Посольства України в Сербії © Марк Мартинюк

— Та я був шокований словами одного відомого місцевого політолога. Він спершу грамотно розповідав про ситуацію, але потім зауважив, що Україна має якимось чином ураховувати інтереси Росії, зокрема в Києві. Мовляв, Київ — це колиска Росії і російського народу.

Спершу визнайте агресію НАТО проти Сербії

Щодо питання російської війни сербська влада намагається балансувати. З одного боку, Белград сказав, що підтримує територіальну цілісність України. А після 24 лютого 2022-го Сербія вже не голосує проти резолюцій ГА ООН, які засуджують російську агресію і закликають РФ припинити війну. Крім того, сербська влада вдячна Україні за те, що не визнає незалежності Косово, продовжує Марк Мартинюк:

— Водночас Сербія досі не приєдналася до санкцій проти Російської Федерації, не бере участі в Кримській платформі, не визнає Голодомору. І жодного разу сербські посадовці не засудили публічно страшні злочини російських терористів. А раніше, після 2014-го, сербські представники або голосували проти наших резолюції в ООН, або не брали участі в голосуванні.

Тобто, з одного боку задекларована позиція щодо підтримки територіальної цілісності України, — зауважує дипломат. — А з іншого боку, на нашу думку, іноді ця підтримка не переходила в практичну площину там, де ми б хотіли.

Торік у лютому, коли Путін вже визнав «незалежність» самопроголошених утворень на Донбасі, але ще не почав повномасштабного вторгнення в Україну, тодішній український посол Олександр Александрович закликав сербську владу засудити дії Кремля. Президент Сербії Александр Вучич у відповідь сказав, що спершу Київ має визнати агресією бомбардування сербських міст силами НАТО. У березні цього року Вучич зауважив, що серби ніколи не забудуть ті події.

Александр Вучич — президент Сербії © AP / Darko Vojinovic

За десять днів до початку своєї війни проти України про бомбардування Белграду згадував і Володимир Путін. Під час зустрічі в Москві канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що для нинішнього покоління війну в Європі неможливо уявити. На що Путін заперечив, згадавши військову операцію НАТО проти Союзної Республіки Югославія. Тоді до її складу входили Сербія та Чорногорія.

Йдеться про події 1999 року, коли після свідчень про етнічні чистки з боку сербської армії, НАТО здійснило серію авіаційних ударів по об’єктах в Сербії. Бомбардування тривали впродовж майже трьох місяців, хоча застосування сили не схвалив Радбез ООН. За різними оцінками, тоді загинуло від пів тисячі до майже двох тисяч цивільних - як етнічних сербів так і албанців.

Нині про ці події в Белграді нагадують чотири напівзруйновані будівлі навпроти Міністерства закордонних справ Сербії. Поруч — великий промобанер сербської армії, а також нанесені аерозольною фарбою написи: «Младчич Герой». (Ратко Младич — один з екскомандувачів сербської армії, якого трибунал в Гаазі визнав винним у вчинені військових злочинів, зокрема в організації вбивства понад 8 тисяч мусульманських чоловіків та юнаків в Сребрениці. — Ред.)

Будівлі в центрі Белграда, які постраждали внаслідок бомбардувань силами НАТО в 1999-му. © RFI

Промо-баннер сербської армії на одній з пошкоджених бомбардуваннями будівлі © RFI

"Ратко Младич - герой!" - говорить напис на паркані біля пошкодженої НАТО будівлі © RFI

В Україні станом на початок липня 2023 року від злочинів російської армії загинули понад 9 тисяч цивільних. Це дані ООН. Сама організація визнає, що, імовірно, жертв набагато більше.

Марк Мартинюк зауважує, що позиція України щодо подій 1999 року була чіткою та голосною:

— Ми закликали світове співтовариство зупинити бомбардування. Крім того, саме тодішній глава українського МЗС (це був Борис Тарасюк. — Ред.) став першим іноземним міністром, який відвідав Белград після бомбардувань. Українську реакцію на ті події можна знайти на сайті Верховної Ради України. А ось заяв офіційних осіб Сербії щодо російської агресії проти України знайти, на жаль, ніде не можна.

Наша позиція була і є чіткою. Сербія зараз співпрацює з НАТО. А рівню співпраці з окремими членами Альянсу, які, до речі, брали участь в бомбардуваннях та визнали незалежність Косова, можна лише позаздрити, - посміхається дипломат.

Гра з історією

24 березня 1999 року тодішній прем’єр-міністр Росії Євген Примаков вилетів до Вашингтона, щоб домовитися про новий кредит від МВФ. Уже на борту йому повідомили, що НАТО почало бомбардувати Сербію. На знак протесту Примаков розвернув літак просто над Атлантикою і повернувся додому. Хоча впродовж кількох років до цього РФ підтримувала майже всі резолюції ООН щодо Союзної Республіки Югославія.

Прем'єр-міністр Косово Хашим Тачі (в першому ряду) в парламенті, під час одностороннього проголошення незалежності краю. 17 лютого 2008 © AP / Darko Bandic

У 2008 році сербська провінція Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність. Але Росія заблокувала це питання в Радбезі ООН. Ексклюзиву в цьому немає: близько 90 країн світу, зокрема і деякі члени ЄС, не визнають незалежності краю.

Демарш Примакова та подальша дипломатична підтримка в ООН Сербія вважає наочними прикладами російської дружби. РФ вибудовувала ілюзію цієї спорідненості десятиліттями.

Храм Святого Сави у Белграді - один з найбільших православних храмів у світі © RFI

Святий Сава — духовний батько сербського народу. Він став монахом у руському монастирі святого Пантелеймона, який розташований на території сучасної Греції. Не російського, а саме руського, адже сталося це наприкінці 1100-х років, коли ані Москви, ані тим більше Росії не існувало. Зате існувала Київська Русь.

Як зауважує Марк Мартинюк, це могло б бути сторінкою партнерства України та Сербії:

— І ми про це кажемо. Але для головного наративу в Сербії набагато важливіше, що зараз цей монастир святого Пантелеймона під російською церквою. До того ж в 2016-му його відвідав Путін. А от той факт, що тоді цей монастир був київський залишається в тіні.

І таких прикладів чимало. Можна згадати консула Григіра Щербину, який вважався російським дипломатом, але був родом із Чернігова. На початку ХХ століття його вбили в Косово за просербську позицію. Згодом йому звели пам’ятник, де написали, що це російський дипломат. А цього року випустили марку на честь 185 років російсько-сербських відносин. Вони знайшли мертвого українця, щоб поставити на цю марку на тлі російського прапора. Ніби росіяни зараз не бомбардують його місто, не знищують його земляків, його могилу

Марк Мартинюк зауважує, що серед визволителів Белграда від нацистів у 1944 році до 70% були українцями:

— Щороку 9 травня сербська влада запрошує представників посольств колишніх радянських республік відзначити завершення війни. Ми, звісно, відмовляємося брати участь в урочистостях разом із терористами. І пропонуємо або взагалі не запрошувати росіян, або покласти квіти разом з нами без терористів в інший день. Наприклад, 8 травня. Цього року ми так і зробили. І до нас приєдналися посли США, європейських країн, країн НАТО. На жаль офіційних представників Сербії не було.

Рекламний баннер російського "Газпрома" в центрі Белграда. "Газпром" - спонсор сербського ФК "Црвена Звезда" © RFI

Росія продовжує просувати свої наративи і сьогодні. І не лише через медіа. Спорт, передусім футбол, — друга релігія в Сербії. Белградські «Партизан» та «Црвена звезда» — головні футбольні клуби країни. І обидва спонсорують російські компанії. «А це можливість впливати на вболівальників, на молодь», — пояснює Марк Мартинюк.

«Сербія під братською агресією»

Форум «Сербія під братською агресією». Белград, липень 2023 © facebook.com/PokretNoviOptimizam

Не всі в Сербії підтримують Путіна та його війну проти України. Майже під кінець бесіди Марк Мартинюк пропонує мені відвідати захід, запланований наступного дня. Це форум «Сербія під братською агресією», організований рухом «Новий Оптімізм». Івент зібрав з півсотні політологів, журналістів, представників української громади та сербських громадських діячів, серед яких співорганізатор протестів, що стали наймасштабнішими в Сербії за останні роки.

У компактному залі розставили світлини, які ілюструють наслідки російської війни проти України. А на панелі говорили про ризики, які несе російський вплив для Сербії. Головний — втручання РФ маскується за дружніми заявами та міфами про братство. Такий уплив важко розпізнати і ще важче боротися з ним, кажуть учасники форуму. Але він шкодить як внутрішній ситуації в Сербії, так і її зовнішній політиці.

Фотовиставка. присвячена російські війні проти України на форумі "Сербія під братською агресією" © facebook.com/PokretNoviOptimizam

Серби люблять росіян на відстані і поки не усвідомили, чим загрожує їхній м’який та жорстокий уплив.

Югославія, на відміну від країн Варшавського договору, ніколи не була під радянською окупацією, — нагадує Марк Мартинюк. — Більше того, балканська країна була змушена тримати війська на кордоні з Угорщиною в очікуванні вторгнення з боку СРСР

Між керманичами двох країн після Другої світової були серйозні суперечки, а Йосип Сталін свого часу називав нацистом югославського лідера Йосипа Броза Тіто, нагадує Марк Мартинюк. Того самого Тіто, який переміг нацистів на Балканах, але потім наважився провадити незалежну від Москви зовнішню та внутрішню політику.

Зараз Путін та його оточення називають нацистами етнічного єврея, Президента України Володимира Зеленського, а також українців, які чинять опір російській агресії.