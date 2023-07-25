«Порядок та повернення авторитету»: про що Макрон розповів медіа під час поїздки до Нової Каледонії

основні тези інтерв'ю

Візит президента Франції Еммануеля Макрона до Нової Каледонії, Вануату та Папуа-Нової Гвінеї французька преса називає історичним. Вперше його поїздка не обмежується лише французькими територіями в Тихоокеанському регіоні. У Нумеа — столиці Нової Каледонії, Макрон дав інтерв'ю телеканалам TF1 та France 2.

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Це був перший публічний виступ президента Франції з моменту оновлення уряду та заворушень у передмістях Парижа. Навіть 14 липня під час національного свята Дня взяття Бастилії Еммануель Макрон спілкувався з пресою дистанційно.

Про кадрові рішення

На думку французького президента, уряд працював ефективно останні сто днів — саме стільки часу минуло з моменту ухвалення непопулярної пенсійної реформи. Тому прем'єр-міністр Елізабет Борн зберегла свою посаду.

Президент подякував главі МВС Франції Жеральду Дарманену за успішну роботу під час липневих протестів.

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Також Макрон зауважив, що заворушення організовували через соціальні мережі. На думку президента Франції, необхідно посилити захист дітей та підлітків від сумнівної інформації в інтернеті.

— Урок, який я виніс із цього (заворушень і протестів. — RFI), один: порядок, порядок, порядок. Інший урок — наша країна потребує повернення авторитету на всіх рівнях і насамперед сім'ї, — заявив Макрон.

Про податки, комунальні платежі та клімат

Французький президент заявив, що до кінця свого п'ятирічного терміну зменшить податки для середнього класу на два мільярди євро.

В інтерв’ю Еммануель Макрон також підтвердив, що ціни на електрику з 1 серпня зростуть на десять відсотків. Це відбувається на тлі рішення влади поступово відмовитись від субсидування електроенергії для населення.

Франція, за задумом Макрона, повинна вдвічі швидше знижувати викиди вуглекислого газу, щоб досягти своїх цілей у галузі клімату. Для цього влада планує виділити додаткові «мільярди євро» вже з наступного року.

Запропонувати альтернативу впливу Китаю у регіоні

Візит Макрона у Тихоокеанський регіон триватиме п'ять днів.

Як повідомляє кореспондент RFI у Нумеа Шарлотт Ур'єр-Томака, Макрон має намір відкрити нову сторінку у відносинах із Новою Каледонією після того, як мешканці території на референдумі втретє відмовилися від незалежності. Президент Франції оголосив, що визначить основу майбутнього особливого статусу Нової Каледонії. 26 липня Макрон зустрінеться як із прихильниками, так і з противниками незалежності.

Інша важлива тема для Єлисейського палацу — зміни клімату, наслідки яких несуть загрози як флорі та фауні, так і населенню архіпелагу. Макрон відвідає місто Тухо, де через ерозію ґрунту берегова лінія змістилася на 14 метрів за 50 років, і це призвело до руйнування будинків. З цією проблемою стикаються дві третини узбережжя Нової Каледонії.

Мета візиту у Вануату та Папуа–Нову Гвінею — знову залучити Францію до політичних процесів у регіоні, де зростає вплив Китаю. Країни Заходу збільшили увагу до Тихоокеанського регіону після того, як навесні 2022 року Китай та Соломонські острови підписали угоду про співпрацю. Одне з положень документа відчиняє двері до військової присутності Китаю у цій державі, зауважує France info.

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