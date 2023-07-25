США готують новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів
У новому пакеті Україна отримає партію Black Hornet — нанодронів для розвідки. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ, Сполучені Штати Америки надали Україні військової допомоги на 41 мільярд доларів.
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Офіційні особи США на умовах анонімності, оскільки пакет допомоги ще не оголошено, повідомили журналістам, що додаткова військова допомога включатиме низку боєприпасів — від ракет для високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS) і національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS) до Стінгерів і Джавелінів, передає АР.
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Озброєння надається через повноваження президента щодо скорочення, що дозволяє Пентагону швидко брати предмети зі своїх власних запасів і доставляти їх в Україну, часто протягом декількох днів.
Офіційні особи заявили, що США також надсилають артилерійські снаряди до гаубиць і 32 бронемашини Stryker разом із підривним обладнанням, мінометами, ракетами Hydra-70 і 28 мільйонами боєприпасів до стрілецької зброї.
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