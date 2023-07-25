СУДИЛИЩЕ НАД ГЕРОЯМИ

У Росії розпочали суд над 18 бійцями батальйону «Айдар»

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону розпочав слухання по суті так званої «кримінальної справи» щодо 18 полонених українських військовослужбовців із батальйону «Айдар». Їм інкримінують «зміну конституційного ладу» терористичної «ДНР».

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Скріншот з відео
Скріншот з відео © ТАСС
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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Про це пише російська пропагандистська інформагенція ТАСС.

Зазначається, що батальйон «Айдар» в Росії визнано екстремістською організацією, а справа, порушена проти нього є «першою масовою у РФ». Бійцям інкримінують нібито насильницьке захоплення влади, зміну конституційного ладу «ДНР» та участь у діяльності терористичної організації. Повідомляється, що під час процесу звинувачення буде перекваліфіковано на статті КК РФ.

Нагадаємо, 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар» штурмовий батальйон ЗСУ. Діяв на Луганщині у складі підрозділів АТО, у період з 2014 до 2022 років перебував в підпорядкуванні ОК «Схід». З кінця 2022 року перебуває в підпорядкуванні Командування сухопутних військ, бере активну участь у боях за Бахмут.

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