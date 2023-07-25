У Росії розпочали суд над 18 бійцями батальйону «Айдар»

СУДИЛИЩЕ НАД ГЕРОЯМИ

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону розпочав слухання по суті так званої «кримінальної справи» щодо 18 полонених українських військовослужбовців із батальйону «Айдар». Їм інкримінують «зміну конституційного ладу» терористичної «ДНР».

Реклама Читати продовження

Про це пише російська пропагандистська інформагенція ТАСС.

Зазначається, що батальйон «Айдар» в Росії визнано екстремістською організацією, а справа, порушена проти нього є «першою масовою у РФ». Бійцям інкримінують нібито насильницьке захоплення влади, зміну конституційного ладу «ДНР» та участь у діяльності терористичної організації. Повідомляється, що під час процесу звинувачення буде перекваліфіковано на статті КК РФ.

Нагадаємо, 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар» — штурмовий батальйон ЗСУ. Діяв на Луганщині у складі підрозділів АТО, у період з 2014 до 2022 років перебував в підпорядкуванні ОК «Схід». З кінця 2022 року перебуває в підпорядкуванні Командування сухопутних військ, бере активну участь у боях за Бахмут.