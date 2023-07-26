Росію та Білорусь не запросили на Олімпійські ігри 2024 року

Рішення МОК

Міжнародний Олімпійський Комітет (МОК) надіслав запрошення на Олімпіаду 203-м країнам. Запрошень не отримали Гватемала, яка призупинила членство в МОК і Росія та Білорусь — через повномасштабну агресію проти України.

Годинник із зворотним відліком, який показує 366 днів, що залишились до церемонії відкриття Олімпійських ігор. Париж, 26 липня 2023

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Водночас МОК досі не ухвалив остаточного рішення про допуск до Олімпійських ігор окремих російських та білоруських спортсменів. У заяві комітету йдеться, що це рішення з'явиться пізніше.

Президент МОК Томас Бах сказав, що комітет не обмежує себе конкретниими часовими рамками, а рішення про допуск росіян та білорусів буде «щойно матимемо чітку картину».

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Олімпійські ігри відбудуться в Парижі влітку 2024 року.

МОК рекомендував дозволити участь росіян та білорусів під нейтральними прапорами. Україна неодноразово критикувала цю позицію.

У квітні міністерство молоді та спорту заборонило національним збірним України брати участь у змаганнях, де присутні спортсмени з Росії та Білорусі.

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Проти допуску росіян і білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні виступили 35 країн.