Скасування зернової угоди, «Вагнер» і візит Путіна: чи вплине це на відносини Африки з РФ
Напередодні саміту Росія — Африка переважно лояльний до Кремля континент зіткнувся відразу з кількома викликами. Вирішуючи проблеми голоду та власної безпеки, африканські країни йдуть шляхом, що розходиться з очікуваннями західних країн.
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Росія розпочала масовані обстріли зернових терміналів на Одещині та Миколаївщині після скасування чорноморської угоди. Окрім морських портів, страждає й інфраструктура на Дунаї, через яку проходять додаткові зернові маршрути.
«Наше зерно не експортується, нашу інфраструктуру руйнують, а звичайні люди по всій Африці повинні будуть платити більше за хліб та іншу їжу через зростання цін на продовольство», — прокоментував обстріли глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Такий виклик для африканських країн може зіграти на користь Кремля, бо той зараз стратегічно посилює свої позиції на континенті. Так вважає Ірина Філатова — африканістка і професорка Університету Квазулу-Натал у Південно-Африканській Республіці.
Як вона пояснює, про нові домовленості Москва може заявити під час саміту в Санкт-Петербурзі 27-28 липня:
— Можливо, під час саміту Росія оголосить про якісь виходи з цієї ситуації. Можливо, повернеться до зернової угоди на таких і таких умовах. Я думаю, цей саміт використовуватимуть, аби посилювати свою позицію на африканські країни.
Росія діє в Африці на перспективу, і їжа — лише один із багатьох елементів впливу.
Недовідомі шляхи зерна
Вихід Росії з зернової ініціативи призведе до глобальної продовольчої кризи, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Посуха сильно вдарила по сільському господарству Східної Африки, а Північ континенту повністю залежна від імпорту харчів.
Київ та Москва переконують, що постачатимуть агропродукцію навіть без чорноморської угоди. Які шляхи використовує Україн відомо — саме туди цілить російська армія. А ось логістика РФ прихована.
Як повідомляє видання Le Monde, покликаючись на африканську розвідку, у червні — липні цього року влада Малі отримала від Росії 50 тисяч тонн пшениці за пільговою ціною 220 доларів за тонну.
У Москві повідомили, що готові постачати зерно навіть безплатно. На думку Ірини Філатової складно уявити, щоби РФ робила щось без зиску для себе.
— Ось вона вийшла із зернової угоди. Але ж їй ця угода теж потрібна. Або вона знайшла якісь неофіційні канали продавати чи давати безкоштовно бідним країнам це зерно. Тому що санкції все ж не дуже працюють поки що на Росію в тому сенсі, що вона безумовно збільшила продаж зерна навіть тоді, коли цієї угоди не було. Як це вдавалось, якими шляхами, я не знаю.
Поки Київ втрачає можливість експорту збіжжя морем, Москва може перехопити його традиційних клієнтів, наприклад Єгипет.
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Постійних постачань також потребують Сомалі, Ефіопія, Нігерія, Південний Судан і Кенія. Ці країни можуть отримати навіть українське зерно, яке РФ вивозить із окупованих територій.
Така торгівля має ідеологічне забарвлення: Кремль стверджує, що скасування зернової угоди є провиною Заходу і позиціонує себе як «рятівника».
Підґрунтям для цього стали, зокрема, травневі заяви міністра Лаврова. Той пообіцяв «за схемою» забезпечувати країни Африки сільгосппродукцією, усупереч «прямому саботажу» з боку ЄС.
Ірина Філатова вважає, що це — карта впливу на майбутнє:
— Наче, «ось ми гарні, боремось за звільнення Африки проти неоколоніалізму. І всі будемо рівні».
І ця «боротьба» має своє обличчя.
Африканське коріння «Вагнера»
Після спроби бунту Євгена Пригожина його ПВК «Вагнер» потрапила в немилість Кремля. Компанії згадали мільярдні видатки з російського бюджету, фактично підтвердивши, що не така вона вже й приватна.
Самого Пригожина разом із бійцями відправили до Білорусі. Водночас в Африці, де «Вагнер» починав свою військову діяльність, розстановка сил не змінилася, каже експертка Ірина Філатова:
— Ми не знаємо, яким чином перерозподіляється «імперія» Пригожина. Адже Лавров декілька разів заявляв, що в Африці нічого не змінюється і буде так само. У ЦАР казали, що їм все одно, кого пришле Росія: «Вагнера», «Моцарта» або «Бетховена». Головне, щоб «робили свою справу». Разом із цим Пригожин заявив, що «Вагнер» тренує білоруську армію і поки не воює в Україні, але повернеться в Африку. Дуже важко сказати, адже це була організація, яка дуже сильне коріння пустила в Африці. Там дійсно армія і вона лишилась. Прибрати її звідти буде дуже важко. Росія не збирається йти з Африки.
ПВК «Вагнер» контролює в Африці видобуток корисних копалин і підтримує лояльні Кремлю режими. Російська пропаганда останні роки особливо активно тисне на антиколоніальні настрої в Африці, культивуючи вороже ставлення до США та ЄС.
І «Вагнер» — один з символів силового супротиву, зауважує Ірина Філатова:
— Я читаю у вотсапі групи колишніх бійців «Умконто ве сизве». Це було збройне крило АНК (Африканський національний конгрес. — Ред.), створене для боротьби з Апартеїдом. І вони всі абсолютно проросійські. Усі. Їхній уряд здається їм занадто ліберальним та прозахідним. Вони пересилають відео, що долар обов’язково обвалиться уже завтра. У Західній Африці ширяться відео французькою «проти французького колоніалізму» начебто, де «Вагнер» із кувалдою і африканець женуть французів. Воно все й сюди доходить.
Антифранцузькі кампанії в Африці, підтримані РФ, значно посилили її присутність у ЦАР, Буркіна-Фасо та Малі. Там Кремль витісняє Париж, увівши бійців «Вагнер».
Це не убезпечило місцевих мешканців. За даними міжнародної групи дослідників «All eyes on Wagner», лише за перший рік присутності ПВК «Вагнер» у Малі зафіксували десятки випадків порушення прав людини і вбивств за участю найманців.
Відомо про злочини «вагнерівців» у ЦАР та Судані. За це Велика Британія запровадила санкції проти ПВК і компаній, пов’язаних з нею.
Проте на відносини африканських країн з Росією акти військового насилля майже не впливають. Міжнародні інституції відіграють в Африці дедалі меншу роль.
ПАР без Путіна
Конфуз із візитом Путіна до Південно-Африканської Республіки поставив обидві країни в ніяке становище.
ПАР дотримується норм Міжнародного кримінального суду і зобов’язана заарештувати на своїй території очільника Кремля.
Спочатку президент Сиріл Рамафоса казав, що це означатиме оголошення війни Москві, але потім сторони все ж домовились. Саміт БРІКС у ПАР відбудеться без Путіна. Ірина Філатова припускає, що головну роль у цьому відіграв Китай як найсильніший партнер БРІКС:
— Скоріш за все, Сі Цзіньпін підказав Путіну, що краще не наполягати на поїздці і щоб ПАР так відверто не запрошували і не наполягали на його візиті.
На її думку, метою Путіна в цій ситуації було не стільки потрапити до ПАР, скільки публічно отримати наполегливі запрошення. Але уряду Рамафоси це коштувало б дуже дорого:
— Якби ПАР пішла на такий крок, то зіпсувала б відносини з США. Це абсолютно точно. Утратила б дуже багато в торговельному плані, капіталовкладень, зокрема і європейських. Це для країни дуже чуттєво та суттєво.
Проте відсутність Путіна в ПАР не змінить відносини між країнами. Для РФ ця співпраця, на думку експертки, — не лише ще один канал для таємних економічних угод, а й додатковий пропагандистський тиск на інші країни Африки.
Для Південно-Африканської Республіки БРІКС і, зокрема, Росія важливі з геополітичної позиції як альтернатива «глобальному Заходу».
У парламенті країни домінують проросійські партії: керівна «Африканський національний конгрес», «Борці за економічну свободу», «Панафриканський конгрес». Вони виступають за особливий шлях для континента і розглядають Москву як супутника в цій подорожі, зауважує Філатова:
— У більшості чорношкірого населення ставлення до інституцій, як до чогось «не нашого», «це Захід вигадав», «це європейські мірки». Навіть ставлення до самої конституції далеко не у всіх однозначне. Ця конституція «неоліберальна», як вони кажуть, «давайте її змінювати та африканізувати». Але нікому невідомо, що це означає.
Коли демократія не працює
Багато європейських країн мали в Африці колонії, а коли відмовилися від них — залишили після себе переважно західний устрій.
Але не всі держави змогли жити за цими правилами. І настрої в суспільстві, на яких зараз грає Кремль, з’явилися задовго до його приходу в Африку.
Експертка пояснює, що багато африканців вважають непотрібними інституції, які, за їхніми словами, їм нав'язали колишні метрополії:
— З іншого боку, багато країн це пройшли. Наприклад, Нігерія, яка пройшла десятки заколотів, спроб заколоту, кілька військових диктатур, але повернулися зараз до більш-менш демократичного режиму. Чим це глобальне сприйняття світу в них закінчиться, ми не знаємо, але розуміння того, що ліберальні інститути, економічні інститути не відповідають інтересам африканців, з’явилося ще до того, як у Росії виникла ця зацікавленість до Африки.
За словами Ірини Філатової, російська пропаганда в Африці дуже посилилася за останні роки. У 2022 своє бюро на континенті відкрив телеканал RT (Russia Today). Також активно працює державне агентство Sputnik та інші.
Казати про погіршення відносин Кремля з Африкою наразі не доводиться. Країни континенту переважно утримаються від критики російського вторгнення в Україну, навіть пропонуючи власні мирні угоди.
Поєднання африканського світосприйняття і російської пропаганди виявилось дуже дієвим. Росії, яка і зараз продовжує імперську завойовницьку політику, вдається переконувати африканців, що вона виступає проти колоніалізму.
Як пояснює Ірина Філатова, соціальні проблеми також впливають на політичні уподобання жителів континенту:
— Африканців частково можна зрозуміти. Демократичний порядок у постколоніальних країнах триває вже декілька десятиліть. Але все одно голод, не вистачає ресурсів, не розвивається промисловість, того немає, цього немає. І чорношкірим південноафриканцям абсолютно наплювати, яка там війна в Європі, Україні. «Дайте нам спокійне життя з електрикою, з водою, з їжею. Дайте нам будь-яку диктатуру, яка убезпечить від криміналу, забезпечить водою, електрикою і нам більше нічого не треба». Якщо демократія не працює, може диктатура запрацює?