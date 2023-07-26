Скасування зернової угоди, «Вагнер» і візит Путіна: чи вплине це на відносини Африки з РФ

Росія—Африка

Напередодні саміту Росія — Африка переважно лояльний до Кремля континент зіткнувся відразу з кількома викликами. Вирішуючи проблеми голоду та власної безпеки, африканські країни йдуть шляхом, що розходиться з очікуваннями західних країн.

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Росія розпочала масовані обстріли зернових терміналів на Одещині та Миколаївщині після скасування чорноморської угоди. Окрім морських портів, страждає й інфраструктура на Дунаї, через яку проходять додаткові зернові маршрути.

«Наше зерно не експортується, нашу інфраструктуру руйнують, а звичайні люди по всій Африці повинні будуть платити більше за хліб та іншу їжу через зростання цін на продовольство», — прокоментував обстріли глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Сільськогосподарський склад, зруйнований під час російської атаки в Одеській області, 21 липня 2023 © AP / Libkos

Такий виклик для африканських країн може зіграти на користь Кремля, бо той зараз стратегічно посилює свої позиції на континенті. Так вважає Ірина Філатова — африканістка і професорка Університету Квазулу-Натал у Південно-Африканській Республіці.

Як вона пояснює, про нові домовленості Москва може заявити під час саміту в Санкт-Петербурзі 27-28 липня:

— Можливо, під час саміту Росія оголосить про якісь виходи з цієї ситуації. Можливо, повернеться до зернової угоди на таких і таких умовах. Я думаю, цей саміт використовуватимуть, аби посилювати свою позицію на африканські країни.

Росія діє в Африці на перспективу, і їжа — лише один із багатьох елементів впливу.

Недовідомі шляхи зерна

Вихід Росії з зернової ініціативи призведе до глобальної продовольчої кризи, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Посуха сильно вдарила по сільському господарству Східної Африки, а Північ континенту повністю залежна від імпорту харчів.

Київ та Москва переконують, що постачатимуть агропродукцію навіть без чорноморської угоди. Які шляхи використовує Україн відомо — саме туди цілить російська армія. А ось логістика РФ прихована.

Як повідомляє видання Le Monde, покликаючись на африканську розвідку, у червні — липні цього року влада Малі отримала від Росії 50 тисяч тонн пшениці за пільговою ціною 220 доларів за тонну.

У Москві повідомили, що готові постачати зерно навіть безплатно. На думку Ірини Філатової складно уявити, щоби РФ робила щось без зиску для себе.

— Ось вона вийшла із зернової угоди. Але ж їй ця угода теж потрібна. Або вона знайшла якісь неофіційні канали продавати чи давати безкоштовно бідним країнам це зерно. Тому що санкції все ж не дуже працюють поки що на Росію в тому сенсі, що вона безумовно збільшила продаж зерна навіть тоді, коли цієї угоди не було. Як це вдавалось, якими шляхами, я не знаю.

Поки Київ втрачає можливість експорту збіжжя морем, Москва може перехопити його традиційних клієнтів, наприклад Єгипет.

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Міжнародний ринок Даванау в Кано, Нігерія, 14 липня 2023 © AP / Sunday Alamba

Постійних постачань також потребують Сомалі, Ефіопія, Нігерія, Південний Судан і Кенія. Ці країни можуть отримати навіть українське зерно, яке РФ вивозить із окупованих територій.

Така торгівля має ідеологічне забарвлення: Кремль стверджує, що скасування зернової угоди є провиною Заходу і позиціонує себе як «рятівника».

Підґрунтям для цього стали, зокрема, травневі заяви міністра Лаврова. Той пообіцяв «за схемою» забезпечувати країни Африки сільгосппродукцією, усупереч «прямому саботажу» з боку ЄС.

Ірина Філатова вважає, що це — карта впливу на майбутнє:

— Наче, «ось ми гарні, боремось за звільнення Африки проти неоколоніалізму. І всі будемо рівні».

І ця «боротьба» має своє обличчя.

Африканське коріння «Вагнера»

Після спроби бунту Євгена Пригожина його ПВК «Вагнер» потрапила в немилість Кремля. Компанії згадали мільярдні видатки з російського бюджету, фактично підтвердивши, що не така вона вже й приватна.

Самого Пригожина разом із бійцями відправили до Білорусі. Водночас в Африці, де «Вагнер» починав свою військову діяльність, розстановка сил не змінилася, каже експертка Ірина Філатова:

Російські найманці на півночі Малі, сфотографовані французькими військовими. 2022 рік © AP

— Ми не знаємо, яким чином перерозподіляється «імперія» Пригожина. Адже Лавров декілька разів заявляв, що в Африці нічого не змінюється і буде так само. У ЦАР казали, що їм все одно, кого пришле Росія: «Вагнера», «Моцарта» або «Бетховена». Головне, щоб «робили свою справу». Разом із цим Пригожин заявив, що «Вагнер» тренує білоруську армію і поки не воює в Україні, але повернеться в Африку. Дуже важко сказати, адже це була організація, яка дуже сильне коріння пустила в Африці. Там дійсно армія і вона лишилась. Прибрати її звідти буде дуже важко. Росія не збирається йти з Африки.

ПВК «Вагнер» контролює в Африці видобуток корисних копалин і підтримує лояльні Кремлю режими. Російська пропаганда останні роки особливо активно тисне на антиколоніальні настрої в Африці, культивуючи вороже ставлення до США та ЄС.

І «Вагнер» — один з символів силового супротиву, зауважує Ірина Філатова:

— Я читаю у вотсапі групи колишніх бійців «Умконто ве сизве». Це було збройне крило АНК (Африканський національний конгрес. — Ред.), створене для боротьби з Апартеїдом. І вони всі абсолютно проросійські. Усі. Їхній уряд здається їм занадто ліберальним та прозахідним. Вони пересилають відео, що долар обов’язково обвалиться уже завтра. У Західній Африці ширяться відео французькою «проти французького колоніалізму» начебто, де «Вагнер» із кувалдою і африканець женуть французів. Воно все й сюди доходить.

Антифранцузькі кампанії в Африці, підтримані РФ, значно посилили її присутність у ЦАР, Буркіна-Фасо та Малі. Там Кремль витісняє Париж, увівши бійців «Вагнер».

Фрагмент реклами російських найманців ПВК "Вагнер". © AFP

Це не убезпечило місцевих мешканців. За даними міжнародної групи дослідників «All eyes on Wagner», лише за перший рік присутності ПВК «Вагнер» у Малі зафіксували десятки випадків порушення прав людини і вбивств за участю найманців.

Відомо про злочини «вагнерівців» у ЦАР та Судані. За це Велика Британія запровадила санкції проти ПВК і компаній, пов’язаних з нею.

Проте на відносини африканських країн з Росією акти військового насилля майже не впливають. Міжнародні інституції відіграють в Африці дедалі меншу роль.

ПАР без Путіна

Конфуз із візитом Путіна до Південно-Африканської Республіки поставив обидві країни в ніяке становище.

ПАР дотримується норм Міжнародного кримінального суду і зобов’язана заарештувати на своїй території очільника Кремля.

Спочатку президент Сиріл Рамафоса казав, що це означатиме оголошення війни Москві, але потім сторони все ж домовились. Саміт БРІКС у ПАР відбудеться без Путіна. Ірина Філатова припускає, що головну роль у цьому відіграв Китай як найсильніший партнер БРІКС:

— Скоріш за все, Сі Цзіньпін підказав Путіну, що краще не наполягати на поїздці і щоб ПАР так відверто не запрошували і не наполягали на його візиті.

Президент Росії Володимир Путін з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою, 17 червня 2023 © AP / Ramil Sitdikov

На її думку, метою Путіна в цій ситуації було не стільки потрапити до ПАР, скільки публічно отримати наполегливі запрошення. Але уряду Рамафоси це коштувало б дуже дорого:

— Якби ПАР пішла на такий крок, то зіпсувала б відносини з США. Це абсолютно точно. Утратила б дуже багато в торговельному плані, капіталовкладень, зокрема і європейських. Це для країни дуже чуттєво та суттєво.

Проте відсутність Путіна в ПАР не змінить відносини між країнами. Для РФ ця співпраця, на думку експертки, — не лише ще один канал для таємних економічних угод, а й додатковий пропагандистський тиск на інші країни Африки.

Для Південно-Африканської Республіки БРІКС і, зокрема, Росія важливі з геополітичної позиції як альтернатива «глобальному Заходу».

У парламенті країни домінують проросійські партії: керівна «Африканський національний конгрес», «Борці за економічну свободу», «Панафриканський конгрес». Вони виступають за особливий шлях для континента і розглядають Москву як супутника в цій подорожі, зауважує Філатова:

— У більшості чорношкірого населення ставлення до інституцій, як до чогось «не нашого», «це Захід вигадав», «це європейські мірки». Навіть ставлення до самої конституції далеко не у всіх однозначне. Ця конституція «неоліберальна», як вони кажуть, «давайте її змінювати та африканізувати». Але нікому невідомо, що це означає.

Коли демократія не працює

Багато європейських країн мали в Африці колонії, а коли відмовилися від них — залишили після себе переважно західний устрій.

Але не всі держави змогли жити за цими правилами. І настрої в суспільстві, на яких зараз грає Кремль, з’явилися задовго до його приходу в Африку.

Проросійські прихильники в Уагадугу, Буркіна-Фасо, 2 жовтня 2022 © AP / Sophie Garcia

Експертка пояснює, що багато африканців вважають непотрібними інституції, які, за їхніми словами, їм нав'язали колишні метрополії:

— З іншого боку, багато країн це пройшли. Наприклад, Нігерія, яка пройшла десятки заколотів, спроб заколоту, кілька військових диктатур, але повернулися зараз до більш-менш демократичного режиму. Чим це глобальне сприйняття світу в них закінчиться, ми не знаємо, але розуміння того, що ліберальні інститути, економічні інститути не відповідають інтересам африканців, з’явилося ще до того, як у Росії виникла ця зацікавленість до Африки.

За словами Ірини Філатової, російська пропаганда в Африці дуже посилилася за останні роки. У 2022 своє бюро на континенті відкрив телеканал RT (Russia Today). Також активно працює державне агентство Sputnik та інші.

Казати про погіршення відносин Кремля з Африкою наразі не доводиться. Країни континенту переважно утримаються від критики російського вторгнення в Україну, навіть пропонуючи власні мирні угоди.

Поєднання африканського світосприйняття і російської пропаганди виявилось дуже дієвим. Росії, яка і зараз продовжує імперську завойовницьку політику, вдається переконувати африканців, що вона виступає проти колоніалізму.

Малійці демонструють підтримку Росії під час річниці незалежності Республіки Малі, 22 вересня 2020 © AP

Як пояснює Ірина Філатова, соціальні проблеми також впливають на політичні уподобання жителів континенту:

— Африканців частково можна зрозуміти. Демократичний порядок у постколоніальних країнах триває вже декілька десятиліть. Але все одно голод, не вистачає ресурсів, не розвивається промисловість, того немає, цього немає. І чорношкірим південноафриканцям абсолютно наплювати, яка там війна в Європі, Україні. «Дайте нам спокійне життя з електрикою, з водою, з їжею. Дайте нам будь-яку диктатуру, яка убезпечить від криміналу, забезпечить водою, електрикою і нам більше нічого не треба». Якщо демократія не працює, може диктатура запрацює?