УСУНУЛИ МОХАМЕДА БАЗУМА

Державний переворот: нігерські солдати заявили про усунення президента від влади

Група солдатів, які виступили на національному телебаченні західноафриканської країни заявили, що усунули президента Нігеру Мохамеда Базума від влади.

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Президент Нігеру Мохамед Базум у президентському палаці в Ніамеї, Нігер, 16 березня 2023 р.
Президент Нігеру Мохамед Базум у президентському палаці в Ніамеї, Нігер, 16 березня 2023 р. AP - Boureima Hama
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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Про це повідомляє Reuters.

Зачитуючи заяву, полковник Амаду Абдраман повідомив, що сили оборони та безпеки вирішили покласти край режиму, який привів до погіршення ситуації з безпекою, поганого економічного і соціального управління.

Речник армії Нігеру полковник майор Амаду Адраман виступає під час виступу на національному телебаченні після того, як президента Мохамеда Базума затримали в президентському палаці в Ніамеї
Речник армії Нігеру полковник майор Амаду Адраман виступає під час виступу на національному телебаченні після того, як президента Мохамеда Базума затримали в президентському палаці в Ніамеї © REUTERS

За його словами, кордони країни закриті, по всій країні оголошено комендантську годину, а також призупинено роботу всіх установ республіки. Зовнішніх партнерів Амаду Абдраман закликав не втручатися.

Ця заява була зроблена після дня невизначеності, коли члени президентської охорони Нігеру оточили президентський палац і затримали президента Мохамеда Базума. Було незрозуміло, де перебував президент на момент оголошення, і чи подав він у відставку.

В свою чергу МЗС України засудило державний переворот в Республіці Нігер:

«Наголошуємо на необхідності дотримання національного законодавства Нігеру та норм міжнародного права, категорично відкидаємо будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.Політична та інституційна стабільність в Нігері має важливе значення в контексті зусиль задля подолання безпекових викликів в регіоні Центральної Африки та Сахелю», — зазначають у Міністерстві. 

Нагадаємо, президент Базум, демократично обраний у 2021 році, вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими боєвиками в Західній Африці.

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