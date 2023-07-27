Державний переворот: нігерські солдати заявили про усунення президента від влади

УСУНУЛИ МОХАМЕДА БАЗУМА

Група солдатів, які виступили на національному телебаченні західноафриканської країни заявили, що усунули президента Нігеру Мохамеда Базума від влади.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Reuters.

Зачитуючи заяву, полковник Амаду Абдраман повідомив, що сили оборони та безпеки вирішили покласти край режиму, який привів до погіршення ситуації з безпекою, поганого економічного і соціального управління.

Речник армії Нігеру полковник майор Амаду Адраман виступає під час виступу на національному телебаченні після того, як президента Мохамеда Базума затримали в президентському палаці в Ніамеї © REUTERS

За його словами, кордони країни закриті, по всій країні оголошено комендантську годину, а також призупинено роботу всіх установ республіки. Зовнішніх партнерів Амаду Абдраман закликав не втручатися.

Ця заява була зроблена після дня невизначеності, коли члени президентської охорони Нігеру оточили президентський палац і затримали президента Мохамеда Базума. Було незрозуміло, де перебував президент на момент оголошення, і чи подав він у відставку.

В свою чергу МЗС України засудило державний переворот в Республіці Нігер:

«Наголошуємо на необхідності дотримання національного законодавства Нігеру та норм міжнародного права, категорично відкидаємо будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.Політична та інституційна стабільність в Нігері має важливе значення в контексті зусиль задля подолання безпекових викликів в регіоні Центральної Африки та Сахелю», — зазначають у Міністерстві.

Нагадаємо, президент Базум, демократично обраний у 2021 році, вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими боєвиками в Західній Африці.