Державний переворот: нігерські солдати заявили про усунення президента від влади
Група солдатів, які виступили на національному телебаченні західноафриканської країни заявили, що усунули президента Нігеру Мохамеда Базума від влади.
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Про це повідомляє Reuters.
Зачитуючи заяву, полковник Амаду Абдраман повідомив, що сили оборони та безпеки вирішили покласти край режиму, який привів до погіршення ситуації з безпекою, поганого економічного і соціального управління.
За його словами, кордони країни закриті, по всій країні оголошено комендантську годину, а також призупинено роботу всіх установ республіки. Зовнішніх партнерів Амаду Абдраман закликав не втручатися.
Ця заява була зроблена після дня невизначеності, коли члени президентської охорони Нігеру оточили президентський палац і затримали президента Мохамеда Базума. Було незрозуміло, де перебував президент на момент оголошення, і чи подав він у відставку.
В свою чергу МЗС України засудило державний переворот в Республіці Нігер:
«Наголошуємо на необхідності дотримання національного законодавства Нігеру та норм міжнародного права, категорично відкидаємо будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.Політична та інституційна стабільність в Нігері має важливе значення в контексті зусиль задля подолання безпекових викликів в регіоні Центральної Африки та Сахелю», — зазначають у Міністерстві.
Нагадаємо, президент Базум, демократично обраний у 2021 році, вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими боєвиками в Західній Африці.