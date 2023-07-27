Зовнішньополітичні гойдалки: як успіх ЗСУ вплине на євроінтеграцію Сербії

ЕКСКЛЮЗИВ: зрозуміти Сербію (частина друга)

Сербія декларує бажання вступити до Євросоюзу — крок, який торік підтримав тільки щотретій житель країни. Уряд водночас не демонструє бажання ані порозумітися з Косово, ані засудити російську агресію, як того очікує Брюссель. Тож чи справді Белград налаштований на євроінтеграцію і чому там знову зростають антизахідні настрої?

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Зовнішньополітичні гойдалки

Серед 75 тисяч артефактів у Музеї історії Югославії в Белграді є югославський прапорець, який побував на Місяці. А ще — жменьки місячного ґрунту. Їх Йосипу Брозу Тіто 1970-го подарував президент США Річард Ніксон. А за рік до цього Белград став єдиною соціалістичною столицею, яку відвідали астронавти місячної місії «Аполлон-11» .

Прапорець Югославії, який американські астронавти взяли з собою на Місяць © muzej-jugoslavije.org

Югославія була достатньо прозахідною країною, — каже радник Посольства України в Сербії Марк Мартинюк. — Тіто спершу співпрацював ізРадянським Союзом, але доволі швидко розійшовся у поглядах зі Сталіним. І наприкінці 40-х років навіть були малюнки про те, що Тіто — нацист. Тому що всі, хто були проти московської лінії, одразу проголошувалися нацистами

Натомість Тіто багато разів зустрічався з західними лідерами і мав підтримку багатьох із них. А ще тримав військо на кордоні з Угорщиною на випадок радянського вторгнення. Якого, щоправда, не відбулося. І Югославія, на відміну Балтійських країн, Чехословаччини, Румунії та Угорщини, не зазнавала прямої російської агресії.

Справді антизахідною Сербія стала в 90-ті — у часи так званої «третьої Югославії». Після смерті Тіто в складі держави з шести республік залишилися лише дві: Сербія (разом із Косовом) та Чорногорія. Утім, тодішній лідер Сербії, а згодом і СРЮ (Союзна Республіка Югославії. — Ред.) Слободан Мілошевич підтримував сербів, які опинилися на території новопроголошених Хорватії та Боснії і Герцеговини, але хотіли жити під сербською владою.

Слободан Мілошевич на мітингу в Белграді. Лютий 1989 © AP / Martin Cleaver

Так почалися балканські війни, які закінчилися натовськими бомбардуваннями Белграда в 1999-му. 2003-го СРЮ розпалася на Сербію та Чорногорію, а за п'ять років сербський край Косово проголосив незалежність.

З остаточним розпадом Югославії на початку нульових Сербія знову почала орієнтуватися на Захід. І навіть таємно видала Гаазькому трибуналу Слободана Мілошевича, що спричинило протести в частині сербського суспільства.

Лідери Балканських країн зібралися в Македонії перед самітом ЄС. Червень 2003 року © AP / BORIS GRDANOSKI

На саміті ЄС у Салоніках 2003-го Балканські країни отримали офіційне запрошення приєднатися до Євросоюзу. А в неофіційних бесідах із сербським керівництвом тоді європейські дипломати та чиновники казали, що головне для Белграда розв'язати питання Косово. І тоді членство в ЄС не забариться.

Останні роки зовнішньополітична гойдалка знову несе Сербію в протилежний від Заходу бік. В урядовому кварталі Белграда — численні плакати із засудженням НАТО та США, а в спальних районах міста — антизахідні написи аерозольною фарбою на стінах будинків.

Плакати проти НАТО на паркані біля МЗС Сербії © RFI

Плакати проти НАТО на паркані біля МЗС Сербії © RFI

Сербський істеблішмент переглядає спадок 90-х: Слободан Мілошевич та його генерали знову стають героями, а до влади повертаються деякі політики з його оточення. Нинішній президент країни, наприклад, був міністром інформації в 1998–2000 роках. А в середині червня сербські ЗМІ помітили Александра Вучича на весіллі сина Воїслава Шешеля. Це сербський правий радикал, якого Гаазький трибунал спершу звинуватив, потім виправдав, а потім знову звинуватив у військових злочинах.

Водночас антизахідна риторика не заважає Сербії співпрацювати, наприклад із Німеччиною, яку Мілошевич вважав винною в розвалі Югославії. Ангела Меркель мала приязні відносини з Александром Вучичем. Не почути тут і критики на адресу Герхарда Шредера, який був канцлером ФРН і коли літаки НАТО обстрілювали Белград, і коли Євросоюз запросив Сербію до своїх лав.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Сербії Александар Вучич під час зустрічі в Белграді. Вересень 2021 року AP - Marko Drobnjakovic

Інший приклад — Угорщина, відносини з якою Сербія вважає особливими. Глава угорського МЗС Петер Сіярто навіть виступав на провладному мітингу в Белграді у травні. І це попри те, що Будапешт визнав незалежність Косова.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на провладному мітингу в Белграді. Травень 2023

Попри образи на Захід, Белград також декларує своє бажання приєднатися до Євросоюзу. І донедавна був лідером євроінтеграції в регіоні.

Мінливості євроінтеграції Сербії

Безвізовий режим з ЄС — одне з найбільших досягнень Белграда за 20 років євроінтеграції. Так вважає програмна директорка Центру європейської політики Сербії Мілена Михайлович. Серби отримали безвіз 2009-го і відтоді більше не відчули особливих переваг євроінтеграції в буденному житті.

Президент Сербії Александар Вучич та президент Європейської ради Шарль Мішель на зустрічі в Брюсселі. Червень 2020 року © AP / Olivier Matthys

На цьому фоні лише 35% громадян країни торік виступали за приєднання до ЄС. Хоча 2009-го суспільна підтримка євроінтеграції перевищувала 74%.

Уряд теж хотів би побачити переваги від членства в ЄС, — продовжує Мілена Михайлович, — наприклад, від участі в єдиному ринку, від економічної інтеграції, від доступу до європейських інвестицій. Але вони не готові проводити важкі політичні реформи, тому що ці реформи можуть зменшити їхній простір для маневру

Як наслідок — значне уповільнення, а подекуди й регрес в розвитку базових демократичних інституцій та забезпечені фундаментальних прав та свобод. І більш ніж стримані очікування від звіту щодо розширення, який Єврокомісія має оприлюднити восени.

Упродовж останнього року загострилося ще й питання Косова, яке до того здавалося близьким до стабілізації. Попри посередницькі зусилля ЄС та угоди про нормалізацію, укладені Приштиною та Белградом, ситуація на півночі Косова щоразу спалахує. То через сербські автономери, які не хочуть там визнавати, то через місцеві вибори, які бойкотують серби — етнічна більшість регіону. Нездатність сербів та косоварів (косовські албанці. — Ред.) домовитися дратує Євросоюз, який навіть погрожує санкціями, якщо сторони не дійдуть згоди.

Ситуація навколо Косова загострювалася кілька разів впродовж останнього року © AP / Bojan Slavkovic

Змінюються і наративи в сербському медіапросторі. Немає там, наприклад, дискусій, які стосуються Європейського союзу, зауважують прозахідні сербські політологи та журналісти. Не говорять про те, які реформи для цього потрібні, і навіщо взагалі євроінтеграція. Замість цього на перший план вийшло саме питання Косова. І це відбивається на настроях людей.

Проурядові медіа часто маніпулюють суспільною думкою, констатує Мілена Михайлович. І людям іноді складно отримати об'єктивну й неупереджену інформацію про переваги вступу до ЄС.

Але на цьому шляху з'явилася ще одна перешкода: російська війна проти України.

Майбутнє Балкан залежить від ситуації на фронті російсько-української війни

До вповільнення реформ та зростання напруги навколо Косова як перешкод для сербської євроінтеграції рік тому додалася ще одна. Коли Росія почала агресію проти України, Захід, зокрема Євросоюз, запровадив санкції проти РФ. Але не Сербія. Тамтешнє керівництво заявило, що визнає територіальну цілісність Україні, але публічно не засудило дії Москви і категорично відмовляється приєднатися до антиросійських обмежень.

Формально країна-кандидат не зобов’язана одразу увідповіднювати свою зовнішню політику євросоюзній, а може робити це поступово. А втім, Брюссель вимагає від Белграда визначитися, на чиєму він боці. Нинішня позиція Сербії ще більше пригнічує її євроінтеграцію.

Ситуація на фронті російсько-української війни взагалі буде визначальною для майбутнього балканських країн, вважає Марк Мартинюк. Якщо Україна переможе, євроінтеграція тут значно прискорюється. І та ж Сербія зможе швидко привести себе у відповідність до норм ЄС.

Водночас якщо Росії вдасться досягти якихось цілей — позиції Євросоюзу на Балканах опиняться під ударом. А приклад Путіна надихне балканських маргіналів та реваншистів.

Президент Сербія Александар Вучич та голова Агентства безпеки та інформації Александар Вулін © AP / Darko Vojinovic

Александар Вулін нині очолює Агентство безпеки та інформації, а до того керував міністерствами внутрішніх справ та оборони Сербії. 2020-го, уже на державній посаді, він проголосив концепцію сербського світу — захист усіх сербів, де б вони не жили. Торік у серпні він став одним з небагатьох чиновників Європи, який відвідав Москву. А в жовтні закликав якомога швидше визнати, що Сербії не місце в ЄС.

Александар Вулін та глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі в Москві. Серпень 2022 року © AP

Президент Вучич каже, що вчиться на досвіді україно-російської війни. Під час військових навчань 25 липня він, зокрема, заявив:

Ми маємо готуватися і бути чинником стримання для всіх, хто хоче агресії проти нашої країни. Наші інвестиції в армію величезні. І немає іншого способу вижити в цьому небезпечному геополітичному просторі, окрім як бути сильними і навіть сильнішими, ніж ми є сьогодні

Святе місце порожнє не буде

«Росія намагається посилити свій вплив на вас. Китай теж. Вам треба визначитися, на чиєму ви боці», — сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн торік на саміті ЄС —Західні Балкани.

Александар Вучич під час групового фото глав держав ЄС і лідерів Західних Балкан на саміті в Брюсселі © AP / John Thys

Але Мілена Михайлович вважає, що хід зараз саме за Євросоюзом. Той може і надалі толерувати позицію Сербії, яка намагається всидіти на двох стільцях. Тоді все триватиме. А може надіслати чіткий сигнал, що більше не толеруватиме такої політики з боку країни-кандидата.

Водночас ЄС, схоже, не хоче надто тиснути на Сербію, щоб та взагалі не відмовилася від євроінтеграції та остаточно не впала в міцні обійми Росії.

Росія десятиліттями нарощувала свій вплив у Сербії через історію, релігію, футбол, освіту і, звісно, економіку. Наприклад, продаючи Сербії дешевий газ. З іншого боку, у РФ є ресурси, щоб впливати на події в Косово. Нестабільність там не лише вповільнює євроінтеграцію Сербії, а й відволікає ЄС від антиросійських санкцій та підтримки України.

Президент Сербії Александар Вучич та керівник Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі в Пекіні. Квітень 2019 року © AP / Kenzaburo Fukuhara

За останні роки Сербія стала ближчою не лише до Росії, але й до Китаю, констатує Мілена Михайлович. Це передусім інвестиційні проєкти та торгівля, що, з одного боку, корисно для сербської економіки. Але з іншого, китайські інвестиції — це здебільшого позики, які надають на надзвичайно непрозорих умовах:

У суспільства дуже мало інформації про умови цих позик. А платити за них доведеться саме громадянам

До того ж, додає експертка, Китай інвестує в основному в брудне виробництво, що ще більше віддаляє Сербію від стандартів ЄС.

Президент Сербії Александар Вучич © AP / Andreea Alexandru

Людина з досвідом та компетенціями Александара Вучича навряд чи не усвідомлює ризики, пов’язані як з Росією, так і з Китаєм. А контролюючи найбільші ЗМІ у відносно невеликій Сербії та розуміючи, як працює масова інформація, він, вочевидь, зможе змінити медіанаративи та суспільні дискурси так, як того вимагатиме ситуація. А вона може змінюватися, наприклад, під впливом успіхів ЗСУ чи результатів президентських виборів у США наступного року. Головне для Вучича, щоб не було запізно.