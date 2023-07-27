ЗАГАДКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ

Ще п’ять місяців тому світ спостерігав за історичною зустріччю Держсекретаря США Ентоні Блінкена з очільником китайського МЗС Цінь Ґана. Останній — протеже самого Сі Цзіньпіна та одна з найпомітніших фігур китайського уряду. Напередодні його звільнили без пояснення причин. Це спричинило хвилю занепокоєння, адже на публіці ексурядовець востаннє з’являвся ще 25 червня.

Куди подівся Цінь Ґан, та чому Китай намагається стерти згадки про свого Міністра закордонних справ з лиця землі?

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Оголошення про звільнення Цінь Ґана з посади Міністра закордонних справ Китаю пролунало у вівторок, одразу після екстреного засідання Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників. Це рішення ніяк не обґрунтували. На посаду повернули попереднього очільника відомства Ван Ї.

Цінь Ґан не з’являвся на публіці вже місяць. Його раптове звільнення спричинило спекуляції як у самому Китаї, так і за його межами: чим завинив Ґан та де він зараз?

Державний секретар США Ентоні Блінкен (ліворуч) та Колишній Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан напередодні переговорів у Пекіні, Китай, 18 червня 2023 р. © REUTERS / LEAH MILLIS

Незвично, щоб чутки про такого високопоставленого чиновника обговорювалися в китайському інтернеті без повної цензури, стверджують оглядачі.

«Відсутність цензури змушує людей замислюватися, чи є правда в чутках про Ґана, його боротьбу за владу, корупцію, зловживання, а також романтичні стосунки», — розповів Ян Чонг з Національного університету Сінгапуру в коментарі британській службі BBC. Зрештою, невдовзі усі теги, які стосувалися ексміністра, стали недоступними. Про це повідомляє CNN.

У соцмережі Weibo найпопулярніші запити пошуку стосувалися інформації про дружину та імовірну коханку Цінь Ґана. Нібито він крутив роман з телеведучою. Жінка є активною користувачкою соцмереж і перестала з’являтися онлайн та на публіці одночасно з Ґаном.

За місяць відсутності усунутий міністр пропустив саміт в Індонезії. Тоді в уряді коротко повідомили про проблеми зі здоров’ям глави МЗС. 4 липня Цінь Ґан мав зустрітися з Високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Без жодних пояснень переговори скасувала китайська сторона.

Колишній Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан виступає на пресконференції після переговорів зі своїм нідерландським колегою в Пекіні, Китай, 23 травня 2023 р. © REUTERS / THOMAS PETER

Крутити романи в Китаї не є злочином, а втім, це можна тлумачити як потенційне порушення партійної дисципліни. Як пише BBC, не можна виключати й проблеми зі здоров’ям Ґана, а також політичні ігри в Пекіні.

Через надзвичайно непрозорий характер правління Комуністичної партії в Китаї жодна з цих теорій не може бути підтверджена чи спростована.

Коли йдеться про події в Піднебесній, то варто згадати приказку, що в Китаї політика є грою на виживання. Виживання комуністичної партії та окремих осіб. Якби дії Цінь Ґана навіть незначно скомпрометували контроль партії над владою, це могло б знищити його майбутнє. Також варто згадати стрімкий рух політика кар'єрними сходами. Якщо на посаду міністра його призначили, проігнорувавши інших кандидатів, то, ймовірно, він мав ворогів.

Одним із найдивовижніших аспектів усунення Цінь Ґана з посади є те, що вважалося, ніби він мав чітку підтримку Сі Цзіньпіна.

Ґана призначили Міністром закордонних справ Китаю торік у грудні. До цього він менш як два роки обіймав посаду посла Китаю в США. У Вашингтоні він зарекомендував себе як суворий дипломат, що послідовно захищає політику Пекіна на міжнародній арені. До цього він був речником МЗС і допомагав організовувати поїздки Сі за кордон, що дало йому можливість тісно співпрацювати з лідером Китаю.

Колишній Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан, Пекін, Китай, 21 лютого 2023 р. © REUTERS / THOMAS PETER

Національні збори народних представників, імовірно, оголосять нового Міністра закордонних справ у березні наступного року. «Це дасть їм час перевірити всіх, можливо, трохи ретельніше... і призначити відповідальним когось іншого», — розповів BBC Ян Джонсон, старший науковий співробітник із вивчення Китаю в Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні.

Поки цю посаду обійматиме попередник Цінь Ґана — 69-річний Ван Ї. Кар’єрний дипломат, який розмовляє японською, був Міністром закордонних справ Китаю з 2013 до 2022 року.

Після багаторічного керівництва МЗС Ван Ї призначили головою комісії із закордонних справ Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.

Його повернення в Міністерство оглядачі розцінюють як крок до стабілізації китайської дипломатії.

Роррі Деніелс, старша наукова співробітниця Центру аналізу Китаю, прокоментувала BBC, що призначення Вана Ї «віщує продовження стабілізації американо-китайських відносин».

«Оскільки наближається низка великих міжнародних зустрічей, Сі зупинився на тому, хто має зв'язки з багатьма його іноземними колегами. У часи невизначеності Китай хоче послідовності та передбачуваності на цій посаді», — пояснила Деніелс.