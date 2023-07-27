Рік до відкриття паризької Олімпіади. Інтерв'ю з головою оргкомітету Тоні Естанге

ОСНОВНІ ТЕЗИ

За рік до старту Олімпійських ігор в Парижі голова оргкомітету і триразовий олімпійський чемпіон Тоні Естанге дав ексклюзивне інтерв'ю журналістам Крістофу Діремсзяну (RFI) та Бенуа Перроше (France 24). Він розповів, що вже зроблено, а що ще треба підготувати за місяці, які залишилися до спортивного свята.

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— Рівно через рік погляди всього світу будуть прикуті до Парижа, до Ейфелевої вежі... Чи не йде у вас часом голова обертом від обсягу відповідальності?

— Насамперед я відчуваю неймовірне натхнення. Відсьогодні ми виходимо на фінішну пряму. За рік наша країна прийматиме весь світ. За рік ми зустрічатимемо найкращих спортсменів із понад 200 країн. Ми проживатимемо олімпійську магію, до якої я вже мав можливість долучитися, коли був спортсменом. І я нетерпляче чекаю, що наша країна сяятиме на іграх. Це буде незабутньо.

— Кілька днів тому на Сені відбулась перша репетиція церемонії відкриття Олімпіади. Передбачається, що спортсмени та делегації прибудуть до Ейфелевої вежі на катерах. Що виснували після першої репетиції?

— По-перше, щодо формату. Справді, уперше церемонія відкриття відбудеться в самому серці міста, яке приймає Олімпійські ігри. Для нас це дуже важливо, адже церемонія відкриття — перший контакт із Олімпіадою. Ми мріємо про видовищну та народну церемонію, до якої зможуть долучитись сотні тисяч людей, які вітатимуть делегації з набережних Сени. Близько ста суден подолають дистанцію шість кілометрів зі сходу Парижа до підніжжя Ейфелевої вежі. Спортсменам та глядачам з усього світу відкриються неймовірні краєвиди на Нотр-Дам, Лувр, на всі мости. Початок репетицій — важливий етап. Церемонії відкриття дивляться понад мільярд людей, і хочеться запропонувати їм найкраще шоу. Поки що все чудово, артдиректор церемонії Тома Жолі готує неймовірне видовище.

Набережна Сени. Париж, липень 2023 © REUTERS / STEPHANIE LECOCQ

— Поки невідомо, скільки глядачів зможуть — безплатно чи з квитками — бути присутніми на церемонії відкриття. У будь-якому разі, це буде серйозним викликом для безпеки. З МВС було підписано протокол безпеки. Як справи зараз? Чи відома хоча б приблизна кількість глядачів?

— Безпека Олімпіади — наш пріоритет. З 2020 року за участю адміністрації Парижа готується справді безпрецедентний план із повного убезпечення Ігор. Щодо кількості глядачів, ми схвалили допуск 100 тисяч людей на нижні набережні. Якщо говорити про верхні набережні, ми розглядаємо окремо кожен фрагмент 6-кілометрової дистанції з кожного берега Сени. Ми намагаємося зрозуміти, за якої кількості глядачів зможемо забезпечити якісне видовище. Ви вже сказали, що доступ до верхніх набережних буде безплатним.

— Останніми тижнями Францію охоплювали заворушення. У зв'язку з цим виникають питання на міжнародній арені про здатність організувати і убезпечити Олімпійські ігри.

— Мені дуже важливо наголосити, що безпека — наш пріоритет номер один. Ми розуміємо, що ніщо не має сенсу, якщо є проблема безпеки. Заходи безпеки, які вживаються, безпрецедентні. Десятки тисяч людей убезпечуватимуть Ігри. Це буде найбезпечніше місце на планеті.

— Ще один серйозний виклик — транспорт, адже протягом олімпійських тижнів буде потрібно перевозити мільйони глядачів. Ми знаємо, що не все, що задумано, вдасться реалізувати до відкриття Олімпіади. Є підстави для занепокоєння?

— Я думаю, важливо пам'ятати, що регіон Іль-де-Франс має одну з найкращих транспортних мереж у світі. У нас дуже хороша система громадського транспорту. Ми справді поставили перед собою дуже амбітне завдання — зробити так, щоб до всіх місць проведення змагань можна було дістатися громадським транспортом. Тому що загалом ми хочемо вдвічі скоротити вуглецевий слід цих Ігор. У розв'язанні цього завдання нам допомагає держава. Ми вже забезпечили транспортом усіх, хто матиме акредитацію на Олімпіаду: журналістів, спортсменів та офіційних осіб. Зараз ми уважно опрацьовуємо дані про продані квитки, починаємо розуміти, звідки приїдуть глядачі. І хоча до Ігор ще більше ніж рік, ми вже можемо з точністю працювати з усіма людськими потоками. Це безпрецедентний виклик, так. Але і тут ми маємо солідний досвід.

Голова оргкомітету ОІ-2024 Тоні Естанге. Париж, 25 липня 2023 © REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL

— Кілька днів тому глави місій національних олімпійських комітетів були в Парижі, щоб дізнатися, як відбувається підготовка. Які перші відгуки? І які критичні зауваження, якщо такі були, вони висловили?

— По-перше, нам приємно вітати делегації з усього світу в Парижі. Вони провели тут тиждень. Я можу сказати, що тиждень був напруженим, тому що ми обмінювалися усією інформацією, відвідували всі місця проведення змагань. Я думаю, вони відчули ентузіазм. Вони дали нам дуже докладний відгук. Вони також змогли зустрітися з усіма, хто з боку влади працюватиме над безпекою, транспортом та іншими питаннями. Яких висновків ми дійшли? Ми зрозуміли, що вкладаємось у графік. Рівень амбіцій шалений, і глави делегацій з усього світу ніколи не бачили нічого подібного. Вони вражені якістю роботи оргкомітету. Отже, на цей момент співпрацюємо на високому рівні. Мені доводилося бувати на зустрічах керівників делегацій на Олімпіадах у Ріо-де-Жанейро та Токіо, і не завжди за рік до Ігор панувала така атмосфера. Я думаю, ми можемо бути задоволені тим, що зараз усе добре і що міжнародні делегації з ентузіазмом чекають на Олімпіаду в Парижі.

— На з'їзді делегацій не було представників Росії та Білорусі, оскільки досі не зрозуміло, чи зможуть ці дві країни взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах поки не висловив офіційну позицію з цього питання, і МОК не називав точної дати ухвалення остаточного рішення. Усе затягується, і, мабуть, це позначається на підготовці.

— Завдання оргкомітету — прийняти всіх спортсменів, які пройшли кваліфікацію і були допущені МОК та Міжнародним паралімпійським комітетом. Такою є наша позиція. Не нам вирішувати, які країни допустять до участі в Іграх. Ми маємо прийняти правила: коли Олімпіада відбувалась в Кореї, Росії чи Китаї, не вони вирішували, які країни можуть брати участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх, тому що це захід світового масштабу. Тому коли Олімпіада організовується у Франції, діють такі самі правила. Не Франція вирішує, які країни будуть на Олімпіаді наступного року. Зараз спортсмени проходять відбір, і з усім остаточно визначимся, сподіваюся, до кінця цього року чи початку 2024-го.

Олімпійські кільця перед готелем Ville City Hall. Париж, 14 березня 2023 © REUTERS / GONZALO FUENTES

— Зараз триває третій етап продажу квитків. Перші два були успішними — продано майже сім мільйонів квитків. Але багато хто сподівався придбати квитки за мінімальною ціною 24 євро і залишився розчарованим. Найбільше обурені французи.

— На мою думку, важливо пам'ятати, що запуск системи продажу квитків минув із безпрецедентним успіхом. Принаймні так стверджує Міжнародний олімпійський комітет. Лише за кілька тижнів було продано майже сім мільйонів квитків. Це безпрецедентно. Інтерес величезний. Величезна кількість покупців, 60% — французи. Ми пишаємось цим. Це означає, що стадіони будуть забарвлені в кольори французького прапора, що вболівальники підтримуватимуть французькі команди. І це те, чого ми нетерпляче чекаємо. Щодо цін на квитки, для нас було складним завданням гарантувати половину квитків за ціною 50 євро та чотири мільйони квитків за ціною, нижчою за 50 євро. Їх розкупили за лічені хвилини. Майже у всіх видах спорту вони розлетілися з шаленою швидкістю. Потреба у квитках за вищими цінами існує ще й тому, що організація Ігор на 90% фінансується за рахунок приватних коштів. І на продаж квитків припадає понад третина цієї економічної моделі. І краще, що на організацію Олімпіади не витрачаються державні гроші. Але це означає, що ціна на 10% квитків перевищує 200 євро.