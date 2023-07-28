Абрамси вже близько — американські танки можуть прибути до України у вересні

НАТІВСЬКА БРОНЯ

Про те, що американські танки Абрамс можуть бути доставлені в Україну уже за кілька тижнів пише видання Politico.

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Покликаючись на власні анонімні джерела, Politico зазначає, що йдеться про першу партію американських танків у кількості від 6 до 8 одиниць. Загалом же США зобов'язалися передати 1 танковий батальйон, а це 31 машина. Зазначають, що будуть передані танки модифікації М1А1, замість новішої версії А2,на те, її поставка зайняла б не менше року.

Американські військові та танки M1 Абрамс у Німеччині перед військовими навчаннями в лютому 2020 року AFP/File

Загальна вартість цих Абрамсів — 400 мільйонів доларів. Перед відправленням в Україну з танків демонтують захист, створений на основі збідненого урану. Ця броня є секретною технологією, тому американці побоюються, щоб уранова броня не потрапила до рук росіян.

«Прибуття танків найближчими тижнями додасть новий, смертоносний вимір до інвентарю України, оскільки її сили намагаються прорвати міцну російську оборону вздовж лінії фронту, яка простягається на сотні миль. Незважаючи на те, що останніми днями українські війська трохи просунулися на одному з напрямків атаки, повільно просуваючись через щільні мінні поля та ворожі нори, вони ведуть сильний вогонь артилерії та авіації», — йдеться у матеріалі.

Американський танк Абрамс © Politico / Ланс капрал Менелік Коллінз / Корпус морської піхоти США

Перш ніж розпочати роботу з цими танками на полі бою, українські вояки мають завершити курс навчання на армійській базі Графенвер у Німеччині. Загальна тривалість цього вишколу близько 10 тижнів, він закінчується в серпні.

Але при цьому, цитуючи слова одного зі своїх співрозмовників, видання зазначає, що питання стоїть не тільки у навчанні екіпажів та фізичній доставці машин на фронт. Він зауважив, що США нині працює над більш глобальними речами як то оснащення та підтримка України на довгострокову перспективу.

«США "працюють з нашими європейськими союзниками над створенням об’єктів важкого технічного ремонту, особливо для бойових ушкоджень" танки "Абрамс" та іншу важку бронетехніку, передану Україні. "У той же час ми запевняємо, що вони проходять відповідну підготовку не лише для ремонту, але й для запчастин"», — зазначено в тексті.

Слід зазначити, що прибуття Абрамсів до України у вересні значно випереджає терміни, які прогнозували раніше. Так цього річ у січні видання The Washington Post писало, що американські танки передадуть не раніше кінця 2023 початку 2024 року.