Японія назвала Росію найбільшою загрозою європейській безпеці

ВІЙСЬКОВА ЗАГРОЗА

Про те, що РФ нині є найбільшою істотною прямою загрозою безпеці усієї Європи написали в новій редакції Білої Книги оборони Японії.

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Такий висновок зробили з огляду на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, яке власне і являє собою безпосередню загрозу європейській безпеці. Про це, зокрема, пише Голос Америки.

Будівля Міноборони РФ AP - Alexander Zemlianichenko

Як наголошують у тексті, РФ знехтувала міжнародним правом, не заважаючи на статус члена Ради безпеки ООН. Та зазначають, що дії і заяви російської влади «можуть бути витлумачені як загрози застосування ядерної зброї». При цьому підкреслюють, що ані сама Японія, ані світова спільнота загалом не миритимуться з цим.

Морські сили самооборони Японії AP - ITSUO INOUYE

Японія вважає пріоритетними дипломатичні відносини, але попри це у разі потреби може «захистити свою землю самостійно» й дати відсіч потенційному супротивнику. Про це говорять, зокрема, на тлі нарощування військової присутності Китаю у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, а також спільних військових навчаннь РФ та Китаю. Окрім того, ще однією серйозною загрозою, якою зараз стурбована Японія, називають Північну Корею з її посиленою роботою над розвитком ядерних та ракетних розробок.

Вертоліт японської армії AP - Eugene Hoshiko

«У грудні 2022 року Японія оприлюднила найбільший план нарощування свого військового потенціалу з часів Другої світової війни. Через п'ять років оборонний бюджет країни стане третім у світі після США та Китаю», — пише Голос Америки.

Підбаза Міякодзіма Повітряних сил самооборони Японії AP

До того ж, у новій стратегії японської нацбезпеки головним міжнародним викликом назвали Китай, а Росію визначили, як країну, яка більше не вважалася партнером, а натомість є фактором, що «викликає занепокоєння».