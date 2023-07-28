Японія посилила антиросійські санкції: обмеження стосуються експорту автомобілів

САНКЦІЙНИЙ ТИСК

Японія вирішила розширити заборону на експорт транспортних засобів до Росії з 9 серпня. Також санкції охоплять і постачання в РФ вживаних автомобілів.

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Про це, зокрема, повідомляє видання Kyodo покликаючись на інформацію, яку озвучив під час пресконференції 28 липня Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Ясутосі Нісімура.

Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Нісімура Ясутоші AP - Susan Walsh

Зазначають, що ще з квітня 2022 року Японія заборонила поставки в Росію автомобілів преміум-класу вартістю понад 43 тисячі доларів. Нові ж санкції мають охопити також нові та вживані автомобілі з бензиновим і дизельним двигуном з об’ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів, електричні і гібридні транспортні засоби, а також шини для великих транспортних засобів.

«Японські автомобілі користуються великим попитом у Росії, і розширена заборона, ймовірно, завдасть ще одного удару по Москві на тлі її військового вторгнення в Україну, яке почалося в лютому 2022 року», — йдеться у матеріалі видання.

Обсяги японського експорту до Росії у 2022 році склали 603,9 мільярда єн, що на 30% менше, ніж попереднього року. Зазначають, що понад половина цієї суми припадала саме на легкові автомобілі, більшість з яких були вживаними.

«У співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи G-7, а також відповідні міністерства та відомства, ми хотіли б твердо виконувати заходи», — цитує видання слова японського міністра економіки, торгівлі та промисловості.

США та європейські країни посилили заборони на експорт транспортних засобів до Росії після того, як лідери G-7 домовилися на травневому саміті вжити заходів щодо обмеження експорту всіх товарів, які можуть бути якимось чином допомогти військовій сфері країни-агресора.