Японія посилила антиросійські санкції: обмеження стосуються експорту автомобілів
Японія вирішила розширити заборону на експорт транспортних засобів до Росії з 9 серпня. Також санкції охоплять і постачання в РФ вживаних автомобілів.
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Про це, зокрема, повідомляє видання Kyodo покликаючись на інформацію, яку озвучив під час пресконференції 28 липня Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Ясутосі Нісімура.
«Японські автомобілі користуються великим попитом у Росії, і розширена заборона, ймовірно, завдасть ще одного удару по Москві на тлі її військового вторгнення в Україну, яке почалося в лютому 2022 року», — йдеться у матеріалі видання.
Обсяги японського експорту до Росії у 2022 році склали 603,9 мільярда єн, що на 30% менше, ніж попереднього року. Зазначають, що понад половина цієї суми припадала саме на легкові автомобілі, більшість з яких були вживаними.
«У співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи G-7, а також відповідні міністерства та відомства, ми хотіли б твердо виконувати заходи», — цитує видання слова японського міністра економіки, торгівлі та промисловості.
США та європейські країни посилили заборони на експорт транспортних засобів до Росії після того, як лідери G-7 домовилися на травневому саміті вжити заходів щодо обмеження експорту всіх товарів, які можуть бути якимось чином допомогти військовій сфері країни-агресора.