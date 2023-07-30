Москву атакували безпілотники: є влучання у діловий центр, де розташовані російські міністерства

росія не спить

Вибухи сталися біля комплексу «Москва-Сіті», де розташовані кілька російських державних відомств — Мінцфіри, Мінекономрозвитку та Мінпромторг.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляють Міноборони РФ, мер Москви Сергій Собянін та росЗМІ.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що Москву атакували три безпілотники. Один із них нібито було знищено в повітрі над Одінцовським районом Московської області, а два інші – придушено засобами радіоелектронної боротьби, вони впали на території «Москва-Сіті». Російські ЗМІ зазначають, що це четверта атака на Москву із початку травня.

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що столицю РФ атакували українські дрони. За його словами, «незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах».

Москву атакували безпілотниками {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

В екстрених службах повідомили російському виданню ТАСС, що в результаті вибуху в вежі «Око-2» постраждав охоронець. Телеграм-канал «112» стверджує , що безпілотник влетів до однієї з веж IQ-кварталу, де розташовані кілька російських державних відомств — Мінцфіри, Мінекономрозвитку та Мінпромторг. Очевидці оприлюднили у мережі кадри документації мінкомзв'язку Росії, яку винесло з офісу вибуховою хвилею. Міністерство розташоване у другій 42-поверховій вежі комплексу "IQ-квартал".

Документація мінкомзв'язку Росії, яка вилетіла з пошкодженого атакою БпЛА офісу, 30 липня 2023 року. © скрін відео телеграм-каналу Astra

Документація мінкомзв'язку Росії, яка вилетіла з пошкодженого атакою БпЛА офісу, 30 липня 2023 року. © скрін відео з телеграм-каналу Astra

У районі атаки безпілотників у «Москва-Сіті» тимчасово перекривали рух. А столичний аеропорт Внуково тимчасово закрили, у повітряній зоні Москви та Підмосков'я забороняли польоти.