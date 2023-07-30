У Саудівській Аравії пройдуть переговори 30 країн щодо України: РФ не запросили

задля досягнення миру

Переговори мають відбутися між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індонезією, Єгиптом, Мексикою, Бразилією, Чилі й Замбією.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман вітає президента України Володимира Зеленського під час арабського саміту в Джидді, 19 травня 2023 року.

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Покликаючись на дипломатів, які брали участь в обговоренні, The Wall Street Journal пише, що переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені посадовці з 30 країн. Росія на переговори запрошена не була.

«Це відбувається на тлі зростання боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні», – пише видання.

Саудівська Аравія, за словами дипломатів, була обрана для проведення переговорів, зокрема, щоб переконати Китай, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, взяти в них участь. Також долучити до переговорів хочуть і Індію.

Як пише видання, українські й західні чиновники вважають, що спільні зусилля зможуть привести до мирного саміту наприкінці цього року, на якому лідери домовляться про загальні засади врегулювання конфлікту. Ці принципи, за словами джерел, мають допомогти у проведенні переговорів між Росією й Україною на користь Києва.