Росія поширює пропаганду в популярних відеоіграх Minecraft і Roblox — NYT

ПРОПАГАНДА ВСЮДИ

РФ використовує для розповсюдження своєї пропаганди всі можливі шляхи, зокрема і відеоігри, повідомляє NYT. Так, російські пропагандистські меседжі можна знайти у Minecraft і Roblox.

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Так, російські гравці у Minecraft відтворили битву за Соледар Донецької області (місто було захоплено армією РФ у січні). Також у Minecraft можна знайти відеоуроки, присвячені тому, як побудувати флагшток із російським прапором. На ньому російський прапор зображено на тлі міського пейзажу з написом «Луганськ».

На ігровій платформі Roblox користувач до Дня Росії відтворив парад внутрішніх військ МВС РФ. А в російській грі «Мир танков» до 78-ї річниці розгрому нацистської Німеччини було відтворено танковий парад 1845 року в Москві.

Як зазначається, фактично ці ігри перетворюються на нові платформи для агітаційної машини російської пропаганди. Вона насамперед націлена на більш молоду аудиторію та покликана виправдати війну, яку розв'язала Росія поти України.

У The New York Times наголошують на тому, що деякі матеріали, звісно, відбивають погляди простих росіян, але в частині них простежується причетність держави.

Дослідники спільнотиMolfar виявили більше десяти випадків проросійської пропаганди у таких популярних іграх як Minecraft, Roblox, World of Tanks, World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare та War Thunder. Майже у всіх випадках звеличувалася перемога СРСР над нацистською Німеччиною. У деяких також простежується звʼязок із політичними партіями чи держустановами.

Раніше президент Microsoft Бред Сміт повідомляв, що служби безпеки компанії виявили спроби РФ «проникнути в деякі з цих ігрових спільнот». Microsoft передала цю інформацію урядам.