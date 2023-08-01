З Болгарії та Південної Кореї — США домовилися про постачання боєприпасів Україні
Йдеться про домовленості щодо постачання боєприпасів калібру 155 міліметрів. аналогічні перемовини американці нині ведуть і з Японією.
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Про це, окрема, пише Financial Times, покликаючись на власні джерела. Зазначають, що таким чином Вашингтон хоче збільшити постачання Україні боєприпасів 155 калібру, які необхідні для гаубиць по усій лінії фронту. Адже, щодня, за даними американських чиновників, військовослужбовці ЗСУ вистрілюють не менше 8 тисяч снарядів.
Як пише видання, тему високої швидкості використання боєприпасів і можливі перебої з їх постачанням обговорюється американськими чиновниками уже кілька місяців.
При цьому США планують не лише наростити обсяги постачання за рахунок запасів інших країн-союзниць, а й протягом наступних двох років збільшити власне виробництво боєприпасів. Так, спираючись на дані своїх джерел, пише Financial Times, нові підприємства можуть створити в Арканзасі, Айові та Канзасі.